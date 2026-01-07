Zasiłek dla bezrobotnych w 2026 roku (brutto - netto). Jakie inne świadczenia przysługują bezrobotnym i pracodawcom zatrudniającym te osoby?

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od 1 stycznia 2026 r.? Jakie są kwoty netto i brutto? Kto ma prawo do tego zasiłku? Jak długo można dostawać zasiłek dla bezrobotnych? Jakie inne świadczenia przysługują bezrobotnym oprócz zasiłku?

Zasiłek dla bezrobotnych: kwoty netto oraz brutto

W dniu 1 czerwca 2025 r. wzrosły ostatni raz kwoty zasiłku dla bezrobotnych. Od tego dnia wysokość zasiłku dla bezrobotnych, o którym mowa w art. 2 pkt 50 i art. 224 ust. 1 ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia wynosi:

a) 1721,90 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

b) 1352,20 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku;

2) do dnia 31 grudnia 2009 r., wynosi 979,10 zł.



Waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych w 2025 roku wynika z Obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych. Ta waloryzacja jest co roku przeprowadzana w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Przy czym nie dokonuje się waloryzacji jeżeli ww. średnioroczny poziom cen nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu.



Następna waloryzacja zasiłku dla bezrobotnych nastąpi 1 czerwca 2026 r.



Są to oczywiście kwoty brutto. I są to kwoty zasiłku podstawowego dla bezrobotnych.



Bowiem trzeba wiedzieć, że na podstawie ww. ustawy o rynku pracy i służbach zatrudnienia, wysokość zasiłku dla bezrobotnych zależy od „okresu, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku" (chodzi tu o łączne stażu pracy okresy wymienione w art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5 ww. ustawy) i wynosi:

100% kwoty zasiłku - dla bezrobotnych posiadających staż pracy wynoszący do 20 lat,

120% kwoty zasiłku podstawowego dla bezrobotnych posiadających staż pracy wynoszący co najmniej 20 lat.



A zatem od 1 czerwca 2025 r. (do końca maja 2026 r.) obowiązują następujące kwoty (brutto – netto) zasiłku dla bezrobotnych (dotyczą zasiłków przyznanych od 2010 roku):



100% kwoty zasiłku dla bezrobotnych (zasiłek podstawowy):

1721,90 zł brutto (1566,93 zł netto) - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

1352,20 zł brutto (1230,50 zł netto) - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.



120% kwoty zasiłku podstawowego:

2066,30 zł brutto (1880,33 zł netto) - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

1622,70 zł brutto (1476,66 zł netto) - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Uwaga! W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotni przed 1 czerwca 2025 r. i mających do 5 lat stażu pracy jest jeszcze obniżony zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 80% podstawowego zasiłku, wynosi on od 1 czerwca 2025 r.:

1377,60 zł brutto (1253,62 zł netto) - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku,

1081,80 zł brutto (984,44 zł netto) - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Zasiłek dla bezrobotnych wypłaca się w okresach miesięcznych z dołu na rachunek bankowy. Przy czym za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego zasiłku przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za który przysługuje zasiłek. Zasiłek wypłacany jest w terminach ustalonych przez PUP, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane. Podobnie jest wypłacany dodatek aktywizacyjny.

Składki bezrobotnego od zasiłku

Trzeba wiedzieć, że kwota brutto zasiłku dla bezrobotnych jest pomniejszana tylko przez 9% składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Rejestrujący się w urzędzie pracy bezrobotny zostaje objęty ubezpieczeniem zdrowotnym od daty rejestracji.

Składki emerytalna i rentowa są płacone za zarejestrowanego bezrobotnego przez urząd pracy, ze środków Funduszu Pracy. Podstawą wymiaru dla składek emerytalnej i rentowej jest kwota zasiłku łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku dochodowego. Okres pobierania zasiłku jest traktowany jako okres składkowy.



