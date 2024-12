ZUS umorzy składki płatnikom. Wkrótce będzie można złożyć wniosek

ZUS przypomina o możliwości umorzenia składek niektórym płatnikom. Umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, FGŚP lub na FEP.

Płatnicy będą mogli wystąpić o umorzenie składek ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że płatnicy składek poszkodowani w wyniku powodzi z września 2024 r., którzy prowadzą:

REKLAMA

Autopromocja

działalność gospodarczą albo

działalność pożytku publicznego albo

działalność rolniczą na terenie objętym klęską żywiołową

będą mogli złożyć wniosek o umorzenie składek.

Umorzeniu będą podlegały należności z tytułu składek na:

ubezpieczenia społeczne,

ubezpieczenie zdrowotne,

Fundusz Pracy,

Fundusz Solidarnościowy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Fundusz Emerytur Pomostowych

za wskazany przez płatnika miesiąc lub miesiące kalendarzowe, które przypadają za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

Warunkiem umorzenia składek będzie spadek przychodu z prowadzonej działalności o co najmniej 40 proc. między porównywanymi miesiącami tj. wrzesień 2024 r. do września 2023 r. albo październik 2024 r. do października 2023 r. Jeżeli płatnik składek rozpoczął działalność w 2024 r. można porównać wrzesień 2024 r. do sierpnia 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Kiedy można złożyć wniosek o umorzenie składek

Od 6 stycznia 2025 r. płatnicy składek będą mogli wystąpić z wnioskiem o umorzenie składek - również ci, którzy opłacili składki należne za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r. Wniosek o umorzenie będą mogli złożyć także płatnicy, którzy:

mają ustalony nowy termin płatności składek na 15 września 2025 r. (zgodnie z art. 36 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi) lub

mają zawartą z ZUS umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek lub o odroczenie terminu płatności składek obejmującą należności z okresu od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r.

ZUS przypomina, że w przypadku płatników opłacających składki na własne ubezpieczenia, umorzenie składek może mieć negatywny wpływ na prawa do przyszłych świadczeń z ZUS i na ich wysokość.