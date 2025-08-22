REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną

Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 sierpnia 2025, 08:44
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
PIP, uprawnienia pracowników, ochrona
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
fot. Wojtek Górski (x3)
Dziennik Gazeta Prawna

REKLAMA

REKLAMA

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trafiła właśnie na listę prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jej celem jest przyznanie PIP nowych kompetencji, które pozwolą skuteczniej chronić prawa osób zatrudnionych w Polsce. Dzięki temu projektowi, a docelowo ustawie, możliwe stanie się m.in. ograniczenie nadużyć pracodawców polegających na stosowaniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.

rozwiń >

Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trafiła właśnie na listę prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jej celem jest przyznanie PIP nowych kompetencji, które pozwolą skuteczniej chronić prawa osób zatrudnionych w Polsce. Dzięki temu projektowi, a docelowo ustawie, możliwe stanie się m.in. ograniczenie nadużyć pracodawców polegających na stosowaniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.

REKLAMA

Zatrudnianie i zwalnianie pracowników. Obowiązki pracodawców 2025

Cel projektu reformy PIP

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozpoczęło prace nad reformą PIP w kwietniu 2025 roku, powołując specjalny zespół do wypracowania rozwiązań. W skład tego zespołu weszli przedstawiciele pracowników, pracodawców oraz sami inspektorzy pracy. Spotkania odbyły się trzykrotnie, a efektem jest projekt ustawy, który stanowi jeden z kamieni milowych Krajowego Planu Odbudowy.

Ważne

Celem nowelizacji jest zwiększenie skuteczności kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Silniejsza PIP oznacza nie tylko surowsze kary dla nieuczciwych pracodawców, ale przede wszystkim lepsze zabezpieczenie interesów osób wykonujących pracę zarobkową.

Zobacz również:

Kluczowe zmiany w uprawnieniach PIP

Najważniejszym elementem projektu jest przyznanie inspektorom pracy prawa do stwierdzania istnienia stosunku pracy w sytuacjach, gdy pod pozorem umowy cywilnoprawnej powinno być zawarte pełnoprawne zatrudnienie. Okręgowi inspektorzy będą mogli wydać decyzję nakazującą przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę.

Ważne

W środowisku akademickim - przedstawicieli doktryny prawa pracy, ten pomysł jest różnie postrzegany. Często spotyka się wręcz z krytyką - bo w istocie taka decyzja PIP (o administracyjnoprawnym charakterze) ingerowałaby w wolność stron stosunku zatrudnienia. W orzecznictwie przyjmuje się zaś, że jedynie sądy są uprawnione do zmiany umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę, jeżeli spełnione są przesłanki z przepisu art. 22 Kodeksu Pracy.

Co jest najważniejsze w tym temacie? Przesłanki i istota stosunku pracy

W kwestii ustalenia istnienia stosunku pracy najistotniejszy jest przepis art. 22. § 1 KP. W zasadzie jest to cała kwintesencja prawa pracy i to czym różni się ono od prawa cywilnego (w zakresie pracowniczego i niepracowniczego zatrudnienia typu cywilnoprawnego). Mianowicie, zgodnie z ww. przepisem: przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem. Dalej art. 22 § 1 zn. 1 KP stanowi, że: zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. § 1 zn. 2 Nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1. No i właśnie, ze względu na to, że do takiego zastępowania często dochodzi, PIP ma mieć rozszerzone uprawnienia:

  • pracownik lub pracodawca będzie miał prawo odwołania od decyzji PIP do sądu pracy;
  • decyzje okręgowych inspektorów będą podlegały natychmiastowemu wykonaniu w zakresie skutków wynikających z prawa pracy;
  • w obszarze ubezpieczeń społecznych i podatków wykonanie decyzji zostanie wstrzymane do rozstrzygnięcia sądu.

