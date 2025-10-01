REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Świadczenia pracownicze » Dodatki » Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. W tym miesiącu należy się najmniej

Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. W tym miesiącu należy się najmniej

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
01 października 2025, 12:46
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
Dodatek za pracę w nocy - październik 2025. Ile wynosi stawka godzinowa?
dodatek za pracę w nocy październik 2025 ile
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W tym miesiącu należy się najmniej za pracę w nocy. Stawka godzinowa w październiku 2025 r. jest najniższa, ponieważ mamy największą liczbę godzin pracy w roku. Ile wynosi stawka za godzinę pracy w nocy?

rozwiń >

Dodatek za pracę w nocy

Zasadą jest, że pracę wykonuje się w dzień. Noc to pora odpoczynku. Niektórym pracownikom prawo pracy zabrania pracy w nocy. Są to kobiety w ciąży i pracownicy młodociani. Nie ma jednak ogólnego zakazu pracy w nocy. Część branż wręcz wymaga pracy w porze nocnej. W takich sytuacjach należy się stosowny dodatek do wynagrodzenia. Ma on rekompensować pracę w czasie przeznaczonym na odpoczynek. Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Taka pora nocna powinna być określona u każdego pracodawcy w przepisach wewnątrzzakładowych. Pracodawca wybiera 8 godzin w przedziale pomiędzy 21:00 a 7:00. Może np. ustalić, że w jego zakładzie pracy pora nocna zaczyna się o godz. 21:00 i kończy się o godz. 5:00. W takiej sytuacji praca w przedziale 21:00-5:00 to praca w porze nocnej. Jeśli pracownik wykonywał pracę do godz. 22:00 to za ostatnią godzinę pracy należy mu się dodatek.

Ile wynosi dodatek za pracę w nocy?

W celu wyliczenia wysokości dodatku za pracę w nocy ustala się stawkę godzinową funkcjonującą w tym konkretnym miesiącu. Wynosi 20% stawki godzinowej. Dodatek nocny nie jest więc stały np. dla całego roku kalendarzowego. W każdy miesiącu może mieć różną kwotę.

Kodeks pracy:

Art. 1518.[Dodatek do wynagrodzenia] § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Dodatek za pracę w nocy w październiku 2025 r.

Do wyliczenia stawki godzinowej w październiku 2025 r. potrzebna jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia do grudnia 2025 r. wynosi ona 4666 zł brutto. Liczba godzin pracy w tym miesiącu to aż 184. Aby wyliczyć dodatek za pracę w nocy minimalne wynagrodzenie dzielimy przez 184 godziny, a następnie mnożymy przez 20%. Wynik to 5,07 zł. To najniższy dodatek nocny w całym 2025 r. Dlaczego? W październiku (podobnie jak w lipcu) jest największa liczba godzin pracy w miesiącu. Im więcej godzin pracy w miesiącu, tym niższy dodatek nocny. Dla porównania we wrześniu dodatek wynosił 5,30 zł, a w listopadzie będzie najwyższy w całym roku i pierwszy raz w roku przekroczy 6 zł - wyniesie 6,48 zł. W listopadzie jest bowiem najmniej godzin pracy w roku - tylko 144 godziny.

REKLAMA

ZFŚS. Zasady tworzenia i prowadzenia
Autopromocja

ZFŚS
Zasady tworzenia i prowadzenia

Sprawdź

4666 : 184 x 20%= 25,36 x 20%= 5,072 (zł)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Po zaokrągleniu do dwóch liczb po przecinku otrzymujemy wynik 5,07 zł. To najniższy dodatek nocny w tym roku.

Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku

Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. to stawka godzinowa wynikająca z minimalnej krajowej plus dodatek za pracę w nocy. Jest to oczywiście kwota odpowiadająca wynagrodzeniu osób zatrudnionych na najniższej krajowej. Pozostali pracownicy dodatek nocny sumują ze stawką godzinową, która wynika z płacy ustalonej z pracodawcą w umowie o pracę.

Przykład

Pracownik zatrudniony na najniższej krajowej pracuje w październiku 3 dni w godzinach nocnych. W firmie pora nocna trwa od 22:00 do 6:00. Pracownik wykonywał pracę przez 8 godzin od 19:00 do 3:00. Przysługuje mu dodatek za godziny od 22:00 do 3:00 czyli za 5 godzin pracy w nocy. W sumie za 3 dni pracy w takim harmonogramie czasu pracy pracodawca wypłaca dodatek w wysokości 76,05 zł (5 godz. x 3 = 15 godz.). Oprócz tego pracownik otrzymuje również zwykłe wynagrodzenie w postaci najniższej krajowej. Za miesiąc jest to 4666 zł brutto, a za 3 dni pracy - 608,64 zł brutto. Jedna godzina pracy w październiku to 25,36 zł, a jedna godzina pracy w nocy - 30,43 zł.

Dodatek za pracę w nocy na niepełnym etacie

Jak oblicza się dodatek nocny przy pracy na niepełnym etacie? Należy minimalną płacę i liczbę godzin pracy pomniejszyć odpowiednio do wymiaru czasu pracy.

https://sklep.infor.pl/szkolenie-jawnosc-rownosc-i-transparentnosc-wynagrodzen
Autopromocja

Szkolenie:
Jawność, równość i transparentność wynagrodzeń

Sprawdź

Ryczałt za pracę w nocy

Art. 1518 § 2 KP: W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Jeśli pracownik stale wykonuje pracę w nocy poza zakładem pracy można przyznać zamiast dodatku ryczałt. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy pracownika w porze nocnej.

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1362)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw z 2025, poz. 277)

Powiązane
Nie będzie w tym roku niższego dodatku za pracę w nocy niż w lipcu
Nie będzie w tym roku niższego dodatku za pracę w nocy niż w lipcu
Niższy dodatek za pracę w nocy od 1 września 2025 r. Ile wyniesie i kogo dotyczy?
Niższy dodatek za pracę w nocy od 1 września 2025 r. Ile wyniesie i kogo dotyczy?
Wyższy dodatek za pracę w nocy w sierpniu 2025 r.
Wyższy dodatek za pracę w nocy w sierpniu 2025 r.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. W tym miesiącu należy się najmniej
01 paź 2025

W tym miesiącu należy się najmniej za pracę w nocy. Stawka godzinowa w październiku 2025 r. jest najniższa, ponieważ mamy największą liczbę godzin pracy w roku. Ile wynosi stawka za godzinę pracy w nocy?
Obywatele Ukrainy po 30 września 2025 r. Przedłużony legalny pobyt w Polsce do 4 marca 2026 r. Prezydent podpisał nową ustawę
01 paź 2025

Nowe przepisy o obywatelach Ukrainy w Polsce weszły w życie. Prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę. Do kiedy jest przedłużony legalny pobyt Ukraińców? Jakie zmiany wprowadziła ostatnia nowelizacja przepisów?
Stała rekrutacja zamiast gaszenia pożarów – RPO zmienia rynek pracy
01 paź 2025

Rosnące braki kadrowe i coraz większa konkurencja o pracowników sprawiają, że przedsiębiorstwa sięgają po nowe narzędzia, które pozwalają skutecznie zarządzać rekrutacją. Jednym z najdynamiczniej rozwijających się trendów w Polsce, jak i na rynkach międzynarodowych, jest stała rekrutacja (Recruitment Process Outsourcing, RPO).
Czy inspektor pracy wyda decyzję administracyjną ustalającą stosunek pracy? [ANALIZA EKSPERTA]
01 paź 2025

W ostatnim czasie pojawiły się propozycje legislacyjne, które mają na celu wzmocnienie roli Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) poprzez nadanie jej uprawnień do stwierdzania istnienia stosunku pracy w sytuacji, gdy zawarto umowę cywilnoprawną. Projekt ustawy, który umożliwia inspektorom PIP wydanie decyzji administracyjnej, która jest natychmiast wykonalna, ma na celu poprawę sytuacji osób wykonujących pracę zarobkową i efektywniejsze egzekwowanie przepisów prawa pracy. Jednakże, wprowadzanie takich uprawnień budzi poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucyjnymi zasadami prawa, w tym z zasadą demokratycznego państwa prawnego, które gwarantuje równość stron w postępowaniach administracyjnych. Poniżej szczegółowa analiza eksperta w zakresie przedmiotowej propozycji.

REKLAMA

Żądania zwrotu pieniędzy za wypłacone świadczenia pielęgnacyjne. Co dalej z sytuacją osób z niepełnosprawnościami?
01 paź 2025

Resort pracy podkreśla: po wyroku TK z 21 października 2014 r. przy przyznawaniu prawa do świadczeń pielęgnacyjnych opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnością właściwe organy miały i mają bezwzględny obowiązek przestrzegania art. 17 ust. 1b u.ś.r. i zawartego w nim kryterium wieku powstania niepełnosprawności. Stanowiska te pozostają w opozycji do wielokrotnie wyrażanego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego poglądu, że nie jest dopuszczalne oparcie odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na tej części art. 17 ust. 1b u.ś.r., która została uznana przez TK za niezgodną z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. Co dalej z sytuacją OzN?
Październik 2025: godziny pracy, dni wolne
30 wrz 2025

Październik w 2025 r. - godziny pracy i dni wolne od pracy czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Czy kalendarz października przewiduje święto w innym dniu niż niedziela?
Jakie kierunek studiów wybrać, żeby dobrze zarabiać?
30 wrz 2025

Jakie kierunki studiów gwarantują dobry start na rynku pracy? Jakie studia wybrać, żeby dobrze zarabiać już na początku kariery zawodowej? Oto kilka pomysłów najbardziej opłacalnych wyborów.
Nowe benefity: coraz więcej pracodawców dopłaca do dojazdów do pracy. 137 zł to przeciętny koszt dojazdu Polaka do pracy
30 wrz 2025

Nowe benefity pracownicze w postaci dopłat do dojazdów do pracy są coraz częściej oferowane przez pracodawców. Średnio przeciętny Polak wydaje 137 zł na dojazd do pracy. Okazuje się, że benefity mobilnościowe to jedne z najbardziej atrakcyjnych dodatków dla pracowników. Zachęcają do powrotów do biur z pracy zdalnej i budują lojalność zatrudnionych.

REKLAMA

Korzystanie przez kandydatów do pracy ze sztucznej inteligencji podczas udziału w rekrutacji - jak oceniają to rekruterzy?
30 wrz 2025

Okazuje się, że aż 36 proc. rekruterów miało do czynienia z kandydatami używającymi sztucznej inteligencji podczas procesu zatrudniania. Teraz polski portal No Fluff Jobs wprowadza unikalne na rynku narzędzie AI, które usprawnia pracę zespołów rekrutacji.
Co złości pracowników w firmie i co z tym zrobić powinien pracodawca
30 wrz 2025

W świecie pracy złość często bywa traktowana jako coś niewłaściwego, niewygodnego, a nawet groźnego. Tymczasem ignorowanie złości lub jej tłumienie prowadzi do destrukcji – wypalenia zawodowego, obniżenia zaangażowania i pogorszenia relacji w zespołach. Stwarza to potrzebę odpowiedniej refleksji u pracodawców, ale i pracowników.

REKLAMA