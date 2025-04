1 sierpnia świętem i dniem wolnym od pracy? Byłby długi weekend bo to piątek. MRPiPS zdecyduje

Sceptycy powiedzą po co generować kolejne koszty dla skarbu państwa i pogrążać gospodarkę kolejnym dniem wolnym od pracy, a optymiści ucieszą się, że 1 sierpnia byłoby świętem i dniem wolnym od pracy. Szczególnie, że w 2025 r. byłby to długi weekend, bo 1 sierpnia to piątek.

Poseł Marcin Józefaciuk, podkreśla: „Jest to niezwykle ważny dzień i w okolicach tego dnia dniem wolnym jest np. 15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny może warto byłoby wystąpić do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dezyderatem, żeby zajęli stanowisko, skoro rozmawialiśmy o dniu wolnym kościelnym w sprawie dnia wolnego świeckiego”

Dni wolne od pracy w 2025 r.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy z dnia 18 stycznia 1951 r. (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 296) dniami wolnymi od pracy są tylko enumeratywnie wymienione w niej dni wolne, tj. święta czy niedziele. W 2025 r. będą następują dni wolne od pracy:

1 stycznia 2025 r. (środa) Nowy Rok

6 stycznia 2025 r. (poniedziałek) Święto Trzech Króli

20 kwietnia 2025 r. (niedziela) pierwszy dzień Wielkiej Nocy

21 kwietnia 2025 r. (poniedziałek) drugi dzień Wielkiej Nocy

1 maja 2025 r. (czwartek) Święto Pracy

3 maja 2025 r. (sobota) Święto Narodowe Trzeciego Maja

8 czerwca 2025 r. (niedziela) Zielone Świątki

19 czerwca 2025 r. (czwartek) Boże Ciało

15 sierpnia 2025 r. (piątek) Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

1 listopada 2025 r. (sobota) Wszystkich Świętych

11 listopada 2025 r. (wtorek) Narodowe Święto Niepodległości

24 grudnia 2025 r. (środa) Wigilia Bożego Narodzenia

25 grudnia 2025 r. (czwartek) pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2025 r. (piątek) drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia.

Sejmowa Komisja Petycji skierowała do resortu pracy wniosek w sprawie 1 sierpnia

Sejmowa Komisja Petycji skierowała do resortu pracy wniosek o analizę możliwości wprowadzenia kolejnego dnia ustawowo wolnego od pracy. Chodzi o ustanowienie 1 sierpnia, począwszy od 2025 r. dniem wolnym od pracy. Po co? To oczywiste, by świętować kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego. Sprawa rozwinęła swój bieg, po tym jak wpłynęła w tej sprawie petycja.

Ważne Petycja Stowarzyszenia Lepszy Sulejówek „Uważamy, że ewentualne nadanie dniu 1 sierpnia statusu dnia ustawowo wolnego od pracy w Polsce, przysłuży się refleksji wśród Polaków nad tamtymi realiami, będzie kształcić współczesne młode pokolenie do stanowienia w przyszłości elity intelektualnej naszego kraju, świadomej swojej tożsamości narodowej, a także pozwoli znacznie większej rzeszy obywateli niż dotychczas, na branie udziału w tych patriotycznych obchodach z okazji tej niezwykle ważnej w historii Polski dacie, które odbywają się w bardzo wielu miejscach w Polsce” – wskazano w petycji.

1 sierpnia świętem i dniem wolnym od pracy? MRPiPS zdecyduje

Biuro Ekspertyz i Oceny Skutków Regulacji wskazało, że petycje w sprawie ustanowienia 1 sierpnia dniem wolnym od pracy już wielokrotnie były kierowane do prac Komisji do Spraw Petycji. Dotychczas jak wiadomo komisja rozpatrywała te petycje negatywnie nie przychylając się do postulatów autorów o dodatkowy dzień ustawowo wolny od pracy, w ten szczególny dla Polski, a szczególnie dla Warszawiaków - dzień.

W jaki dzień wypada 1 sierpnia 2025?

W 2025 r. dzień 1 sierpnia wypada w piątek, można byłoby mieć więc długi weekend i sumarycznie 3 dni wolnego od pracy.

W 2025 r. będzie 81. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Jak czytamy na stronie rządowej: Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku i było największą akcją militarną zorganizowaną przez Armię Krajową podczas II wojny światowej. Jego celem było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej. Szacuje się, że w ciągu 63 dni walk zginęło do 200 tys. Polaków, w tym ok. 16 tysięcy było żołnierzami AK, zaś pozostałe ofiary to cywilni mieszkańcy Warszawy. Stolica Polski stała się dla całej Europy symbolem walki z niemieckim okupantem. W czasie walk i po ich zakończeniu zniszczeniu uległo ok. 60% infrastruktury miasta.

Czekamy zatem na kolejne informacje w sprawie ustanowienia 1 sierpnia dniem ustawowo wolnym od pracy. Jak zwykle będziemy informowali Czytelników na bieżąco.