Natomiast urząd pracy nie płaci za zarejestrowanych bezrobotnych składki wypadkowej oraz chorobowej. Dlatego też bezrobotny nie ma prawa do odszkodowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku a także prawa do świadczeń z tytułu choroby lub porodu.



Ponadto od stypendiów w okresie odbywania szkolenia, stażu lub uczestnictwa w działaniach w zakresie reintegracji społecznej dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe – 0,67%, tj. w łącznej wysokości 28,19% - kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą urząd w danym roku składkowym.

Jak długo można otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych?

Na to pytanie odpowiada art. 225 ww. ustawy z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zgodnie z tym przepisem okres pobierania zasiłku wynosi:



180 dni albo

365 dni – dla bezrobotnych:

a) niepełnosprawnych,

b) będących członkami rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

c) powyżej 50. roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej łącznie 20-letni okres wymieniony w art. 218 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 4 i 5,

d) którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez tego bezrobotnego,

e) samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.



W przypadku urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek w okresie, o którym mowa w ust. 1, lub w ciągu 30 dni po jego zakończeniu, okres ten ulega przedłużeniu o okres, przez który przysługiwałby jej, zgodnie z odrębnymi przepisami, zasiłek macierzyński.



Okres pobierania zasiłku, o którym mowa w ust. 1 i 2, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych, odbywania szkolenia oraz stażu, przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art. 220 ust. 1 i 2 oraz art. 229.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia dodatkowo, że okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych nie ulega zmianie, jeśli w okresie jego pobierania zmienisz miejsce zamieszkania.

Ponadto zasiłek na okres skrócony tj. stanowiący kontynuację nabytego prawa do zasiłku będzie przysługiwał, jeżeli:

1) dana osoba utraci status osoby bezrobotnej na okres krótszy niż 365 dni z powodu:

- podjęcia zatrudnienia,

- podjęcia innej pracy zarobkowej,

- podjęcia pozarolniczej działalności,

- uzyskiwania przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie;

2) oraz zarejestruje się w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna w okresie 14 dni od dnia:

- ustania zatrudnienia,

- zaprzestania wykonywania innej pracy zarobkowej,

- zaprzestania prowadzenia pozarolniczej działalności,

- zaprzestania pobierania – po ustaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, pozarolniczej działalności – zasiłku chorobowego, macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

- zaprzestania osiągania przychodu przekraczającego połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie.

Zasiłek na okres skrócony, przysługuje również, jeżeli dana osoba utraci status osoby bezrobotnej na okres nie dłuższy niż 365 dni, a w dniu kolejnej rejestracji spełnisz warunki do uzyskania prawa do zasiłku.

Ważne MRPiPS wyjaśnia także, że okresów pobierania zasiłku nie wlicza się do:

- okresów wymaganych do nabycia prawa oraz ustalenia wysokości i okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych;

- okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego;

- stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.

Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych?

Na to pytanie odpowiada art. 218 i następne ww. z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zgodnie z tym przepisem prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się w PUP, z wyjątkiem art. 219 i art. 220, jeżeli w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:



1) był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni;



2) wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;



3) świadczył usługi na podstawie umów cywilnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu albo współpracowałeś przy wykonywaniu tych umów, za które powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca;



4) opłacał składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, przy czym podstawę wymiaru tych składek stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;



5) wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;



6) wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;



7) opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z pracą za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie:

- nie należącym do Unii Europejskiej albo do Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej,

- niebędącym stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

- nie należącym do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia;



8) był zatrudniony za granicą i przybyłeś do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant;

9) był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni uprawniających do zasiłku zaliczane są okresy:

- zawodowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie, służby w aktywnej rezerwie w dniach tej służby, odbywania ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny lub służby zastępczej oraz służby w charakterze personelu obrony cywilnej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej, skierowanego przez właściwy organ obrony cywilnej do wykonania zadań w czasie stanu wojennego i w czasie wojny, a także służby w charakterze funkcjonariusza, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;

- urlopu wychowawczego udzielonego na podstawie odrębnych przepisów;

- pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej przyznawanej na podstawie ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin lub ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, renty szkoleniowej oraz przypadające po ustaniu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej albo zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności okresy pobierania zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli podstawę wymiaru tych zasiłków i świadczenia, z uwzględnieniem kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

- niewymienione powyżej okresy, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę;

- za które przyznano odszkodowanie z tytułu niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub stosunku służbowego, oraz okres, za który wypłacono pracownikowi odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę;

- świadczenia usług na podstawie umowy uaktywniającej, o której mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

- pobierania renty rodzinnej, w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tej renty z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy i wybrano pobieranie renty rodzinnej;

- pobierania świadczenia pieniężnego przysługującego członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych w przypadku gdy nastąpił zbieg prawa do tego świadczenia z prawem do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;

- sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

- pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- zatrudnienia z wynagrodzeniem poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie w przypadku osób, którym na podstawie art. 15g ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, obniżono wymiar czasu pracy, co skutkowało obniżeniem wysokości wynagrodzenia poniżej minimalnego wynagrodzenia za pracę, jeżeli przed wskazanym obniżeniem wymiaru czasu pracy osiągały miesięcznie wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych;

- finansowania składek za ubezpieczonego ze środków, o których mowa w art. 16 ust. 4a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Ponadto zasiłek będzie przysługiwał, jeżeli bezrobotny został zwolniony z zasadniczej służby wojskowej lub okresowej służby wojskowej, a okres jej odbywania wynosił co najmniej 240 dni i przypadł w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy.

MRPiPS wyjaśnia, że mimo nieopłacania składki na Fundusz Pracy zasiłek dla osób bezrobotnych będzie przysługiwał, gdy:

- pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za osoby zatrudnione, które ukończyły 50 rok życia i w okresie 30 dni przed dniem zatrudnieniem pozostawały w ewidencji bezrobotnych powiatowego urzędu pracy;

- pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy przez okres 12 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po zawarciu umowy o pracę, za skierowanych zatrudnionych bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia;

- pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników powracających z urlopu macierzyńskiego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego w okresie 36 miesięcy, począwszy od pierwszego miesiąca po powrocie z urlopu macierzyńskiego, uzupełniającego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego;

- przedsiębiorcy Polskiego Związku Głuchych i Polskiego Związku Niewidomych oraz Związku Ociemniałych Żołnierzy Rzeczypospolitej Polskiej, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz zakłady aktywności zawodowej nie opłacają obowiązkowych składek na Fundusz Pracy za zatrudnionych pracowników o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

- pracodawcy są zwolnieni z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy za zatrudnione osoby, które mają ukończone co najmniej 55 lat (kobiety) oraz 60 lat (mężczyźni).

MRPiPS wyjaśnia także, że zasiłek dla bezrobotnych nie będzie Ci przysługiwał, jeżeli przed rejestracją w powiatowym urzędzie pracy:

- rozwiązałeś ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy za wypowiedzeniem, chyba że rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego za wypowiedzeniem nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 i 11ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;

- spowodowałeś rozwiązanie z własnej winy ostatniego stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia;

- rozwiązałeś ostatni stosunek pracy zawarty na podstawie skierowania przez starostę do pracodawcy otrzymującego w związku z tym skierowaniem środki z Funduszu Pracy.

Powyższych warunków nie stosuje się w przypadku, gdy ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy nie stanowi podstawy nabycia prawa do zasiłku.

