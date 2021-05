Tarcza a urząd pracy - do kiedy wnioski?

Tarcza z urzędu pracy czyli dofinansowanie wynagrodzeń, pożyczka i dotacja 5000 zł - do kiedy można składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie wynagrodzeń z urzędu pracy

Wielkimi krokami zbliża się czerwiec, a wraz z nim zakończenie wielu dofinansowań przyznawanych przez urzędy pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Do kiedy można składać wnioski i z czego mogą jeszcze skorzystać przedsiębiorcy? Odpowiadamy.

Tarcza Antykryzysowa, wprowadzona w celu łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych w następstwie pandemii, daje możliwość skorzystania przedsiębiorcom z wielu form wsparcia. Wśród nich są te, przyznawane przez urzędy pracy, zarówno wojewódzkie, jak i powiatowe. Zbliża się termin, w którym wiele z tych wsparć zostanie zakończonych. Chyba że Rada Ministrów, wprowadzając nowe przepisy, wydłuży okres na składanie wniosków.

Dofinansowanie wynagrodzeń z WUP - termin

Wojewódzkie urzędy pracy przyznają trzy rodzaje wsparcia dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników. Dofinansowanie, o które mogą się starać pracodawcy dotyczy właśnie wynagrodzeń zatrudnionych osób.

Pierwszym dofinansowaniem, które pojawiło się w kwietniu 2020 r. jest „Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art.15g)”.

Kolejnym wsparciem, które pojawiło się w czerwcu 2020 r. jest „Świadczenie na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem (art.15gg)”.

Reklama

Zgodnie z art. 15gh ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g i art. 15gg, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. Co ważne, dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników, o których mowa

w art. 15g i art. 15gg, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą korzystać z tych wsparć, składając wnioski do 10 czerwca 2021 r. i czerwiec jest ostatnim miesiącem, który można uwzględnić w dofinansowaniu. Przykładowo, we wnioskach składanych w maju można uwzględnić tylko maj i czerwiec (pomimo tego, że wsparcie przysługuje na 3 miesiące), a we wnioskach składanych w czerwcu (najpóźniej 10 czerwca) można uwzględnić tylko jeden miesiąc, czyli czerwiec.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku „Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z określonych branż FGŚP (art. 15gga)”, a więc wsparcia skierowanego do przedsiębiorców z określonym przeważającym PKD. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (m.in. zmieniające § 3) przedsiębiorcy mogą wysyłać wnioski, wyłącznie przez moduł praca.gov.pl, do 30 czerwca 2021 roku. Oznacza to, że pracodawcy mogą uzyskać pełne, trzymiesięczne wsparcie, nawet wówczas, gdy wyślą wniosek w czerwcu.

Dofinansowanie z PUP - termin

Reklama

Powiatowe urzędy pracy również oferują przedsiębiorcom kilka rodzajów wsparć w ramach Tarczy Antykryzysowej, w tym także przedsiębiorcom niezatrudniającym pracowników. Większość z dofinansowań obowiązuje do końca czerwca, a wnioski można składać do 10 czerwca.

W tym przypadku podstawę prawną stanowi art. 31zzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Czytamy w nim:

1. Wnioski o przyznanie wsparcia, o których mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r.

2. Wsparcie, o którym mowa w art. 15zzb–15zze oraz art. 15zze2, może być udzielane do dnia 30 czerwca 2021 r.

A więc, przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać ze wsparcia: „Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (art.15zzb)”, które przysługuje na 3 miesiące, składając wniosek w maju mogą objąć dofinansowaniem wynagrodzenia wyłącznie za maj i czerwiec. Składając wniosek w czerwcu (najpóźniej 10 czerwca) tylko czerwiec.

Tak samo wygląda sytuacja ze wsparciami: „Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych (art.15zze)” oraz „Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla kościelnej osoby prawnej (art.15zze2)”.

Również przedsiębiorcy niezatrudniający pracowników, którzy chcą skorzystać ze wsparcia: „Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych (art.15zzc)” mogą składać wnioski do 10 czerwca. I tak, składając wniosek w maju można wnosić o przyznanie dofinansowania na maj i czerwiec, składając wniosek w czerwcu (najpóźniej 10 czerwca) tylko czerwiec.

Pożyczka z urzędu pracy - do kiedy wnioski?

Przedsiębiorcy, którzy nie skorzystali jeszcze z jednorazowego wsparcia „Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (art.15zzd)” mogą zawnioskować o nią do 10 czerwca.

Dotacja 5000 zł z urzędu pracy - do kiedy wnioski?

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku przedsiębiorców ubiegających się o „Dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej”. Jest to wsparcie skierowane do przedsiębiorców z określonych branż. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (m.in. zmieniające § 9) przedsiębiorcy mogą wysyłać wnioski, wyłącznie przez moduł praca.gov.pl, do 31 sierpnia 2021 roku.

Informacji na temat zasad przyznawania wsparcia z urzędów pracy w ramach Tarczy Antykryzysowej udzielają konsultanci Zielonej Linii, pod numerem telefonu 19524.