Employee advocacy na LinkedIn. Jak skutecznie angażować pracowników w budowanie marki pracodawcy?

Employee advocacy to strategia, w której pracownicy aktywnie angażują się w promocję swojej firmy. Na LinkedIn – największej platformie biznesowej na świecie – nabiera to szczególnego znaczenia. Pracownicy mogą budować nie tylko markę organizacji, lecz także własny wizerunek jako ekspertów.

LinkedIn to już nie tylko platforma do rekrutacji – to również potężne narzędzie do budowania wizerunku marki i generowania sprzedaży. Firmy wykorzystują tę platformę społecznościową, aby umacniać swoją pozycję jako liderów w branży, przyciągać najlepsze talenty oraz nawiązywać wartościowe relacje biznesowe. Obecnie ponad 58 milionów firm posiada swoje profile na LinkedIn, a platforma ma ponad 900 milionów użytkowników na całym świecie. To tutaj specjaliści, menedżerowie i liderzy opinii dzielą się wiedzą, angażują w dyskusje i budują swoją pozycję w środowisku zawodowym.

Profil firmowy czy profile pracowników – co jest ważniejsze?

Wiele firm zastanawia się, czy warto inwestować w prowadzenie firmowego profilu na LinkedIn, czy raczej skupić się na profilach osobistych zarządu i zachęcaniu do takiej aktywności także swoich pracowników. Odpowiedź brzmi: najlepiej działa połączenie obu strategii.

Profil firmowy odgrywa rolę oficjalnej wizytówki organizacji. To tutaj publikowane są informacje o kluczowych wydarzeniach, kamieniach milowych, case studies czy ofertach pracy. Jest to także narzędzie wspierające employer branding – kandydaci często sprawdzają profil firmy, zanim zdecydują się aplikować na dane stanowisko. Jednak sama obecność firmy na LinkedIn to za mało. Profile osobiste pracowników i zarządu mają szansę organicznie zdobyć nawet dziesięć razy większe zasięgi niż profile firmowe. Ludzie ufają ludziom – dlatego to właśnie autentyczna aktywność osób związanych z organizacją buduje jej wiarygodność. Idealnym rozwiązaniem jest więc strategia oparta na synergii:

Profil firmowy – jako „kronika firmy”, miejsce na kluczowe informacje i employer branding.

Profile osobiste pracowników – jako przestrzeń do storytellingu, dzielenia się ekspercką wiedzą i budowania autentycznych relacji.

Zarząd i liderzy opinii – jako thought-leaders, dzielący się wartościowymi przemyśleniami i doświadczeniem.

Jak tworzyć aktualne treści?

Jednym z kluczowych elementów skutecznego employee advocacy jest autentyczność. To, co działa na LinkedIn, to nie nachalna promocja, ale prawdziwe historie i wartościowa wiedza.

W przypadku profilu firmowego warto dbać o spójność z ogólną strategią firmy i pokazywać realne wydarzenia, sukcesy oraz atmosferę pracy. Pracownicy obserwują takie profile, by być na bieżąco z tym, co dzieje się w firmie.

Natomiast profile osobiste powinny pokazywać autentyczną perspektywę ich właścicieli. LinkedIn nie jest miejscem na komunikację w stylu „tablicy ogłoszeń” – to platforma społecznościowa, gdzie liczą się relacje i interakcje. Podobnie liderzy organizacji powinni dzielić się swoimi przemyśleniami, opierając je na realnym doświadczeniu – także tym spoza LinkedIn. Wypowiedzi w mediach, osiągnięcia biznesowe, konkretne case studies – to wszystko zwiększa ich wiarygodność jako ekspertów w branży.

Najlepsze praktyki employee advocacy

Aby employee advocacy było skuteczne, powinno być oparte na dobrowolności. Dobrze, aby pracownicy sami chcieli angażować się w promocję firmy – wymuszona aktywność będzie wyglądać sztucznie i nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Jak więc zachęcić pracowników do aktywnego udziału?

Budowanie marki osobistej – pracownicy, którzy aktywnie dzielą się wiedzą, budują swoją pozycję ekspercką, co przekłada się na większe możliwości zawodowe. Oczywiście niesie to ze sobą pewne ryzyko – najbardziej aktywni i wartościowi eksperci mogą stać się łakomym kąskiem dla rekruterów. Jednak korzyści z silnej marki osobistej pracowników często przewyższają potencjalne ryzyka. Programy ambasadorskie – firmy mogą dodatkowo motywować pracowników do aktywności poprzez różne formy nagród, np. bony na zakupy edukacyjne, wyróżnienia czy dodatkowe benefity. Szkolenia – wiele osób chciałoby działać na LinkedIn, ale po prostu nie wie, jak skutecznie prowadzić profil i tworzyć wartościowe treści. Organizowanie szkoleń z personal brandingu i strategii contentowej może pomóc w rozwiązaniu tego problemu. Przykład idzie z góry – jeśli CEO firmy aktywnie działa na LinkedIn i prowadzi angażujący profil, ma to ogromny wpływ na resztę zespołu. Lider, który sam pokazuje, że warto budować swoją obecność w sieci, zachęca innych do podjęcia podobnych działań.

