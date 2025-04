ZUS przypomina: Tylko złożenie wniosku do 30 kwietnia gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia

Zbliża się koniec terminu składania wniosków o 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Rodzic powinien złożyć wniosek do 30 kwietnia 2025 r. Jeśli ten termin zostanie dotrzymany, to ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego będzie zachowana i ZUS wypłaci 800 plus do 30 czerwca 2025 r.

Jak zachować ciągłość wypłat 800 plus

Świadczenie wychowawcze, czyli tzw. 800 plus, jest przyznawane na okresy świadczeniowe. Obecny okres świadczeniowy zaczął się 1 czerwca 2024 r. i zakończy 31 maja 2025 r.

REKLAMA

Autopromocja

Wnioski o świadczenie wychowawcze na nowy okres świadczeniowy zaczynający się 1 czerwca 2025 r. można składać do 30 kwietnia 2025 r. Zachowanie tego terminu gwarantuje ciągłość wypłat - ZUS wypłaci 800 plus do 30 czerwca 2025 r.

Przekroczenie terminu 30 kwietnia br. nie pozbawia prawa do 800 plus, jednak należy się spodziewać opóźnień. Jeżeli rodzic złoży wniosek do 31 maja, wówczas ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec do 31 lipca 2025 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca br. oznacza, że ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci 800 plus z wyrównaniem za czerwiec do 31 sierpnia 2025 r. Z kolei w przypadku, gdy wniosek zostanie złożony od 1 lipca do 31 lipca br., ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca do 30 września 2025 r. Złożenie wniosku w okresie od 1 do 31 sierpnia 2025 r. oznacza, że ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie wychowawcze z wyrównaniem jedynie od sierpnia do 31 października 2025 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Wniosek o świadczenie wychowawcze można złożyć jedynie drogą elektroniczną. Rodzic może wnioskować o 800 plus za pomocą profilu na PUE/eZUS, bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia lub aplikacji mZUS na urządzenia mobilne.

Jeżeli wniosek o 800 plus został już złożony w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS przyznał świadczenie, to w aplikacji mZUS możliwe jest utworzenie wniosku na nowy okres. Co ważne, ten wniosek zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. W razie potrzeby rodzic zawsze może go edytować. Ponadto, jeżeli dziecko jest już zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, rodzic może pobrać jego dane w kreatorze wniosku. Dzięki temu ułatwieniu uniknie ręcznego wpisywania danych dziecka.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Należy pamiętać, że pisma, decyzje i informacje dotyczące świadczenia wychowawczego są przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem PUE ZUS nawet wtedy, gdy wniosek był składany przez bankowość elektroniczną czy portal Emp@tia. Co ważne, jeśli rodzic złoży wniosek o 800 plus przez bank albo portal Emp@tia, a nie ma profilu na PUE ZUS, to ZUS założy mu taki profil automatycznie na podstawie danych podanych we wniosku.