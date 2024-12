Sejm uchwalił dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych. Od kiedy będzie przysługiwać?

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja zakłada zwiększenie dopłat do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością o około 15 proc. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Nowelizacja przepisów o rehabilitacji i zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

5 grudnia 2024 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zakłada podniesienie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami ze środków PFRON.

Nowelizacja zmienia także poziom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację tego zadania.

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Nowelizacja przewiduje comiesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w kwocie:

2760 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (obecnie 2400 zł);

1550 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (obecnie 1350 zł);

575 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (obecnie 500 zł).

Kwoty te zostaną dodatkowo podwyższone w odniesieniu do pracowników niepełnosprawnych ze schorzeniami szczególnymi (choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenie rozwojowe lub epilepsja oraz niewidomi). Dodatkowe podwyższenie wyniesie:

1380 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (obecnie 1200 zł);

1035 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (obecne 900 zł);

690 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (obecnie 600 zł).

Dofinansowanie z wyrównaniem od lipca 2024 r.

Według uchwalonej nowelizacji zwiększenie dopłat do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością będzie z wyrównaniem od 1 lipca 2024 r. Projekt, który trafił do Sejmu, zakładał, że dofinansowania będą stosowane do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych począwszy od stycznia 2025 r.

