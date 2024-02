Europejska karta osoby z niepełnosprawnością i europejska karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnościami są narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne

Z szacunków i badań Eurostatu wynika, że aż 27% ludności UE w wieku powyżej 16 lat może mieć jakiś rodzaj niepełnosprawności. Co to oznacza? Okazuje się, że jakiś rodzaj niepełnosprawności dotyka 101 mln osób, czyli jednego na czterech dorosłych w UE. Jednak Komisja Europejska szacuje, że 30 mln osób w UE ma uznaną niepełnosprawność i w związku z tym może korzystać ze specjalnych warunków i preferencyjnego traktowania. Co więcej, jak pokazują dane Eurostatu osoby z niepełnosprawnościami są dużo bardziej narażone na ubóstwo i wykluczenie społeczne, niż osoby, które są całkowicie sprawne. Przykładowo w 2022 r. aż 28,8% osób z niepełnosprawnościami było zagrożonych tymi zjawiskami, podczas gdy wobec osób bez niepełnosprawności było to już 18,3%. Okazuje się, że 40,5% osób z niepełnosprawnościami nie stać na jeden tygodniowy urlop w roku.