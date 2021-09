Tarcza Antykryzysowa - pomoc z WUP i PUP w liczbach

Tarcza Antykryzysowa pozwalała na skorzystanie przez firmy z różnych form pomocy. Niektórych z nich udzielały urzędy pracy. Jak ta pomoc przedstawia się w liczbach?

Tarcza Antykryzysowa - pomoc z urzędu pracy

Oprócz kwestii zdrowotnej, pandemia miała i ma również negatywne skutki gospodarcze. Zamknięcie wielu branż, ograniczenie działań przedsiębiorców, zakaz organizacji imprez, lockdown i obostrzenia z tym związane wywarły bardzo zły wpływ na funkcjonowanie większości firm. Aby złagodzić negatywne, gospodarcze skutki pandemii rząd wprowadził w kwietniu 2020 r. Tarczę Antykryzysową. Jej część obsługiwały urzędy pracy. Ile wniosków złożyli przedsiębiorcy i jaką wartość miała pomoc przyznana przez urzędy pracy? Odpowiadamy.

Tarcza Antykryzysowa, wprowadzona w kwietniu 2020 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, miała na celu złagodzenie negatywnych skutków gospodarczych wywołanych pandemią. W trakcie jej obowiązywania naniesiono liczne modyfikacje, dodawano kolejne formy wsparcia i zmieniano przepisy tak, aby dostosować je do bieżących potrzeb przedsiębiorców. Przyznawaniem dofinansowania w ramach Tarczy Antykryzysowej zajmowały się m.in. urzędy pracy (wojewódzkie i powiatowe). To w nich przedsiębiorcy ubiegali się np. o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców, dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej czy świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Obecnie (wrzesień 2021) większość naborów jest już zamknięta. Pozostały jedynie wnioski o wsparcie dla sklepików szkolnych, dostępne do 30 września 2021 r. Można więc przedstawić podsumowanie 16. miesięcy obowiązywania Tarczy. Które wnioski cieszyły się największą popularnością? Zacznijmy od wojewódzkich urzędów pracy.

Pomoc z Tarczy - WUP

W ramach Tarczy Antykryzysowej wojewódzkie urzędy pracy przyznawały przede wszystkim wsparcie na rzecz ochrony miejsc pracy. Od kwietnia 2020 r. przedsiębiorcy mogli składać wnioski na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g). Dotyczyło ono przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Do wojewódzkich urzędów pracy wpłynęło 28 015 wniosków dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy, w których przedsiębiorcy starali się o wsparcie dla 1 377 419 pracowników. Wypłacono 5 889 459 758. Wniosków dotyczących przestoju ekonomicznego było 11 734. Dotyczyły one 335 106 pracowników. Wypłacono 909 831 388 zł.

Jeszcze większą popularnością cieszył się wniosek dotyczący świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg). Do wojewódzkich urzędów pracy wpłynęło 50 831 wniosków, w których przedsiębiorcy starali się o wsparcie dla 1 749 690 pracowników. Wypłacono 7 289 243 065.

Pod koniec 2020 roku wojewódzkie urzędy pracy rozpoczęły przyznawanie i wypłacanie wsparcia przedsiębiorcom z określonych branż. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż z FGŚP (art. 15gga) objęły 408 993 pracowników. W ramach tego wsparcia złożono 58 121 wniosków i wypłacono 1 949 628 030.

Wojewódzkie urzędy pracy przyznały łącznie w ramach Tarczy Antykryzysowej: 16 038 168 240 zł.

Pomoc z Tarczy - PUP

Niekwestionowanym liderem wsparcia przyznawanego przez powiatowe urzędy pracy, zarówno pod względem ilości złożonych wniosków, jak i przyznanej łącznej kwoty, jest pożyczka dla mikroprzedsiębiorców (art. 15zzd). Otrzymało ją 1 893 283 mikroprzedsiębiorców. Powiatowe urzędy pracy przyznały 9 421 367 369 zł w ramach tego wsparcia. Na jego popularność niewątpliwy wpływ miał fakt, że przyznawano je każdemu mikroprzedsiębiorcy, bez względu na to czy odnotował spadek obrotów spowodowany przez pandemię, czy nie.

Powiatowe urzędy pracy przyznawały również dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (art. 15zzb). Z tej formy wsparcia skorzystało 185 857 przedsiębiorców. We wnioskach ujęto 1 480 851 pracowników i wypłacono łącznie 4 893 283 716 zł.

Kolejnym wsparciem oferowanym przez powiatowe urzędy pracy było dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla osób niezatrudniających pracowników (art. 15zzc). Skorzystało z niego 374 261 przedsiębiorców. Wypłacono im 1 987 548 199 zł.

Dużą popularnością cieszyła się także dotacja dla mikro i małych przedsiębiorstw z określonych branż. Wprowadzono ją pod koniec 2020 r. i potem modyfikowano począwszy od 1 lutego 2021. W pierwszym okresie – od 19 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. – z dotacji tej skorzystało 90 200 przedsiębiorców. Wypłacono im łącznie 450 907 246 zł. W kolejnym okresie – od 1 lutego 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. – przedsiębiorcy złożyli (niektórzy nawet pięciokrotnie) do powiatowych urzędów pracy 512 005 wniosków. Wypłacono im 2 559 573 029 zł.

Na koniec warto wspomnieć o dofinansowaniu części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art. 15zze). W ramach tego wsparcia złożono 3 953 wniosków, w których ujęto 28 444 pracowników. Wypłacono łącznie 123 819 644 zł.

Powiatowe urzędy pracy przyznały łącznie w ramach Tarczy Antykryzysowej: 19 440 654 203 zł.

Pomoc dla przedsiębiorców z Zielonej Linii

Zielona Linia, jako infolinia urzędów pracy, służyła pomocą przedsiębiorcom w trudnym czasie pandemii. Pomagaliśmy wypełniać wnioski, obsługiwać portal praca.gov.pl oraz informowaliśmy o dostępnych wsparciach i rozliczeniach. W okresie od kwietnia 2020 r. do sierpnia 2021 r. nasi konsultanci odebrali 324 639 telefonów, z czego 198 833 dotyczyło rozmów w sprawie Tarczy Antykryzysowej. Do tego udzielaliśmy setek odpowiedzi miesięcznie przez czaty i e-maile. Tworzyliśmy także artykuły o oferowanym przez urzędy pracy wsparciu z Tarczy, umieszczane na portalu zielonalinia.gov.pl.

Źródło:

psz.praca.gov.pl

Zielona Linia