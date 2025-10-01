Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. W tym miesiącu należy się najmniej

W tym miesiącu należy się najmniej za pracę w nocy. Stawka godzinowa w październiku 2025 r. jest najniższa, ponieważ mamy największą liczbę godzin pracy w roku. Ile wynosi stawka za godzinę pracy w nocy?

rozwiń >

Zasadą jest, że pracę wykonuje się w dzień. Noc to pora odpoczynku. Niektórym pracownikom prawo pracy zabrania pracy w nocy. Są to kobiety w ciąży i pracownicy młodociani. Nie ma jednak ogólnego zakazu pracy w nocy. Część branż wręcz wymaga pracy w porze nocnej. W takich sytuacjach należy się stosowny dodatek do wynagrodzenia. Ma on rekompensować pracę w czasie przeznaczonym na odpoczynek. Dodatek za pracę w nocy przysługuje za każdą godzinę pracy w porze nocnej.

Taka pora nocna powinna być określona u każdego pracodawcy w przepisach wewnątrzzakładowych. Pracodawca wybiera 8 godzin w przedziale pomiędzy 21:00 a 7:00. Może np. ustalić, że w jego zakładzie pracy pora nocna zaczyna się o godz. 21:00 i kończy się o godz. 5:00. W takiej sytuacji praca w przedziale 21:00-5:00 to praca w porze nocnej. Jeśli pracownik wykonywał pracę do godz. 22:00 to za ostatnią godzinę pracy należy mu się dodatek.

W celu wyliczenia wysokości dodatku za pracę w nocy ustala się stawkę godzinową funkcjonującą w tym konkretnym miesiącu. Wynosi 20% stawki godzinowej. Dodatek nocny nie jest więc stały np. dla całego roku kalendarzowego. W każdy miesiącu może mieć różną kwotę.

Kodeks pracy: Art. 1518.[Dodatek do wynagrodzenia] § 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Do wyliczenia stawki godzinowej w październiku 2025 r. potrzebna jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Od stycznia do grudnia 2025 r. wynosi ona 4666 zł brutto. Liczba godzin pracy w tym miesiącu to aż 184. Aby wyliczyć dodatek za pracę w nocy minimalne wynagrodzenie dzielimy przez 184 godziny, a następnie mnożymy przez 20%. Wynik to 5,07 zł. To najniższy dodatek nocny w całym 2025 r. Dlaczego? W październiku (podobnie jak w lipcu) jest największa liczba godzin pracy w miesiącu. Im więcej godzin pracy w miesiącu, tym niższy dodatek nocny. Dla porównania we wrześniu dodatek wynosił 5,30 zł, a w listopadzie będzie najwyższy w całym roku i pierwszy raz w roku przekroczy 6 zł - wyniesie 6,48 zł. W listopadzie jest bowiem najmniej godzin pracy w roku - tylko 144 godziny.

4666 : 184 x 20%= 25,36 x 20%= 5,072 (zł)

Po zaokrągleniu do dwóch liczb po przecinku otrzymujemy wynik 5,07 zł. To najniższy dodatek nocny w tym roku.

Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku

Stawka godzinowa za pracę w nocy w październiku 2025 r. to stawka godzinowa wynikająca z minimalnej krajowej plus dodatek za pracę w nocy. Jest to oczywiście kwota odpowiadająca wynagrodzeniu osób zatrudnionych na najniższej krajowej. Pozostali pracownicy dodatek nocny sumują ze stawką godzinową, która wynika z płacy ustalonej z pracodawcą w umowie o pracę.

Przykład Pracownik zatrudniony na najniższej krajowej pracuje w październiku 3 dni w godzinach nocnych. W firmie pora nocna trwa od 22:00 do 6:00. Pracownik wykonywał pracę przez 8 godzin od 19:00 do 3:00. Przysługuje mu dodatek za godziny od 22:00 do 3:00 czyli za 5 godzin pracy w nocy. W sumie za 3 dni pracy w takim harmonogramie czasu pracy pracodawca wypłaca dodatek w wysokości 76,05 zł (5 godz. x 3 = 15 godz.). Oprócz tego pracownik otrzymuje również zwykłe wynagrodzenie w postaci najniższej krajowej. Za miesiąc jest to 4666 zł brutto, a za 3 dni pracy - 608,64 zł brutto. Jedna godzina pracy w październiku to 25,36 zł, a jedna godzina pracy w nocy - 30,43 zł.

Jak oblicza się dodatek nocny przy pracy na niepełnym etacie? Należy minimalną płacę i liczbę godzin pracy pomniejszyć odpowiednio do wymiaru czasu pracy.

Ryczałt za pracę w nocy

Art. 1518 § 2 KP: W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Jeśli pracownik stale wykonuje pracę w nocy poza zakładem pracy można przyznać zamiast dodatku ryczałt. Jego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy pracownika w porze nocnej.