Wzmocniona współpraca między instytucjami

Projekt zakłada harmonizację i wymianę danych między PIP, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz Krajową Administracją Skarbową (KAS). Dzięki temu inspektorzy zyskają dostęp do pełniejszej bazy informacji, co pozwoli na skuteczniejszą analizę ryzyka i planowanie działań kontrolnych. W praktyce:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • PIP będzie mogła szybko zweryfikować historię zatrudnienia i odprowadzanych składek;
  • zintegrowane systemy pozwolą na błyskawiczne reagowanie na sygnały o nieprawidłowościach;
  • dane przekazywane w formie elektronicznej zwiększą tempo i jakość prowadzonych kontroli.

Nowoczesne formy kontroli – zdalne i elektroniczne

W odpowiedzi na wyzwania cyfryzacji, ustawa przewiduje wprowadzenie kontroli zdalnych oraz użycie urządzeń technicznych umożliwiających prowadzenie czynności kontrolnych na odległość. Inspektorzy będą mogli sporządzać protokoły i inne dokumenty kontrolne w formie elektronicznej, co skróci czas procedur. Dzięki temu:

  1. inspektorzy będą mogli przeprowadzać wywiady/ kontrole. rozmowy z pracownikami online;
  2. dokumentacja gromadzona w formie cyfrowej ułatwi archiwizację i raportowanie;
  3. koszty logistyczne kontroli zostaną zredukowane.

Programy kontroli oparte na analizie ryzyka

Główny Inspektor Pracy otrzyma obowiązek przygotowania rocznych i wieloletnich programów kontroli, które będą bazowały na analizie potencjalnych zagrożeń i ryzyka. Takie podejście pozwoli na skierowanie sił PIP do najbardziej newralgicznych sektorów gospodarki. Można zapytać jakie są korzyści. No jest ich trochę, np. większa precyzja w planowaniu działań kontrolnych; skuteczniejsze wykrywanie nieprawidłowości tam, gdzie występują najczęściej; lepsze wykorzystanie ograniczonych zasobów inspekcji.

PIP: surowsze kary jako czynnik odstraszający

Projekt wprowadza także regulacje w zakresie wysokości grzywien za wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Maksymalne stawki kar zostaną co najmniej podwojone, co ma pełnić rolę prewencyjną i odstraszającą przed łamaniem przepisów prawa pracy. Skutki mają być takie, że: pracodawcy będą bardziej skłonni do przestrzegania umów o pracę; wzrośnie świadomość konsekwencji prawnych wynikających z niewłaściwej formy zatrudnienia; system kar stanie się elementem realnej ochrony pracownika.

Nowa rola i obowiązki Głównego Inspektora Pracy

Reforma obejmuje również wewnętrzną organizację PIP. Główny Inspektor Pracy będzie zobowiązany do opracowania długofalowej strategii wzmacniania instytucji, skupiającej się między innymi na:

  • uzupełnianiu wakatów i zwiększaniu liczby inspektorów;
  • wdrożeniu narzędzi informatycznych do zarządzania kontrolami;
  • opracowaniu metod oceny ryzyka i standardów operacyjnych;
  • planie szkoleń dla personelu związanych z nowymi przepisami.
Ważne

Ponadto musi on przeprowadzić audyt cyberbezpieczeństwa systemów PIP oraz wydać zarządzenie określające standardy zarządzania kontrolami.

Dlaczego reforma jest konieczna?

Współczesny rynek pracy cechuje się rosnącym udziałem umów cywilnoprawnych, często wykorzystywanych do unikania obowiązków pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy. Umowa o pracę gwarantuje prawa, takie jak ochrona przed bezpodstawnym zwolnieniem, urlopy wypoczynkowe czy prawo do świadczeń socjalnych. Bez skutecznych narzędzi PIP niemożliwe jest przeciwdziałanie nadużyciom i zapewnienie właściwej ochrony pracownikom. Reforma stanowi odpowiedź na te wyzwania.

Projekt o numerze UD283 ma być rozpatrzony przez Radę Ministrów w czwartym kwartale 2025 roku. Po przyjęciu przez rząd trafi do Sejmu, gdzie przejdzie standardową ścieżkę legislacyjną: czytania w komisjach, głosowania, a następnie podpisania przez Prezydenta. Realizacja reformy PIP jest zapisana jako kamień milowy A71G w Krajowym Planie Odbudowy, co podkreśla jej strategiczne znaczenie dla stabilności rynku pracy w Polsce.

Podsumowując, większe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz zaostrzone kary za łamanie przepisów to fundamenty projektu, który ma zapewnić lepszą ochronę pracowników. Zdalne kontrole, wymiana danych z ZUS i KAS, ryzyko-based kontroling oraz strategiczne zarządzanie PIP to elementy spójnego systemu, który ma zapobiegać nadużyciom. Ostatecznym celem jest zbudowanie bezpiecznego i przejrzystego rynku pracy, w którym prawa pracowników będą przestrzegane, a pracodawcy poniosą konsekwencje za nieuczciwe praktyki. Reformę PIP można odczytywać jako krok milowy w kierunku stabilnego zatrudnienia i sprawiedliwego traktowania wszystkich stron rynku pracy.

Powiązane
14 podstawowych zasad prawa pracy na 2025 r. Musisz je znać jeżeli jesteś pracodawcą czy pracownikiem
14 podstawowych zasad prawa pracy na 2025 r. Musisz je znać jeżeli jesteś pracodawcą czy pracownikiem
Praca: 10 potknięć, które zamykają drzwi już na starcie
Praca: 10 potknięć, które zamykają drzwi już na starcie
PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Dodatkowo będą zdalne kontrole. Szykuje się rewolucja dla pracowników i pracodawców
PIP przekształci umowę zlecenia i dzieło w umowę o pracę, nie trzeba będzie iść do sądu. Dodatkowo będą zdalne kontrole. Szykuje się rewolucja dla pracowników i pracodawców
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Długo wyczekiwane zmiany dla wielu grup pracowników: policjantów, strażaków, ratowników medycznych, lekarzy, pielęgniarek, ratowników górskich i innych obywateli. Będą surowe kary
22 sie 2025

„Bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem. Nie ma przyzwolenia na przemoc wobec osób, które pomagają innym. Bez względu na to czy jest to ratownik medyczny, policjant, strażak czy każdy obywatel, który ratuje innych. Wszyscy musimy też czuć się bezpiecznie idąc np. do przychodni, szpitala czy urzędu. Bezkarność tych, którzy odważą się zaatakować musi się skończyć" – powiedział Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek.
Większe uprawnienia PIP - lepsza ochrona pracowników. Duża reforma w prawie pracy: koniec z zastępowaniem umowy o pracę umową cywilnoprawną
22 sie 2025

Reforma Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) trafiła właśnie na listę prac legislacyjnych Rady Ministrów. Jej celem jest przyznanie PIP nowych kompetencji, które pozwolą skuteczniej chronić prawa osób zatrudnionych w Polsce. Dzięki temu projektowi, a docelowo ustawie, możliwe stanie się m.in. ograniczenie nadużyć pracodawców polegających na stosowaniu umów cywilnoprawnych zamiast umów o pracę.
Kontrole L4 i obniżenie świadczeń 2025. ZUS sprawdza, czy naprawdę jesteś chory
21 sie 2025

W Polsce rośnie skala nadużyć związanych ze zwolnieniami lekarskimi. Dla większości pracowników L4 to czas leczenia i regeneracji, ale część traktuje je jak okazję do dorobienia albo wyjazdu na wakacje. Liczby mówią same za siebie. Tylko w pierwszym półroczu 2025 roku ZUS odzyskał 150,5 mln zł, wstrzymując tysiące niesłusznie wypłacanych świadczeń.
14. emerytura w 2025 r. nie dla każdego emeryta i rencisty. ZUS pokazał w tabeli ile wynosi brutto i netto. Kiedy wypłata? Kto nie dostanie wcale?
21 sie 2025

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że tzw. czternasta emerytura zostanie w 2025 r. wypłacona - jak co roku - we wrześniu razem z comiesięcznymi świadczeniami. Pierwsi seniorzy otrzymają czternastą emeryturę 1 września a ostatni 1 października. Do dodatkowego świadczenia uprawnione będą osoby, które na 31 sierpnia 2025 roku będą miały prawo do emerytury, renty lub innego świadczenia emerytalno-rentowego i będą je pobierały. ZUS informuje, że "czternastki" nie dostaną osoby z miesięczną emeryturą lub rentą wyższą niż 4728,91 zł brutto.

