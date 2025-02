Urlop wypoczynkowy w wymiarze od 20 dni do 38 dni. Którym pracownikom przysługuje dłuższy urlop?

Większość pracowników ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni lub 26 dni. Jednak niektóre grupy pracownicze są w tym zakresie uprzywilejowane. Są bowiem pracownicy, którzy mają prawo do 36 dni urlopu, a nawet do 38 dni urlopu wypoczynkowego.

Urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni lub 26 dni

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu zależy od ogólnego stażu pracy pracownika, jednak do okresu, od którego zależy wymiar urlopu, zalicza się także okres nauki.

REKLAMA

Autopromocja

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na pełen etat wynosi:

20 dni – jeżeli jego ogólny staż pracy jest krótszy niż 10 lat;

– jeżeli jego ogólny staż pracy jest krótszy niż 10 lat; 26 dni - jeżeli jego staż pracy wynosi co najmniej 10 lat.

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wymiar urlopu podlega proporcjonalnemu obniżeniu.

Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

Urlop wypoczynkowy w wymiarze 30 dni lub 36 dni

Niektórzy pracownicy mają prawo do dodatkowego urlopu wypoczynkowego w wymiarze 10 dni. Taki urlop przysługuje pracownikom niepełnosprawnym, o których mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Również w przypadku pracowników niepełnosprawnych wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od ogólnego stażu pracy. Wynosi on:

30 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

– jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat; 36 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Dodatkowy urlop wypoczynkowy nie przysługuje jednak pracownikowi uprawnionemu do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego jest niższy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy należny osobie niepełnosprawnej w wymiarze 10 dni.

Urlop wypoczynkowy w wymiarze 38 dni

Prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze mają pracownicy młodociani. W ich przypadku wymiar urlopu jest jednak zróżnicowany w zależności od roku nauki i wieku młodocianego.

Pracownik młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 12 dni roboczych z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Natomiast z upływem roku pracy nabywa on prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 26 dni roboczych. Obydwa wymiary urlopu ulegają sumowaniu i po roku pracownik młodociany jest uprawniony do 38 dni urlopu wypoczynkowego.

Wraz z wiekiem, wymiar urlopu pracownika młodocianego ulega zmniejszeniu. W roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat, ma on prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat.