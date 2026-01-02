Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
REKLAMA
REKLAMA
Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szeroki katalog form wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego. Poniżej najważniejsze z uprawnień dla osób ze stopniem znacznym (dawniej III grupa) obowiązujące w 2026 r.
- Co oznacza stopień znaczny - dawniej III grupa?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
- Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Zgodnie z przepisami ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:
REKLAMA
REKLAMA
- 1) znaczny;
- 2) umiarkowany;
- 3) lekki.
Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, np. ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932).
Co oznacza stopień znaczny - dawniej III grupa?
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szeroki katalog form wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego.
REKLAMA
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
1. Wsparcie mieszkaniowe i mobilność
- Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu – pomoc dla osób, które muszą dostosować warunki mieszkaniowe do swojej niepełnosprawności.
- Dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych – ułatwia przeprowadzkę do lokalu bardziej dostępnego.
- Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – zwłaszcza gdy pojazd jest niezbędny do pracy, rehabilitacji czy codziennego funkcjonowania.
- Oprzyrządowanie samochodu – dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu, aby umożliwić im samodzielne prowadzenie auta.
- Prawo jazdy – dopłaty do kursów i egzaminów dla osób, które ze względu na niepełnosprawność wymagają specjalnych warunków szkolenia.
2. Technologie wspomagające i sprzęt
- Sprzęt elektroniczny (np. komputery, tablety, oprogramowanie specjalistyczne).
- Szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego oraz serwis – aby z urządzeń można było bezpiecznie i skutecznie korzystać.
- Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, skutery inwalidzkie oraz ich serwis.
- Protezy kończyn wraz z dofinansowaniem ich napraw.
- Sprzęt rehabilitacyjny (chodziki, podnośniki, rowery rehabilitacyjne).
- Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – m.in. ortezy, aparaty słuchowe, inhalatory.
- Wypożyczalnia technologii wspomagających – możliwość czasowego korzystania z nowoczesnego sprzętu bez konieczności zakupu.
3. Usuwanie barier i poprawa samodzielności
- Likwidacja barier architektonicznych – np. budowa podjazdów, montaż wind, poszerzanie drzwi.
- Likwidacja barier technicznych – np. wyposażenie mieszkania w ułatwienia dla osób niesamodzielnych.
- Likwidacja barier w komunikowaniu się – sprzęt audiowizualny, powiększalniki, oprogramowanie dla osób słabowidzących i niesłyszących.
- Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – wsparcie w urzędach, placówkach zdrowia lub w codziennych sytuacjach.
4. Rehabilitacja, opieka i edukacja
- Opieka dla osoby zależnej – dofinansowanie do usług opiekuńczych i asystenckich.
- Turnusy rehabilitacyjne – wyjazdy poprawiające sprawność, samodzielność i kondycję psychiczną.
- Edukacja – wsparcie w kosztach kształcenia, w tym wyższej edukacji, kursów czy szkoleń zawodowych.
- Szkolenia organizowane przez PUP – aktywizacja zawodowa dostosowana do możliwości zdrowotnych.
5. Wsparcie finansowe i zawodowe
- Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub spółdzielni socjalnej – dofinansowania na start i dostosowanie miejsca pracy.
- Oprocentowanie kredytu bankowego – dopłaty obniżające koszty zobowiązań finansowych.
- Koszty energii elektrycznej – pomoc dla osób korzystających ze sprzętów o podwyższonym zużyciu prądu (np. respiratorów).
Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń – od pomocy mieszkaniowej, przez specjalistyczny sprzęt, po edukację, rehabilitację i wsparcie zawodowe. Programy te realnie zwiększają samodzielność, komfort i możliwości funkcjonowania w życiu codziennym.
Uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej III grupa) poniżej krótki przegląd najważniejszych form wsparcia:
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Dopłata do zakupu mieszkania bez barier architektonicznych.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Prawo jazdy.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Sprzęt elektroniczny.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Sprzęt elektroniczny - szkolenia.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Sprzęt elektroniczny – serwis.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Wózek inwalidzki lub skuter – serwis.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Proteza kończyny.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Proteza kończyny - serwis.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Opieka dla osoby zależnej.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Edukacja.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Turnusy rehabilitacyjne.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Sprzęt rehabilitacyjny.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Likwidacja barier architektonicznych.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Likwidacja barier w komunikowaniu się.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Likwidacja barier technicznych.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Oprocentowanie kredytu bankowego.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Szkolenie organizowane przez PUP.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Koszty energii elektrycznej.
Stopień znaczny- dawniej grupa III. Co w 2026?
Wypożyczalnia technologii wspomagających.
Ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932)
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 913, 1301, 1665, 1746)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA