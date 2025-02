38 dni urlopu wypoczynkowego. Którym pracownikom przysługuje tak długi wypoczynek?

Większości pracowników przysługuje co roku urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni lub 26 dni. Niektórzy pracownicy mogą cieszyć się urlopem wynoszącym 36 dni. Są jednak pracownicy, którym przysługuje urlop w wymiarze aż 38 dni. O kogo chodzi?

Zatrudnienie pracownika młodocianego

W rozumieniu Kodeksu pracy pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Zatrudnianie młodocianego jest możliwe pod warunkiem, że ukończy co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawi świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Młodociany bez kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu zdobycia zawodu. Przygotowanie zawodowe takich pracowników może odbywać się przez:

naukę zawodu w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika, obejmującą praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawcy, oraz dokształcanie teoretyczne;

przyuczenie do wykonywania określonej pracy w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i które może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

W obu przypadkach konieczne jest zawarcie z młodocianym umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego

Tak jak w przypadku wszystkich pracowników, prawo do urlopu wypoczynkowego przysługuje także pracownikom młodocianym. Jednakże reguły udzielania urlopu różnią się od ogólnych zasad dotyczących pozostałych pracowników. Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika młodocianego jest zróżnicowany w zależności od roku nauki i wieku młodocianego.

Z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych. Natomiast z upływem roku pracy nabywa on prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Istotne jest to, że powyższe wymiary ulegają sumowaniu, co oznacza, że po roku pracownik młodociany jest uprawniony do 38 dni urlopu wypoczynkowego.

W roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego pracownikowi młodocianemu

Urlop wypoczynkowy dla pracownika młodocianego udzielany jest na podobnych zasadach jak w przypadku pozostałych pracowników. Urlop udzielany jest na wniosek młodocianego i za zgodą pracodawcy. Niemniej istnieją pewne wyjątki.

W przypadku pracowników młodocianych uczęszczających do szkoły pracodawca udziela urlopu w okresie ferii szkolnych. Urlopu w trakcie ferii należy udzielić nawet wówczas, gdy młodociany nie złożył wniosku o urlop.

Inną różnicą jest tzw. urlop zaliczkowy. Pracodawca może, na wniosek pracownika młodocianego, który nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego, udzielić tego urlopu zaliczkowo podczas ferii szkolnych.

Na wniosek pracownika młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, pracodawca jest zobowiązany udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy. Okres urlopu bezpłatnego wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.