Strona główna » Kadry » Wiadomości » Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

02 stycznia 2026, 11:25
[Data aktualizacji 02 stycznia 2026, 11:26]
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
2026, stopień znaczny
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Shutterstock

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szeroki katalog form wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego. Poniżej najważniejsze z uprawnień dla osób ze stopniem znacznym (dawniej III grupa) obowiązujące w 2026 r.

rozwiń >

Zgodnie z przepisami ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

  • 1) znaczny;
  • 2) umiarkowany;
  • 3) lekki.

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, np. ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932).

Co oznacza stopień znaczny - dawniej III grupa?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szeroki katalog form wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego.

1. Wsparcie mieszkaniowe i mobilność

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu – pomoc dla osób, które muszą dostosować warunki mieszkaniowe do swojej niepełnosprawności.
  • Dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych – ułatwia przeprowadzkę do lokalu bardziej dostępnego.
  • Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – zwłaszcza gdy pojazd jest niezbędny do pracy, rehabilitacji czy codziennego funkcjonowania.
  • Oprzyrządowanie samochodu – dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu, aby umożliwić im samodzielne prowadzenie auta.
  • Prawo jazdy – dopłaty do kursów i egzaminów dla osób, które ze względu na niepełnosprawność wymagają specjalnych warunków szkolenia.

2. Technologie wspomagające i sprzęt

  • Sprzęt elektroniczny (np. komputery, tablety, oprogramowanie specjalistyczne).
  • Szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego oraz serwis – aby z urządzeń można było bezpiecznie i skutecznie korzystać.
  • Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, skutery inwalidzkie oraz ich serwis.
  • Protezy kończyn wraz z dofinansowaniem ich napraw.
  • Sprzęt rehabilitacyjny (chodziki, podnośniki, rowery rehabilitacyjne).
  • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – m.in. ortezy, aparaty słuchowe, inhalatory.
  • Wypożyczalnia technologii wspomagających – możliwość czasowego korzystania z nowoczesnego sprzętu bez konieczności zakupu.

3. Usuwanie barier i poprawa samodzielności

  • Likwidacja barier architektonicznych – np. budowa podjazdów, montaż wind, poszerzanie drzwi.
  • Likwidacja barier technicznych – np. wyposażenie mieszkania w ułatwienia dla osób niesamodzielnych.
  • Likwidacja barier w komunikowaniu się – sprzęt audiowizualny, powiększalniki, oprogramowanie dla osób słabowidzących i niesłyszących.
  • Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – wsparcie w urzędach, placówkach zdrowia lub w codziennych sytuacjach.

4. Rehabilitacja, opieka i edukacja

  • Opieka dla osoby zależnej – dofinansowanie do usług opiekuńczych i asystenckich.
  • Turnusy rehabilitacyjne – wyjazdy poprawiające sprawność, samodzielność i kondycję psychiczną.
  • Edukacja – wsparcie w kosztach kształcenia, w tym wyższej edukacji, kursów czy szkoleń zawodowych.
  • Szkolenia organizowane przez PUP – aktywizacja zawodowa dostosowana do możliwości zdrowotnych.

5. Wsparcie finansowe i zawodowe

  • Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub spółdzielni socjalnej – dofinansowania na start i dostosowanie miejsca pracy.
  • Oprocentowanie kredytu bankowego – dopłaty obniżające koszty zobowiązań finansowych.
  • Koszty energii elektrycznej – pomoc dla osób korzystających ze sprzętów o podwyższonym zużyciu prądu (np. respiratorów).
Ważne

Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń – od pomocy mieszkaniowej, przez specjalistyczny sprzęt, po edukację, rehabilitację i wsparcie zawodowe. Programy te realnie zwiększają samodzielność, komfort i możliwości funkcjonowania w życiu codziennym.

Uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej III grupa) poniżej krótki przegląd najważniejszych form wsparcia:

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Dopłata do zakupu mieszkania bez barier architektonicznych.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Prawo jazdy.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Sprzęt elektroniczny.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Sprzęt elektroniczny - szkolenia.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Sprzęt elektroniczny – serwis.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Wózek inwalidzki lub skuter – serwis.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Proteza kończyny.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Proteza kończyny - serwis.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Opieka dla osoby zależnej.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Edukacja.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Turnusy rehabilitacyjne.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Sprzęt rehabilitacyjny.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Likwidacja barier architektonicznych.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Likwidacja barier w komunikowaniu się.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Likwidacja barier technicznych.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Oprocentowanie kredytu bankowego.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Szkolenie organizowane przez PUP.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Koszty energii elektrycznej.

Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?

Wypożyczalnia technologii wspomagających.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 1301, 1665, 1746)

