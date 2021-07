Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

Postojowe dla sklepików szkolnych (kody PKD) - Tarcza Antykryzysowa

Ciebie, jeśli na 30 września 2020 r. prowadziłeś pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków na terenie jednostek systemu oświaty (o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe1)) i rodzaj Twojej przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony był kodem:

47.11.Z – sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

47.19.Z

Postojowe - warunki

Otrzymasz świadczenie postojowe, jeśli:

rodzaj Twojej przeważającej działalności na 30 września 2020 r. oznaczony był kodem PKD wymienionym w punkcie „Kogo dotyczy?”,

Ważne!

Ocenimy, czy spełniasz warunek dotyczący oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na 30 września 2020 r. Jeśli zmieniłeś kod PKD przeważającej działalności w CEIDG po 30 września 2020 r. (z datą obowiązywania wstecz) na taki, który uprawnia do uzyskania pomocy, nie spełniasz warunku prowadzenia działalności z określonym kodem PKD na 30 września 2020 r. Możemy uznać tylko zmiany zgłoszone do 30 września 2020 r.

nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,

przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.,

w miesiącach, w których nastąpił spadek przychodów nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że masz inny tytuł do ubezpieczeń społecznych, ale jednocześnie podlegasz im z działalności gospodarczej,

masz pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że byłeś związany (przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów) umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, której kod PKD podałeś we wniosku.

Postojowe - ile wynosi i ile razy?

Świadczenie postojowe otrzymasz tyle razy, w ilu miesiącach wskazałeś spadek przychodów w wysokości określonej w punkcie „Jakie warunki musisz spełnić, aby skorzystać ze świadczenia?”, ale maksymalnie 5 razy.

Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 2080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r.).

Wniosek o postojowe - do kiedy?

Możesz złożyć wniosek (RSP-SK) od 23 lipca 2021 r. tylko elektronicznie:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - (instrukcja "Jak złożyć wniosek RSP–SK o świadczenie postojowe", plik doc 3,1 mb),

przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej).

Wniosek RSP-SK powinien trafić do ZUS najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

Czy można odwołać się od decyzji ZUS?

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci prawa do świadczenia postojowego, możesz odwołać się do sądu (według zasad Kodeksu postępowania cywilnego), za naszym pośrednictwem. Odwołanie złóż na piśmie, w ciągu miesiąca od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne (kody PKD)

Zwolnienie z ZUS - warunki

Aby skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek musisz spełnić następujące warunki:

nastąpił przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,

przychód z działalności (w rozumieniu przepisów podatkowych), który uzyskałeś w listopadzie 2020 r., grudniu 2020 r., styczniu 2021 r., lutym 2021 r. lub marcu 2021 r. był niższy o co najmniej 40% w porównaniu do przychodu uzyskanego we wrześniu 2019 r. lub wrześniu 2020 r.,

masz pisemne zaświadczenie wystawione przez dyrektora jednostki systemu oświaty, że (przez co najmniej 14 dni w miesiącu, w którym wystąpił spadek przychodów) byłeś związany umową najmu powierzchni przeznaczonej do prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, której kod PKD podałeś w pierwszej części wniosku,

złożyłeś deklaracje rozliczeniowe za wnioskowany okres do 30 kwietnia 2021 r. (chyba, że byłeś zwolniony z obowiązku ich składania),

przekażesz wniosek (RDZ-SK) do 30 września 2021 r.

Co daje zwolnienie z ZUS?

Zwolnimy Cię z opłacania składek na: ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych za listopad 2020 r., grudzień 2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r.

Jeżeli opłaciłeś składki, ale spełniasz warunki aby zwolnić Cię z ich płacenia, to gdy otrzymasz informację o zwolnieniu z opłacania składek, możesz wystąpić z wnioskiem o ich zwrot. Nadpłatę zwrócimy, jeśli nie masz zaległości na koncie.

Do kiedy wniosek o zwolnienie z ZUS?

Możesz złożyć wniosek (RDZ-SK) od 23 lipca 2021 r. tylko elektronicznie:

przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - (instrukcja "Jak złożyć wniosek RDZ-SK o zwolnienie z obowiązku opłacania składek" - plik doc 494kb), przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej).

Możesz złożyć wniosek najpóźniej do 30 września 2021 r.

Kontakt ZUS

Jeśli będziemy mieli wątpliwości dotyczące wniosku, skontaktujemy się z Tobą e-mailem lub telefonicznie. Informacje na temat swojego wniosku znajdziesz na PUE ZUS.

Informację o rozstrzygnięciu wniosku prześlemy na PUE ZUS lub dostaniesz ją pocztą. Aby odebrać odpowiedź z ZUS na PUE ZUS, zaloguj się do swojego konta, wejdź w [Dokumenty i wiadomości] i w [Skrzynka odbiorcza] przejdź do [Dokumenty wymagające poświadczenia odbioru].

Odwołanie od decyzji ZUS

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją, w której odmawiamy Ci zwolnienia z opłacania składek, możesz złożyć wniosek do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wystarczy, że złożysz pismo w tej sprawie do ZUS. Masz na to 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Jeśli Prezes ZUS rozpatrzy negatywnie Twój wniosek, będziesz mógł złożyć skargę do sądu na tę decyzję. Będziesz miał na to 30 dni od doręczenia decyzji. Jeżeli rozstrzygnięcie sądu będzie dla Ciebie negatywne, będziesz musiał opłacić zaległe składki z odsetkami.

Pomoc z ZUS

W dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 r. poz. 1192)

Chodzi o: 1) przedszkola, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami specjalnymi lub integracyjnymi, a także inne formy wychowania przedszkolnego, 2) szkoły: a) podstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, z oddziałami przedszkolnymi, integracyjnymi, specjalnymi, przysposabiającymi do pracy, dwujęzycznymi, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe i mistrzostwa sportowego, b) ponadpodstawowe, w tym: specjalne, integracyjne, dwujęzyczne, z oddziałami integracyjnymi, specjalnymi, dwujęzycznymi, przygotowania wojskowego, sportowymi i mistrzostwa sportowego, sportowe, mistrzostwa sportowego, rolnicze, leśne, morskie, żeglugi śródlądowej oraz rybołówstwa, c) artystyczne, 3) placówki oświatowo-wychowawcze, w tym szkolne schroniska młodzieżowe, 4) placówki kształcenia ustawicznego oraz centra kształcenia zawodowego, 5) placówki artystyczne - ogniska artystyczne, 6) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, 7) młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze oraz specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, a także ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, 8) placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 9) placówki doskonalenia nauczycieli, 10) biblioteki pedagogiczne, 11) kolegia pracowników służb społecznych.