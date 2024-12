Interpelacja poselska: Czy dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi bez wymaganego przygotowania pedagogicznego?

Dodatek wiejski przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców i posiadającemu określone kwalifikacje. Czy nauczyciel legitymujący się właściwym wykształceniem lecz nieposiadający przygotowania pedagogicznego, ma wymagane kwalifikacje do uzyskania dodatku wiejskiego?

Zatrudnienie nauczyciela i prawo do dodatku wiejskiego

W szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły, przepisy Karty Nauczyciela dopuszczają nawiązanie stosunku pracy z osobą rozpoczynającą pracę w szkole, legitymującą się wymaganym poziomem wykształcenia, lecz nieposiadającą przygotowania pedagogicznego (art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Karta Nauczyciela stanowi także, że nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu na terenie wsi lub w mieście liczącym do 5000 mieszkańców, przysługuje odrębny dodatek w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Jest to tzw. dodatek wiejski. Organ prowadzący szkołę może podwyższyć ten dodatek nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim, na którym występuje deficyt kadr (art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela).

Interpelacja poselska w sprawie prawa do dodatku wiejskiego

Posłowie zwrócili się do Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawie interpretacji przepisów dotyczących prawa do wypłaty dodatku wiejskiego. W interpelacji zadano pytanie, czy nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie art. 10 ust. 3 Karty Nauczyciela, który:

zatrudniony jest na terenie wiejskim w wymiarze ponad 1/2 etatu i

posiada wymagany poziom wykształcenia, ale

nie posiada przygotowania pedagogicznego,

przysługuje dodatek wiejski w wysokości 10 proc. wynagrodzenia zasadniczego, zgodnie z art. 54 ust. 5 Karty Nauczyciela.

Odpowiedzi na interpelację posłów udzielił Henryk Kiepura, sekretarz stanu w MEN. Kiepura przypomniał, że przez kwalifikacje niezbędne do zajmowania stanowiska nauczyciela należy rozumieć posiadanie wyższego wykształcenia z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub dyplomu ukończenia zakładu kształcenia nauczycieli – w przypadku podejmowania pracy na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje (art. 9 ust. 1 pkt 1 Karty Nauczyciela).

Biorąc powyższe pod uwagę, Kiepura stwierdził, że nauczyciel zatrudniony zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela, legitymujący się wymaganym poziomem wykształcenia lecz nieposiadający przygotowania pedagogicznego, nie spełnia warunku posiadania wymaganych kwalifikacji. W związku z tym, do czasu uzyskania przygotowania pedagogicznego, nie jest uprawniony do tzw. dodatku wiejskiego.