Osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności mogą liczyć na szeroki katalog form wsparcia finansowego, rzeczowego i usługowego. Poniżej najważniejsze z uprawnień dla osób ze stopniem znacznym (dawniej III grupa) obowiązujące w 2026 r.

Zgodnie z przepisami ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do realizacji celów określonych ustawą:

1) znaczny;

2) umiarkowany;

3) lekki.

Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi także podstawę do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów, np. ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2018 poz. 932).

Co oznacza stopień znaczny - dawniej III grupa?

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

1. Wsparcie mieszkaniowe i mobilność

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu – pomoc dla osób, które muszą dostosować warunki mieszkaniowe do swojej niepełnosprawności.

– pomoc dla osób, które muszą dostosować warunki mieszkaniowe do swojej niepełnosprawności. Dopłata do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych – ułatwia przeprowadzkę do lokalu bardziej dostępnego.

– ułatwia przeprowadzkę do lokalu bardziej dostępnego. Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego – zwłaszcza gdy pojazd jest niezbędny do pracy, rehabilitacji czy codziennego funkcjonowania.

– zwłaszcza gdy pojazd jest niezbędny do pracy, rehabilitacji czy codziennego funkcjonowania. Oprzyrządowanie samochodu – dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu, aby umożliwić im samodzielne prowadzenie auta.

– dla osób z dysfunkcjami narządu ruchu lub słuchu, aby umożliwić im samodzielne prowadzenie auta. Prawo jazdy – dopłaty do kursów i egzaminów dla osób, które ze względu na niepełnosprawność wymagają specjalnych warunków szkolenia.

2. Technologie wspomagające i sprzęt

Sprzęt elektroniczny (np. komputery, tablety, oprogramowanie specjalistyczne).

elektroniczny (np. komputery, tablety, oprogramowanie specjalistyczne). Szkolenia z obsługi sprzętu elektronicznego oraz serwis – aby z urządzeń można było bezpiecznie i skutecznie korzystać.

Wózki inwalidzkie o napędzie elektrycznym, skutery inwalidzkie oraz ich serwis.

o napędzie elektrycznym, skutery inwalidzkie oraz ich serwis. Protezy kończyn wraz z dofinansowaniem ich napraw.

Sprzęt rehabilitacyjny (chodziki, podnośniki, rowery rehabilitacyjne).

(chodziki, podnośniki, rowery rehabilitacyjne). Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – m.in. ortezy, aparaty słuchowe, inhalatory.

Wypożyczalnia technologii wspomagających – możliwość czasowego korzystania z nowoczesnego sprzętu bez konieczności zakupu.

3. Usuwanie barier i poprawa samodzielności

Likwidacja barier architektonicznych – np. budowa podjazdów, montaż wind, poszerzanie drzwi.

Likwidacja barier technicznych – np. wyposażenie mieszkania w ułatwienia dla osób niesamodzielnych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się – sprzęt audiowizualny, powiększalniki, oprogramowanie dla osób słabowidzących i niesłyszących.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – wsparcie w urzędach, placówkach zdrowia lub w codziennych sytuacjach.

4. Rehabilitacja, opieka i edukacja

Opieka dla osoby zależnej – dofinansowanie do usług opiekuńczych i asystenckich.

Turnusy rehabilitacyjne – wyjazdy poprawiające sprawność, samodzielność i kondycję psychiczną.

– wyjazdy poprawiające sprawność, samodzielność i kondycję psychiczną. Edukacja – wsparcie w kosztach kształcenia, w tym wyższej edukacji, kursów czy szkoleń zawodowych.

– wsparcie w kosztach kształcenia, w tym wyższej edukacji, kursów czy szkoleń zawodowych. Szkolenia organizowane przez PUP – aktywizacja zawodowa dostosowana do możliwości zdrowotnych.

5. Wsparcie finansowe i zawodowe

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub spółdzielni socjalnej – dofinansowania na start i dostosowanie miejsca pracy.

Oprocentowanie kredytu bankowego – dopłaty obniżające koszty zobowiązań finansowych.

Koszty energii elektrycznej – pomoc dla osób korzystających ze sprzętów o podwyższonym zużyciu prądu (np. respiratorów).

Ważne Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności mają dostęp do szerokiego wachlarza świadczeń – od pomocy mieszkaniowej, przez specjalistyczny sprzęt, po edukację, rehabilitację i wsparcie zawodowe. Programy te realnie zwiększają samodzielność, komfort i możliwości funkcjonowania w życiu codziennym.

Uprawnienia dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności (dawniej III grupa) poniżej krótki przegląd najważniejszych form wsparcia:

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu.

Dopłata do zakupu mieszkania bez barier architektonicznych.

Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego.

Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu.

Oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu.

Prawo jazdy.

Sprzęt elektroniczny.

Sprzęt elektroniczny - szkolenia.

Sprzęt elektroniczny – serwis.

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym.

Wózek inwalidzki lub skuter – serwis.

Proteza kończyny.

Proteza kończyny - serwis.

Skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego.

Opieka dla osoby zależnej.

Edukacja.

Turnusy rehabilitacyjne.

Sprzęt rehabilitacyjny.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

Likwidacja barier architektonicznych.

Likwidacja barier w komunikowaniu się.

Likwidacja barier technicznych.

Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej.

Oprocentowanie kredytu bankowego.

Szkolenie organizowane przez PUP.

Koszty energii elektrycznej.

Wypożyczalnia technologii wspomagających.