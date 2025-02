Kiedy pracownik powinien otrzymać bezpłatny posiłek profilaktyczny?

LinkedIn, Pracuj.pl, własna baza, OLX, Just Join IT - które sposoby rekrutacji są najskuteczniejsze? [ANALIZA]

Przeanalizowano 4 miliony materiałów aplikacyjnych dla 14 branż wysyłanych na różnych kanałach rekrutacyjnych. LinkedIn, Pracuj.pl, własna baza, OLX, Just Join IT - które sposoby rekrutacji okazały się najskuteczniejsze? To wartościowe dane dla rekruterów.