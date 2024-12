Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzi rewolucyjne zmiany. Staż pracy będzie obliczany zupełnie inaczej. Wzrosną obciążenia pracodawców

Od 2026 r. zmienią się zasady ustalania stażu pracy. W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy, przygotowywanej przez MRPiPS, do okresu zatrudnienia wliczane będą nie tylko okresy świadczenia pracy na podstawie umów o pracę, ale także okresy wykonywania umów zlecenia czy prowadzenia działalności pozarolniczej. Również okresy służby będą wliczane do okresu pracy.

Do stażu pracy będą wliczane umowy zlecenia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowuje zmianę zasad obliczania stażu pracy pracowników. Zakłada się, że zmiany przepisów wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r.

REKLAMA

Autopromocja

W projekcie nowelizacji Kodeksu pracy założono, że do stażu pracy będą wliczane okresy:

wykonywania przez osoby fizyczne umowy zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których zgodnie z ustawą – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,

wykonywania przez osoby fizyczne umowy agencyjnej,

pozostawania osobą współpracującą z osobami, o których mowa w poprzednich punktach,

pozostawania przez osobę fizyczną członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej,

pozostawania przez osobę fizyczną członkiem spółdzielni kółek rolniczych.

Powyższe okresy będą potwierdzane zaświadczeniem wydanym przez ZUS o opłaceniu za dany okres składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe z danego tytułu.

Pozarolnicza działalność będzie wliczana do okresu zatrudnienia

Do okresu zatrudnienia pracownika będą wliczane także okresy prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Będzie to dotyczyło:

osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

twórców i artystów;

osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu;

wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

akcjonariuszy prostych spółek akcyjnych, wnoszących do spółki wkład, którego przedmiotem jest świadczenie pracy lub usług;

komplementariuszy w spółkach komandytowo-akcyjnych;

osób prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę, inne formy wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Do stażu pracy wliczane będą okresy pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, za które zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe lub wypadkowe.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Okresy prowadzenia pozarolniczej działalności będą musiały być potwierdzone przez ZUS zaświadczeniem o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Okresy służby też będą wliczane do stażu pracy

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy zakłada również wliczanie do stażu pracy okresów służby w:

Policji,

Urzędzie Ochrony Państwa,

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

Agencji Wywiadu,

Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,

Służbie Wywiadu Wojskowego,

Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,

Biurze Ochrony Rządu,

Służbie Ochrony Państwa,

Służbie Więziennej,

Straży Granicznej,

Państwowej Straży Pożarnej,

Straży Marszałkowskiej,

Służbie Celno-Skarbowej.

Pracodawcy będą musieli ponosić wyższe koszty

Zgodnie z obecnymi przepisami do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, wlicza się zatrudnienie wyłącznie w ramach stosunku pracy. Mają one wpływ na tzw. ogólny staż pracy oraz zakładowy staż pracy.

W opinii ekspertów organizacji Pracodawcy RP nowe zasady naliczania stażu pracy zwiększą uprawnienia pracowników, a tym samym będą stanowiły pewne obciążenie dla pracodawców. Przede wszystkim wpłyną na zwiększenie wymiaru urlopu wypoczynkowego wielu pracowników. Co więcej, zmiany w przepisach wpłyną także na prawo do odprawy, emerytury, nagrody jubileuszowej, dodatek stażowy, a także wydłużenie okresu wypowiedzenia. Wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększy się w przypadku wielu pracowników o 6 dni rocznie, ponieważ w przypadku stażu pracy wynoszącego co najmniej 10 lat wymiar urlopu wypoczynkowego zwiększa się z 20 do 26 dni. Pracodawcy będą musieli także ponosić większe koszty odpraw.