Prawo do zasiłku od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy nie przysługuje bezrobotnemu, który:

- otrzymał odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia umowy o pracę – zasiłek będzie przysługiwał po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie;

- otrzymał przewidziane w odrębnych przepisach świadczenie w postaci jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego za urlop górniczy, jednorazowej odprawy socjalnej, zasiłkowej, pieniężnej po zasiłku socjalnym, jednorazowej odprawy warunkowej lub odprawy pieniężnej bezwarunkowej – zasiłek będzie przysługiwał po upływie okresu, za który otrzymał ekwiwalent, odprawę lub odszkodowanie;

- odbywa odpłatną praktykę absolwencką i otrzymuje z tego tytułu miesięczne świadczenie pieniężne w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę – zasiłek będzie przysługiwał po zakończeniu odbywania praktyki absolwenckiej i otrzymywania z tego tytułu miesięcznie świadczenia pieniężnego w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę;

- zarejestrował się jako bezrobotny w okresie, zgłoszonego do CEIDG, zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, jeśli okres prowadzenia tej działalności stanowi podstawę lub jest uwzględniany do nabycia prawa do zasiłku - zasiłek będzie przysługiwał po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się

- rozwiązał ostatni stosunek pracy lub stosunek służbowy na mocy porozumienia stron, chyba że porozumienie stron nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy – zasiłek będzie przysługiwał po okresie 90 dni od dnia zarejestrowania się;

- z własnej winy po skierowaniu przez powiatowy urząd pracy lub zawarciu umowy nie podjął albo przerwał realizację formy pomocy, chyba że powodem niepodjęcia albo przerwania realizacji było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej – zasiłek będzie przysługiwał po upływie okresu 90 dni;

- odmówił bez uzasadnionej przyczyny propozycji prac społecznie użytecznych – zasiłek będzie przysługiwał po upływie okresu 90 dni;

- odmówił udziału w przygotowaniu indywidualnego planu działania – zasiłek będzie przysługiwał po upływie okresu 90 dni.

Ważne Ponadto zasiłek nie przysługuje za okresy, w których bezrobotny przebywa za granicą w okresie nie dłuższym niż 30 dni. Całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą nie może przekroczyć łącznie 30 dni w okresie jednego roku kalendarzowego. Okres ten skraca przysługujący okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.

Inne świadczenia dla bezrobotnych na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Dodatek aktywizacyjny od 1 czerwca 2025 r. wynosi: 861,00 zł brutto (758,00 zł netto)

Staże przyznane przed 01.06.2025 r. : 120% podstawy zasiłku: 2066,30 zł brutto (2 066,30 zł netto).

Staże przyznane po 01.06.2025 r. (160% podstawy zasiłku) 2755,10 zł brutto (2 755,10 zł netto)

Stypendia i inne świadczenia dla bezrobotnych (w złotych - kwoty brutto): Dodatek aktywizacyjny – 50% zasiłku (art. 233 ust. 2). 861,00 Świadczenie integracyjne – 120% zasiłku (art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym). 2.066,30 Stypendia w okresie odbywania: Szkolenia – 120% zasiłku (art. 234 ust. 1 i 2); 2.066,30 Szkolenia w ramach bonu na kształcenie ustawiczne – 120% zasiłku (art. 234 ust. 1 i 2); 2.066,30 Stażu – 160% zasiłku (art. 235 ust. 1 i 2); 2.755,10 Działań w zakresie reintegracji długotrwale bezrobotnych – 60% zasiłku (art. 236 ust. 1). 1.033,20 Bon na kształcenie ustawiczne – do 100% przeciętnego wynagrodzenia (art. 107 ust. 4). 8.771,70 Pożyczka edukacyjna – do 400% przeciętnego wynagrodzenia (art. 111 ust. 2). 35.086,80 Dodatek do stypendium w okresie odbywania stażu – 20% zasiłku (art. 121 ust. 1 i 2). 344,40 Świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – od 100% minimalnej stawki godzinowej (art. 142 ust. 12). 30,50 Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną – do 50% zasiłku (art. 146 ust. 1 i 5). 861,00 Środki na dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej – do 600% przeciętnego wynagrodzenia (art. 147 ust. 1). 52.630,20 Środki na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej – do 600% przeciętnego wynagrodzenia (art. 161). 52.630,20 Bon na zasiedlenie – do 200% przeciętnego wynagrodzenia (art. 208 ust. 1). 17.543,40 Ww. świadczenia zostały zwaloryzowane od 1 czerwca 2025 r. o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2024 r. w stosunku do 2023 r., który wyniósł 3,6% (Komunikat Prezesa GUS z 15 stycznia 2025 r. (M. P. poz. 68)).

