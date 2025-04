Urlop regeneracyjny dla każdego pracownika? Dla kogo i kiedy można skorzystać z tego wolnego?

Pewna grupa zawodowa ma możliwość korzystania z urlopu regeneracyjnego po spełnieniu odpowiednich warunków. Czy urlop regeneracyjny będzie dostępny dla każdego pracownika? Polacy należą do najbardziej zapracowanych społeczeństw w Unii Europejskiej. Sprawdź, kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego urlopu.

Urlop regeneracyjny dla każdego pracownika?

Związkowa Alternatywa proponuje, by każdy pracownik po 7 latach pracy mógł skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia. Urlop ten miałby być w pełni płatny i przyznawany na wniosek pracownika. Pracodawca byłby zobowiązany do udzielenia tego urlopu. W ocenie związkowców, wymiar urlopu dla poratowania zdrowia powinien wynosić trzy miesiące. Nie zakłóciłoby to normalnego toku pracy, a jednocześnie pozwoliłoby na odpoczynek i regenerację. Po kolejnych 7 latach pracy pracownik miałby prawo do kolejnego urlopu.

Dla kogo i kiedy można skorzystać z tego wolnego?

Obecnie z urlopu dla poratowania zdrowia – zgodnie z ustawą z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – mogą skorzystać nauczyciele. Muszą oni jednak spełniać określone warunki. Nauczyciel zatrudniony w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony, po przepracowaniu nieprzerwanie co najmniej siedem lat w szkole w wymiarze nie niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć dyrektor szkoły udziela urlopu dla poratowania zdrowia. Okres siedmiu lat pracy uważany jest za nieprzerwany, jeżeli nauczyciel podjął zatrudnienie w szkole nie później niż w ciągu trzech miesięcy po ustaniu poprzedniego stosunku pracy w tej samej lub innej szkole.

Celem urlopu dla poratowania zdrowia jest

przeprowadzenie zaleconego leczenia: choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy odgrywają istotną rolę, lub leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitacja uzdrowiskowa.

Ważne Urlop ten nie może przekraczać jednorazowo roku.

W przypadku nauczycieli, którym do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, udziela się urlopu dla poratowania zdrowia do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Jeżeli nauczyciel będzie korzystał z urlopu dla poratowania zdrowia w wymiarze dłuższym niż 30 dni, podlega kontrolnym badaniom lekarskim, w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Kolejny urlop dla poratowania zdrowia może zostać udzielony nauczycielowi nie wcześniej niż po upływie roku od dnia zakończenia poprzedniego urlopu dla poratowania zdrowia. Co ważne, łączny wymiar urlopu dla poratowania zdrowia nauczyciela w okresie całego zatrudnienia nie może przekraczać 3 lat.

Ważne Nauczyciel przebywający na urlopie dla poratowania zdrowia zachowuje prawo do comiesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i dodatku za wysługę lat oraz prawo do innych świadczeń pracowniczych.

Decyzję dotyczącą potrzeby udzielenia urlopu dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia choroby zagrażającej wystąpieniem choroby zawodowej lub choroby, w której powstaniu czynniki środowiska pracy lub sposób wykonywania pracy mogą odgrywać istotną rolę, orzeka lekarz posiadający uprawnienia do wykonywania badań. Najpierw jednak należy otrzymać skierowanie na badanie lekarskie, które wydaje dyrektor szkoły na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Skierowanie to wydaje w terminie nie dłuższym niż siedem dni roboczych od dnia złożenia wniosku. Uprawniony lekarz orzeka o potrzebie udzielenia nauczycielowi urlopu dla poratowania zdrowia na podstawie: