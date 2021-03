Aneks do umowy o pracę - co można zmienić?

Aneks do umowy o pracę - kiedy można go zastosować?

Zawarcie umowy o pracę nie oznacza, że warunki zatrudnienia nie mogą ulec zmianie. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia umowy o pracę, jednak pracownik nie musi się z nimi zgodzić. Podpowiadamy, w jakich przypadkach pracodawca może zastosować aneks do umowy o pracę bez konieczności zawierania nowej umowy.

Aneks do umowy - co to jest?

Aneks do umowy o pracę często nazywany jest również porozumieniem zmieniającym. Są to tożsame pojęcia, które można stosować zamiennie. Oba terminy dotyczą zgodnego oświadczenia woli, czyli porozumienia, jakie zostało uzgodnione przez obie strony. Aneks stanowi integralną część pierwotnej umowy o pracę i musi wskazywać elementy umowy, jakie zostaną zmienione.

Aneks do umowy o pracę może zostać zawarty przez strony nawet w czasie, kiedy pracownik podlega szczególnej ochronie z mocy przepisów prawa, np. pracownica w okresie ciąży, pracownik w wieku przedemerytalnym, w trakcie zwolnienia lekarskiego czy urlopu wypoczynkowego.

Jaka forma?

Zgodnie z art. 29 Kodeksu pracy, zmiana warunków umowy o pracę wymaga formy pisemnej. Jeśli strony umowy dojdą do porozumienia w sprawie nowych warunków zatrudnienia, muszą one zostać spisane w formie dokumentu, tj. aneksu do umowy. Prawo nie reguluje jednak, jak powinien wyglądać taki aneks ani jakie zmiany muszą być w nim zawarte. Strony mają pełną swobodę w ustaleniu warunków, czasu ich obowiązywania oraz wejścia w życie.

Zmiana wynagrodzenia, zmiana etatu, stanowiska, zakresu obowiązków, miejsca pracy

Aneks stosuje się w przypadku zmiany warunków zapisanych w umowie o pracę. Co ważne, pracownik musi wyrazić zgodę na taką zmianę, aby aneks był wiążący. Elementy umowy, jakie można zmienić aneksem to, m.in.:

wysokość wynagrodzenia ,

wymiar czasu pracy,

stanowisko,

zakres obowiązków,

miejsce wykonywania pracy.

Czego nie można zmienić za pomocą aneksu?

Aneks do umowy o pracę nie może zawierać zapisów wprowadzających zmiany niezgodne z obwiązującymi przepisami prawa pracy.

Za pomocą aneksu do umowy nie można również przedłużyć umowy o pracę na czas określony. Łączna liczba umów terminowych z tym samym pracodawcą nie może przekraczać trzech, a łączny okres zatrudnienia na podstawie umów na czas określony może wynosić maksymalnie 33 miesiące. Przekroczenie tych limitów powoduje, że pracownik z mocy prawa zostaje zatrudniony na umowę na czas nieokreślony (art. 25.1 par. 3 KP).

Aneksu nie trzeba również podpisywać w przypadku wynagrodzenia pracownika z najniższą krajową, która podwyższana jest co roku. W przypadku pracownika otrzymującego wynagrodzenie minimalne istotne jest, aby jego miesięczna pensja odpowiadała minimalnemu wynagrodzeniu za pracę ustalonemu na dany rok kalendarzowy.

