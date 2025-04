Wysokość wynagrodzenia i rodzaj przysługujących benefitów są dla Zetek najważniejszym miernikiem ich wartości

Pracownicy z pokolenia Z przywiązują dużą wagę do wysokości wynagrodzenia i dodatkowych świadczeń z umowy o pracę ze względów nie tylko materialnych. Bezpieczne ekonomicznie i spokojne życie to oczywiście ważna dla nich wartość. Jednak wysokość pensji i inne benefity są jednocześnie miernikiem poczucia własnej wartości, a może nawet i szacunku do nich.

Mówi się, że pieniądze to nie wszystko. Jednak w dzisiejszych czasach kwestie finansowe stają się coraz ważniejszym tematem, szczególnie dla młodego pokolenia, które dopiero rozpoczyna swoją karierę zawodową.

Zetki nie są idealistami – atrakcyjne wynagrodzenie i profity to dla nich priorytet

Potwierdzają to wyniki badania Work War Z. Dla 40 proc. przedstawicieli generacji Z atrakcyjne wynagrodzenie jest priorytetem zawodowym, a 26 proc. uważa je za kluczowy czynnik wpływający na satysfakcję z pracy.

– Badanie Work War Z – jedno z największych zrealizowanych do tej pory na przedstawicielach pokolenia Z nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie – mówi Magda Pietkiewicz, ekspertka rynku pracy Z platformy Enpulse.

– Zetki wcale nie są takimi idealistami, jak nam się wydawało – dodaje Magda Pietkiewicz.

Priorytety pracowników: dla Zetek work-life balance ma drugorzędne znaczenie, za wynagrodzeniem i profitami

Według wyników badania Work War Z ponad 40 proc. przedstawicieli pokolenia Z uznaje odpowiednie wynagrodzenie za najważniejszy priorytet zawodowy.

Nieco mniej istotne są dla nich rozwój zawodowy oraz równowaga między życiem prywatnym a zawodowym (odpowiednio 15 i 14 proc. wskazań). Najmniej istotnym elementem w hierarchii zawodowych priorytetów pokolenia Z okazała się możliwość pracy zdalnej – tak odpowiedziało trzech na dziesięciu badanych.

– Nasze badanie wskazuje, że brak doświadczenia zawodowego wiąże się z mniejszą wagą przypisywaną aspektom finansowym, a większym naciskiem na długoterminowe perspektywy kariery. Co więcej, osoby studiujące częściej wskazują, że priorytetem zawodowym jest dla nich work-life balance – mówi Magda Pietkiewicz.

– Może to wynikać z faktu, że zetki, które pracują, same finansują swoje wydatki, przez co są bardziej świadome tego, jak istotne w dorosłym życiu są kwestie finansowe. Nie oznacza to jednak, że mniej cenią rozwój zawodowy czy work-life balance. Jedynie to, że bardziej pragmatycznie podchodzą do rzeczywistości – dodaje ekspertka.

Pracownicy z pokolenia Z nie widzą potrzeby ciągłego uczenia się w takim stopniu jak inni

Odpowiednie wynagrodzenie i atrakcyjne benefity to dla Zetek także istotne elementy świadczące o sukcesie w pracy (25 proc. wskazań).

Wielu ankietowanych podkreślało również, jak ważną rolę w budowaniu poczucia spełnienia odgrywa praca mająca znaczenie i sens (15 proc.), możliwość ciągłego uczenia się i rozwoju (14 proc.) oraz stabilność zatrudnienia (14 proc.).

Najmniejszy wpływ na satysfakcję zawodową zetek ma możliwość elastycznego zarządzania czasem (6% proc. wskazań).

Warto dodać, że respondenci badania Work War Z często wskazywali wynagrodzenie i benefity jako elementy napędzające ich do działania.

Niemal 50 proc. ankietowanych zadeklarowało, że to kwestie finansowe są dla nich najważniejszym motywatorem. Z kolei o czwarty badany stwierdził, że niezadowolenie z pensji negatywnie wpływa na jego zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

– Wyniki naszego badania wskazują, że priorytetem dla młodego pokolenia są przede wszystkim kwestie finansowe – czy pensja jest adekwatna do ich doświadczenia, zakresu obowiązków i stanowiska oraz czy nie odbiega od standardów rynkowych – mówi Magda Pietkiewicz.

– Dla pracodawców to bardzo cenna informacja. Wskazuje bowiem, że powinni oni oferować przedstawicielom pokolenia Z elastyczność umożliwiającą zachowanie work-life balance jako uzupełnienie, a nie substytut konkurencyjnych zarobków – podsumowuje ekspertka.