Na ostatnim posiedzeniu Sejm zajął się projektem nowelizacji Kodeksu pracy. Zobowiązuje ona pracodawców do podawania projektowanego wynagrodzenia w ofertach pracy. Wprowadza także zasadę, że wynagrodzenie, jak i jego poziom, będą jawne podczas trwania stosunku pracy. 6 lutego 2025 r. projekt nowelizacji został skierowany do komisji nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach.