Wigilia dniem wolnym od pracy: Czy to nam się opłaca?

Jakie będą koszty wprowadzenia dnia wolnego od pracy w Wigilię? Ministerstwo Finansów przeprowadziło analizę i oszacowało koszty wprowadzenia nowego dnia wolnego – wyniosą one miliardy złotych, zwiększy się też bezrobocie.

Wigilia będzie dniem wolnym od pracy

27 listopada 2024 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników. Ponadto nowe przepisy zakładają, że w trzy niedziele poprzedzające Wigilię zakaz handlu ma nie obowiązywać.

Uchwalona przez Sejm ustawa trafiła do Senatu. Nowelizacja ma być rozpatrzona na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2024 r.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 lutego 2025 r.

Koszty wolnej Wigilii – analiza MF

Ministerstwo Finansów szacuje, że wprowadzenie wolnej Wigilii podbiłoby stopę bezrobocia w Polsce o 0,25 pp. Pozostałe szacunki kosztów wolnej Wigilii wynoszą:

koszt dla gospodarki to 3,8 mld zł,

koszt dla budżetu to 2,3 mld zł.

Analizy zostały przeprowadzone z wykorzystaniem modelu makroekonometrycznego NEMPF.

Założenia MF do analizy:

"W przeciętnym roku wypada ok. 260 dni roboczych, po korekcie o urlopy płatne i bezpłatne, a także zwolnienia lekarskie otrzymujemy liczbę ok. realnych 220 dni roboczych. Zmniejszenie ich liczby o jeden wiązałoby się ze spadkiem podaży pracy o 1/220, lecz w praktyce spadek wydajności byłby mniejszy. Duża część firm i państwowych instytucji pozwala w Wigilię pracownikom skończyć pracę wcześniej, sporo osób jest na urlopach, sporo osób pracuje zdalnie, a praca bywa w ten dzień bardziej zdezorganizowana. W dodatku część pracujących w polskiej gospodarce to samozatrudnieni i przedsiębiorcy, którzy w dużej mierze sami ustalają swój czas pracy. Można więc dla uproszczenia przyjąć założenie, że efektywność pracy w Wigilię jest równa połowie efektywności zwykłego dnia roboczego" - napisano.