HRyouDoing to mój autorski projekt – społeczność liderek i liderów HR, w której dzielimy się wiedzą i praktycznymi case studies oraz dyskutujemy o najnowszych trendach w obszarze HR i zarządzania. Mówimy wprost, jak jest i nie boimy się trudnych pytań. Co tydzień zapraszam do rozmowy wybranego eksperta lub ekspertkę, z którymi rozmawiam wprost, zadając trudne pytania. Dołączasz? Zapraszam! Yuliia Pysmenna, COO Tutlo & Host HR You Doing

Employee advocacy na LinkedIn to jedna z najskuteczniejszych strategii budowania marki – zarówno organizacji, jak i jej pracowników. Firmowy profil pełni funkcję wizytówki, ale to aktywność osobistych kont zarządu i zespołu ma największy wpływ na zasięgi i wiarygodność. Jeśli firma chce skutecznie angażować pracowników w employee advocacy, powinna dać im przestrzeń do rozwoju, edukować w zakresie budowania marki osobistej i pokazywać, że warto dzielić się swoją wiedzą. To podejście przynosi korzyści obu stronom – firma zyskuje ambasadorów marki, a pracownicy budują swoją pozycję jako eksperci w branży. Karolina Buczkowska Ekspertka ds. wizerunku z Presso. Więcej o employee advocacy na LinkedIn w wywiadzie z cyklu #HRyouDoing z Karoliną Buczkowską:

Chcesz doskonalić swój angielski w temacie employee advocacy? Michał Gołębiowski, Head of Education w TUTLO, wspólnie z Karoliną Buczkowską, specjalistką ds. wizerunku z Presso, stworzyli unikalną lekcję angielskiego w temacie employee advocacy. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY I SKORZYSTAJ Z LEKCJI BEZPŁATNIE

Useful phrases:

EMPLOYEE ADVOCACY

EN: when employees actively promote their company

PL: promocja firmy przez jej pracowników

Example: Our company encourages employee advocacy by providing training on how to share work-related content on LinkedIn

EMPLOYER BRANDING

EN: a company’s reputation as a workplace

PL: budowanie marki/wizerunku pracodawcy

Example: A strong employer branding strategy helps attract top talent and retain employees

CORPORATE STORYTELLING

EN: using authentic narratives to build a brand’s identity

PL: strategia komunikacji, w której firmy wykorzystują autentyczne narracje do budowania swojej tożsamości, wzmacniania marki i angażowania odbiorców

Example: Through corporate storytelling, we highlight our employees' and customers' real success stories

PERSONAL BRANDING

EN: the process of marketing oneself as a professional

PL: budowanie marki osobistej

Example: Sarah invested in her personal branding by consistently posting thoughtprovoking articles about HR trends

THOUGHT LEADERSHIP

EN: positioning oneself as an expert in a field

PL: budowanie wizerunku eksperta w danej dziedzinie

Example: By sharing innovative ideas and industry insights, Mark has established strong thought leadership in digital marketing

PROFESSIONAL CREDIBILITY

EN: trustworthiness and expertise in the industry

PL: wiarygodność zawodowa

Example: Gaining professional credibility requires not just knowledge, but also active engagement in industry discussions

ENGAGEMENT STRATEGY

EN: a plan to increase interaction and participation

PL: strategia zaangażowania

Example: Our company implemented a new engagement strategy to encourage employees to participate in online discussions

BRAND AMBASSADOR

EN: an employee who represents and promotes a company

PL: ambasador marki

Example: Anna is a natural brand ambassador - she actively shares company news and engages with potential clients online

SOCIAL PROOF

EN: the influence of others' experiences and recommendations

PL: społeczny dowód słuszności

Example: Positive employee reviews serve as strong social proof for job seekers considering our company

WORD-OF-MOUTH MARKETING

EN: promotion through personal recommendations

PL: marketing szeptany

Example: Word-of-mouth marketing is still one of the most effective ways to build trust with potential customers

CORPORATE INFLUENCE

EN: the level of impact a company has on social media

PL: wpływ, jaki firma ma na rynek, branżę, media społecznościowe i opinię publiczną Example: The company’s corporate influence grew significantly after launching its employee advocacy program

VIRAL REACH

EN: the potential of content to be widely shared

PL: zasięg treści w mediach społecznościowych, który rośnie lawinowo dzięki udostępnieniom, polubieniom i komentarzom użytkowników

Example: Her LinkedIn post about leadership tips gained unexpected viral reach, with over 10,000 shares in two days!

COMPANY CULTURE

EN: the shared values, behaviors, and attitudes within an organization

PL: kultura organizacyjna firmy

Example: A positive company culture fosters engagement, innovation, and employee loyalty

WORKPLACE ADVOCACY

EN: promoting the company’s values and mission externally

PL: promowanie wartości i misji firmy na zewnątrz

Example: Workplace advocacy helps organizations build credibility and attract like-minded professionals