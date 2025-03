Po wyroku Sądu Najwyższego w sprawie nadgodzin nauczycieli, ZNP przygotował wzór wezwania do zapłaty wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Nauczycielom przysługuje też zadośćuczynienie za brak odpoczynku dobowego i tygodniowego.

Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

ZNP informuje nauczycieli o prawie do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w razie przepracowania w danym tygodniu ponad 40 godzin. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wypłaca się z dołu w ostatnim dniu miesiąca, a jeżeli ostatni dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy wynagrodzenie, to wypłaca się w dniu następnym.

Wynagrodzenia można dochodzić przez okres trzech lat od dnia, w którym wynagrodzenie powinno być wypłacone. Przerwanie biegu przedawnienia wymaga skierowania sprawy na drogę sądową.

Wzór wezwania do zapłaty

W celu uzyskania wynagrodzenia nauczyciel powinien wystosować do dyrektora zatrudniającej go szkoły wezwanie do zapłaty.

ZNP informuje, że w przypadku braku wypłaty wynagrodzenia w terminie 7 dni od dnia złożenia wezwania do zapłaty (WZÓR wezwania do zapłaty) należy:

poinformować właściwego miejscowo prezesa Oddziału ZNP, który skieruje wystąpienie do Państwowej Inspekcji Pracy, a ta wyda dyrektorowi nakaz wypłaty wynagrodzenia, albo

skontaktować się z prawnikiem, który pomoże wnieść pozew do sądu pracy.

Zadośćuczynienie za brak odpoczynku dobowego i tygodniowego

Szkoła, która nie zapewnia nauczycielowi odpoczynku dobowego i tygodniowego powinna zapłacić na rzecz nauczyciela stosowne zadośćuczynienie (wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 20 grudnia 2012 r., sygn. akt V Pa 203/12). Nauczyciel ma prawo do:

co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego (art. 132 § 1 Kodeksu pracy) oraz

co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku tygodniowego (art. 133 § 1 Kodeksu pracy).

Roszczeń można dochodzić, jeżeli dyrektor szkoły nie zapewnia nieprzerwanego odpoczynku dobowego i tygodniowego. O fakcie naruszania prawa do nieprzerwanego odpoczynku należy poinformować prezesa Oddziału ZNP albo prawnika.

Pomoc prawna dla członków ZNP

Członkowie Związku Nauczycielstwa Polskiego pomoc prawną (w tym pomoc w sporządzeniu pozwów) mogą uzyskać w okręgach ZNP, które zatrudniają prawników specjalizujących się w prawie pracy i prawie oświatowym.

W celu uzyskania pomocy należy skontaktować się z właściwym miejscowo okręgiem ZNP:

Okręg Dolnośląski, tel. 785-001-690, dolnoslaski@znp.edu.pl

Okręg Kujawsko-Pomorski, tel. (52) 322-98-19, bydgoszcz@znp.edu.pl

Okręg Lubelski, tel. (81) 533-37-45, lublinwww@znp.edu.pl

Okręg Lubuski, tel. (68) 327-08-31, lubuski@znp.edu.pl

Okręg Łódzki, tel. (42) 636-21-18, lodz@znp.edu.pl

Okręg Małopolski, tel. (12) 633-58-82, malopolska@znp.edu.pl

Okręg Mazowiecki, tel. (22) 318-92-81, zom@znp.edu.pl

Okręg Opolski, tel. (77) 451-20-55, wsobiborowicz@znp.edu.pl

Okręg Podkarpacki, tel. (17) 853-34-93, podkarpacie@znp.edu.pl

Okręg Podlaski, tel. (85) 653-76-33, podlaski@znp.edu.pl

Okręg Pomorski, tel. (58) 739-51-63, pomorskie@znp.edu.pl

Okręg Śląski, tel. (32) 253-79-88, slok@znp.edu.pl

Okręg Świętokrzyski, tel. (41) 368-05-83, swietokrzyski@znp.edu.pl

Okręg Warmińsko-Mazurski, tel. (89) 527-52-51, znp_wama@znp.edu.pl

Okręg Wielkopolski, tel. (61) 848-06-13, wlkp@znp.edu.pl

Okręg Zachodniopomorski, tel. (91) 421-00-39, szczecin@znp.edu.pl

Praca nauczycieli w godzinach nadliczbowych

26 lutego 2025 r. Sąd Najwyższy uznał, że praca wykonywana przez nauczyciela ponad normę czasu pracy z Karty Nauczyciela jest pracą w godzinach nadliczbowych w rozumieniu Kodeksu pracy. „Trzeba podkreślić, że płacenie za przekroczenie norm czasu pracy, czyli za nadgodziny, jest zasadą w polskim systemie prawnym. Jak ktoś pracuje dłużej, to polskie prawo pracy mówi mu o tym, że ma prawo do dodatkowej zapłaty lub rozliczenia tych przekroczeń czasem wolnym” – podkreślił w uzasadnieniu uchwały sędzia SN Piotr Prusinowski.

Źródło:

ZNP/INFOR