Czy zasiłek dla bezrobotnych przysługuje po rozwiązaniu umowy na mocy porozumienia stron? Jaki wpływ na sposób rozwiązania umowy o pracę na wypłatę zasiłku dla bezrobotnych?

Zasiłek dla bezrobotnych a sposób rozwiązania umowy o pracę

Czy sposób rozwiązania umowy o pracę ma wpływ na prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Odpowiadamy.

Osoba bezrobotna, która rejestruje się w urzędzie pracy, po spełnieniu określonych warunków, może otrzymać prawo do zasiłku. Co do zasady, świadczenie to przysługuje bezrobotnemu, który w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania pracował łącznie przez co najmniej 365 dni i otrzymywał w tym czasie przynajmniej minimalne wynagrodzenie, od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Prawo do zasiłku jest przyznawane lub nie automatycznie, na podstawie dokumentów przekazanych przy rejestracji.

Z powyższego wynika, że sposób rozwiązania umowy o pracę nie ma wpływu na przyznanie prawa do zasiłku. I faktycznie tak jest. Natomiast sposób rozwiązania umowy (wypowiedzenie przez pracownika, porozumienie stron, wypowiedzenie przez pracodawcę) ma wpływ na to, kiedy zasiłek zacznie być wypłacany i przez jaki okres. Dlatego tak ważny jest sposób pożegnania z pracodawcą.

Urząd pracy sprawdza umowy rozwiązane w ciągu 6 miesięcy przed rejestracją

Pod tym kątem urząd pracy sprawdza wszystkie umowy rozwiązane w ciągu 6 miesięcy poprzedzających rejestrację. A więc nie zawsze chodzi tylko o ostatnią umowę. Gdy np. osoba, która rejestruje się w urzędzie pracy we wrześniu danego roku złożyła w maju wypowiedzenie z pracy i potem zaczęła kolejną pracę, w której pracowała trzy miesiące (czerwiec, lipiec, sierpień), gdzie praca zakończyła się po wygaśnięciu umowy o pracę (podpisanej na trzy miesiące), urząd pracy weźmie pod uwagę zarówno wypowiedzenie umowy z maja, jak i zakończenie pracy z końcem sierpnia (po wygaśnięciu umowy).

Zasiłek dla bezrobotnych a porozumienie stron i inne sposoby rozwiązania umowy

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

jeżeli to pracodawca wypowie umowę, zasiłek, jeśli zostanie przyznany, będzie przysługiwał od dnia rejestracji i będzie wypłacany przez cały okres, na który został przyznany.

gdy pracownik złoży wypowiedzenie, zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany po 90 dniach i o ten czas skrócony. Np. jeżeli bezrobotnemu zostanie przyznane prawo do zasiłku na 6 miesięcy, a to on wypowiedział umowę o pracę, świadczenie zacznie być naliczane po 90 dniach i będzie wypłacane przez 3 miesiące. Wyjątkiem jest sytuacja, w której pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania lub z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika. Wówczas zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany od dnia rejestracji.

w przypadku porozumienia stron, gdy bezrobotny spełni warunki przyznania prawa do zasiłku, świadczenie również będzie naliczane po 90 dniach i o ten okres skrócone. W tym przypadku ustawa także przewiduje wyjątki. Jeżeli porozumienie stron nastąpiło z powodu upadłości, likwidacji pracodawcy lub zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy lub z powodu zmiany miejsca zamieszkania, zasiłek, jeżeli zostanie przyznany, będzie naliczany od dnia rejestracji.

jeżeli w okresie 6 miesięcy przed zarejestrowaniem się w powiatowym urzędzie pracy bezrobotny spowodował rozwiązanie ze swej winy stosunku pracy lub stosunku służbowego bez wypowiedzenia (tzw. zwolnienie dyscyplinarne, art. 52 Kodeksu pracy) zasiłek będzie przysługiwał po okresie 180 dni od dnia zarejestrowania. Oznacza to, że osobie, której przyznano zasiłek na 6 miesięcy, świadczenie w ogóle nie będzie wypłacone, a osobie, której przyznano zasiłek na 12 miesięcy, świadczenie zacznie być naliczane po 180 dniach i będzie wypłacane przez 6 miesięcy.

Warto dodać, że urząd pracy bierze również pod uwagę sposób rozwiązania umowy o pracę z pracodawcą zagranicznym, jeżeli osoba rejestrująca się w polskim urzędzie pracy pracowała za granicą i okres tej pracy będzie chciała uwzględnić przy rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.