REKLAMA

Zatrudnianie seniorów: co daje pracodawcy i pracownikowi?
21 sie 2025

W obliczu niepokojących zmian demograficznych, starzenia się społeczeństwa i rosnących wyzwań kadrowych coraz większe znaczenie zyskuje aktywizacja zawodowa osób pozostających poza rynkiem pracy, w tym w wieku emerytalnym oraz pobierających renty. Odpowiedzialne zarządzanie zespołami wielopokoleniowymi, przy uwzględnieniu potrzeb pracowników 60+, może być realnym wsparciem dla rynku pracy i firm.
Niepełnosprawni w pracy 2025 – jakie prawa Ci przysługują i ile możesz zyskać
20 sie 2025

Jesteś osobą niepełnosprawną i pracujesz? A może dopiero zastanawiasz się nad podjęciem zatrudnienia? W 2025 roku pracownicy z orzeczeniem mają nie tylko obowiązki wobec pracodawcy, ale także szereg praw i przywilejów. Od dodatkowych urlopów, przez skrócony czas pracy, aż po ochronę przed zwolnieniem i wsparcie finansowe z PFRON. Sprawdź, co dokładnie Ci przysługuje i jak możesz skorzystać z dostępnych rozwiązań.
Wziął L4 i pojechał na koncert – wykrył to detektyw wynajęty przez pracodawcę
20 sie 2025

- Skala problemu rośnie z kwartału na kwartał. Pracodawcy coraz częściej proszą o pomoc detektywów, by pomóc w ustaleniu realnej sytuacji pracownika, który np. nadużywa L4 czy udał się na długotrwały urlop. Takie sytuacje mają miejsce np. gdy w firmie jest konflikt, planowane są zwolnienia lub gdy po prostu niektórym nie chce się wykonywać służbowych obowiązków – mówi detektyw Małgorzata Marczulewska. – Niektóre sytuacje są dowodem wielkiej arogancji pracowników – mówi ekspertka i podaje kilka przykładów.
Luki prawne, zaniedbania, nierówności: kobiety i dzieci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na zmianę przepisów na lepsze. Polska ma czas do września 2026
20 sie 2025

W swoim najnowszym raporcie Komitet ONZ ds. Praw Osób z Niepełnosprawnościami zwraca uwagę, że w Polsce brakuje spójnej, całościowej polityki uwzględniającej wszystkie wymiary praw osób z niepełnosprawnościami. Komisja w swoich zaleceniach dla Polski szczególnie porusza konieczność zmiany standardów w stosunku do kobiet i dzieci z niepełnosprawnościami. Co konkretnie powinno się zmienić do września 2026 r.? Poniżej szczegóły.

REKLAMA

Duże zmiany w zawodzie psychologa. Co się zmieni? Nowe regulacje prawne to m.in. rejestr psychologów, samorząd, kary
19 sie 2025

Co się zmieni w zawodzie psychologa? Jest projekt ustawy. Najważniejsze zmiany to powstanie rejestru psychologów, samorządu zawodowego psychologów i uregulowanie kar m.in. za podszywanie się pod psychologa.
Romans w pracy – o konsekwencjach prawnych
19 sie 2025

Czy pracownicy tej samej firmy mogą ponieść konsekwencje za swój romans? Jak powinien postąpić pracodawca? Kiedy bliska relacja może być źródłem problemów w pracy?

REKLAMA