Od zasiłku dla bezrobotnych Powiatowy Urząd Pracy opłaca składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w łącznej wysokości - 27,52 % , a od stypendiów za okres odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, dodatkowo na ubezpieczenie wypadkowe - 0,67 %, tj. w łącznej wysokości - 28,19% - kwotę składki na ubezpieczenie wypadkowe PUP oblicza stopą procentową obowiązującą go w danym roku składkowym.

II. Maksymalne kwoty, jakie mogą być przekazywane z Funduszu Pracy pracodawcom z tytułu skierowania bezrobotnego lub poszukującego pracy (w złotych): Premia dla organizatora stażu po zakończeniu stażu przez bezrobotnego (art. 122 ust. 1 i 2) - Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości kwoty premii (M. P. poz. 509). 518,00 Prace interwencyjne – zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego – do 100% minimalnego wynagrodzenia (art. 135 ust. 1). 4.666,00 Roboty publiczne – zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnego – uczestnika robót publicznych – do 50% przeciętnego wynagrodzenia + składki (art. 136 ust. 1) (4.385,85 + 859,19[2]). 5.245,04 Zwrot podmiotowi prowadzącemu DPS albo jednostce organizacyjnej WRiPZ, zatrudniającym skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy, części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne – do 100% minimalnego wynagrodzenia (art. 140 ust. 1). 4.666,00 Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50. rok życia, a nie ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny, oraz poszukującego pracy, który ukończył 60 lat – w przypadku kobiety lub 65 lat – w przypadku mężczyzny – do 50% minimalnego wynagrodzenia (art. 141 ust. 1 i 4). 2.333,00 Refundacja gminie kwot za bezrobotnego wykonującego prace społecznie użyteczne: do 60% minimalnej kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 142 ust. 14 pkt 1); 18,30 100% minimalnej kwoty świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych (art. 142 ust. 14 pkt 2). 30,50 Refundacja pracodawcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanego opiekuna osoby niepełnosprawnej – do 50% minimalnego wynagrodzenia + składki (art. 143) (2.333,00 + 457,03[2]). 2.790,03 Grant na utworzenie stanowiska pracy zdalnej – do 300% minimalnego wynagrodzenia (art. 144). 13.998,00 Świadczenie aktywizacyjne za zatrudnienie rodzica powracającego na rynek pracy po przerwie związanej z wychowywaniem dziecka lub opiekuna powracającego na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad osobą zależną: zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – 50% minimalnego wynagrodzenia (art. 145 ust. 2 pkt 1); 2.333,00 zatrudnienie w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy – 25% minimalnego wynagrodzenia (art. 145 ust. 2 pkt 2). 1.166,50 Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: do 400% przeciętnego wynagrodzenia (art. 154 ust. 4 pkt 1); 35.086,80 od 400% do 600% przeciętnego wynagrodzenia (art. 154 ust. 4 pkt 2). 52.630,20 Środki na utworzenia stanowiska pracy w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym dla skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy – do 600% przeciętnego wynagrodzenia (art. 167 pkt 1). 52.630,20 Środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia zatrudnionego w spółdzielni socjalnej lub przedsiębiorstwie społecznym skierowanego bezrobotnego lub poszukującego pracy - do 100% przeciętnego wynagrodzenia (art. 167 pkt 2). 4.666,00 Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego do pracy po zakończeniu uczestnictwa w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej lub w klubie integracji społecznej – 100% zasiłku + składki (art. 16 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym) (1.721,90 + 337,32). 2.059,22

Podstawa prawna:

- Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 19 maja 2025 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M. P. z 2025 r., poz. 510).

- Ustawa z 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia - Dz.U. 2025 poz. 620; ost. zm. Dz.U. 2025 poz. 1746.



Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej



oprac. Paweł Huczko