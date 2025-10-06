REKLAMA

Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Wysokość wynagrodzenia » 30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026

30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026

06 października 2025, 14:48
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
30,50 brutto ile to netto
30,50 brutto - ile to netto?
Shutterstock

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 30,50 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? W 2026 r. będzie to 31,40 zł brutto. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.

30,50 brutto - stawka godzinowa na zleceniu

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. od dnia 1 stycznia 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł, a minimalną stawka godzinowa - 30,50 zł. Do końca 2024 roku płaca minimalna wynosiła 4300 zł brutto. Podwyżka najniższej krajowej wyniosła więc aż 366 zł. Natomiast stawka godzinowa wzrosła o 2,40 zł. Stawka za godzinę pracy do 31 grudnia 2024 roku wynosiła 28,10 zł. Wysoki wzrost minimalnych stawek argumentowany był jednorazową podwyżką w ciągu roku. W 2023 i 2024 roku mieliśmy bowiem do czynienia z dwukrotną podwyżką – z dniem 1 stycznia i 1 lipca. Taki mechanizm był jednak szeroko krytykowany.

Zobacz również:

Najniższa krajowa stawka godzinowa 2025. Rozporządzenie

Najniższa krajowa stawka godzinowa 2025. Rozporządzenie

INFORLEX

30,50 brutto - ile to netto?

Podane kwoty to wartość brutto. Ile 30,50 zł to netto? Korzystając z kalkulatora umów zleceń na, można obliczyć, że kwota netto stawki godzinowej w 2025 roku wynosi 23,94 zł z dobrowolną składką chorobową oraz 24,62 zł bez dobrowolnej składki chorobowej. Natomiast płaca minimalna 2025 brutto czyli 4666 zł wynosi 3510,92 zł netto. Ustalając minimalną stawkę za godzinę pracy na umowie o pracę, należy podzielić 4666 zł na liczbę godzin pracy w danym miesiącu. W styczniu 2025 r. jest 168 godzin pracy. Stawka godzinowa netto na umowie o pracę wyniesie więc 20,89 zł. Minimalna stawka godzinowa na zleceniu jest więc w styczniu wyższa od najniższej stawki godzinowej na umowie o pracę.

Polecamy: Umowy cywilnoprawne od 1 stycznia 2025 r.

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

Zobacz również:

Jak rosła stawka godzinowa?

Stawka godzinowa po raz pierwszy została ustanowiona w 2017 roku. Jak przedstawiają się kwoty brutto i netto na przestrzeni lat? Oto tabela:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

 Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Minimalna stawka godzinowa netto od 2017 roku

Infor.pl

Zobacz również:

31,40 zł na zleceniu w 2026 r.

Propozycja rządu minimalnej stawki godzinowej na zleceniu w 2026 roku wynosiła 31,40 zł brutto. Taka kwota została też ostatecznie ustalona na najniższą stawkę w przyszłym roku. Wzrośnie więc o 90 gr.

Zobacz również:

Stawka godzinowa 2025 - kalkulator netto umowy zlecenia

Udostępniamy Kalkulator umów zlecenia 2025, który pozwala wyliczyć kwotę netto przy zatrudnieniu na umowie zlecenie. Oblicz wynagrodzenie netto na zleceniu »>

Kalkulator umowy zlecenia 2025 netto

Kalkulator umowy zlecenia 2025 netto

Infor.pl

Polecamy: Kalkulatory

Polecamy: Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Kadry
30,50 brutto: ile to netto? Umowa zlecenie 2025 i 2026
06 paź 2025

Za wykonanie umowy zlecenia nie można płacić mniej niż 30,50 zł brutto na godzinę. Jaka jest stawka netto czyli ile na rękę otrzyma zleceniobiorca? W 2026 r. będzie to 31,40 zł brutto. Udostępniamy kalkulator umowy zlecenia.
