Święta w 2025 r. przypadające w sobotę. Kiedy pracownik otrzyma dzień wolny za święto w sobotę?

Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w dniu innym niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Czy oznacza to, że za święto przypadające w sobotę należy udzielić innego dnia wolnego od pracy? Czy w 2025 r. będą święta w sobotę?

Święta będące dniami wolnymi od pracy

Ustawa o dniach wolnych od pracy określa święta, będące dniami wolnymi od pracy. Obecnie są to:

1 stycznia – Nowy Rok,

6 stycznia – Święto Trzech Króli,

pierwszy i drugi dzień Wielkiej Nocy,

1 maja – Święto Państwowe,

3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja,

pierwszy dzień Zielonych Świątek,

dzień Bożego Ciała,

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości,

25 i 26 grudnia –Boże Narodzenie.

27 listopada 2024 r. Sejm znowelizował ustawę o dniach wolnych od pracy i ustanowił nowy dzień wolny - 24 grudnia, czyli Wigilię Bożego Narodzenia. Ustawa została skierowana do Senatu i czeka na dalsze procedowanie.

Święta przypadające w sobotę w 2025 r.

Czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Dlatego też, ustalając wymiar czasu pracy, pracodawca powinien odjąć od niego iloczyn 8 godzin i liczby świąt przypadających w okresie rozliczeniowym. Istotne jest, aby za święto przypadające w sobotę udzielać całego dnia wolnego - niedopuszczalne jest skracanie pracownikom pracy w sumie o 8 godzin, ale w różnych dniach.

W 2025 r. będą dwa święta przypadające w sobotę:

3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja,

1 listopada – Wszystkich Świętych,

Ważne Każde święto określone w ustawie o dniach wolnych od pracy występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Jak wyznaczyć dzień wolny za święto

Przepisy prawa pracy nie określają, w których konkretnie dniach pracodawca powinien wyznaczyć dzień wolny za święto przypadające w sobotę. Dlatego nie ma znaczenia, czy dzień ten zostanie udzielony przed świętem wypadającym w sobotę, czy po nim.

Przykład Okres rozliczeniowy obowiązujący u pracodawcy obejmuje jeden miesiąc kalendarzowy. Za święto 3 Maja przypadające w sobotę pracodawca udzielił pracownikom dzień wolny w dniu 2 maja 2025 r. Postępowanie pracodawcy jest prawidłowe.

Co należy zrobić w razie dłuższych okresów rozliczeniowych? To proste – dzień wolny należy ustalić w tym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto w sobotę. Oznacza to, że pracownik może otrzymać dzień wolny za święto w innym miesiącu.

Przykład Okres rozliczeniowy obejmuje 3 miesiące kalendarzowe. Święto 3 Maja przypada w okresie rozliczeniowym obejmującym kwiecień, maj i czerwiec. Pracodawca wyznaczył dzień wolny za święto na 20 czerwca 2025 r. Takie postępowanie jest prawidłowe, bowiem dzień wolny został wyznaczony w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym wystąpiło święto przypadające w sobotę.

Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o dniu wolnym wyznaczonym za święto przypadające w sobotę.

Pracodawca może udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę w terminie indywidualnie uzgodnionym z pracownikiem. Ustalając termin należy jednak pamiętać, że dzień wolny musi być wyznaczony w okresie rozliczeniowym obejmującym to święto.

W przypadku, gdy pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego, należy pamiętać, że urlop udzielany jest na dni pracy. Z tego powodu dzień wolny z tytułu święta w sobotę nie będzie wliczany do dni urlopu.

Przykład Pracodawca wyznaczył dzień wolny z tytułu Święta 3 Maja na piątek 2 maja 2025 r. Pracownik miał zaplanowany urlop wypoczynkowy od 28 kwietnia do 2 maja 2025 r. Ze względu na wyznaczony dzień wolny za święto jego urlop obejmie 3 dni – 28, 29 i 30 kwietnia. Do urlopu nie będą wliczone dni 1 maja (święto) i 2 maja (dzień wolny wyznaczony za święto 3 Maja przypadające w sobotę).

