Pomoc ZUS-u dla firm poszkodowanych w powodzi z 2024 r. - podsumowanie

Od jesieni minionego roku przedsiębiorcy, którzy ponieśli straty w wyniku powodzi mogli skorzystać ze specjalnych form wsparcia i ulg realizowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Opolski ZUS podsumował pomoc udzieloną przedsiębiorcom poszkodowanym w powodzi z 2024 r.

Przedsiębiorcy, a stan klęski żywiołowej

Jesienią 2024 r. w wielu powiatach województwa opolskiego dolnośląskiego, śląskiego i lubuskiego wprowadzono stan klęski żywiołowej. W wyniku powodzi wielu przedsiębiorców straciło majątek albo chociażby czasowo możliwość korzystania z nieruchomości lub lokalu. Między innymi dzięki tzw. ustawie powodziowej poszkodowane osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogły skorzystać z ulg i osłon realizowanych przez ZUS.

Świadczenie interwencyjne

Od 5 października 2024 r. do 16 marca tego roku przedsiębiorcy poszkodowani w wyniku powodzi składali w ZUS wnioski o świadczenie interwencyjne. Istotą tego wsparcia była pomoc w kontynuowaniu prowadzenia działalności gospodarczej.



- Przedsiębiorcy z terenów dotkniętych powodzią w województwie opolskim przekazali do placówek ZUS-u w regionie 847 wniosków o wypłatę świadczenia interwencyjnego, a wartość tych wniosków to blisko 112 milionów złotych. Od poszkodowanych płatników składek z Opolszczyzny i innych województw dotkniętych żywiołem wpłynęło łącznie 2121 wniosków o świadczenie interwencyjne. Przedsiębiorcy wycenili w nich swoje szkody na prawie 262 miliony złotych – informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie opolskim.



Okoliczność, że przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą w regionie objętym powodzią, nie kwalifikował go z urzędu do uzyskania pomocy finansowej w ramach świadczenia interwencyjnego. Taki płatnik musiał spełniać konkretne warunki, między innymi prowadzić działalność na 16 września 2024 r.



ZUS wypłacał świadczenie interwencyjne przedsiębiorcy, który poniósł szkodę polegającą na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, bezpośrednio w wyniku powodzi, składników materialnych przedsiębiorstwa niezbędnych do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz zobowiązał się do prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 6 miesięcy od dnia otrzymania świadczenia interwencyjnego.

Umorzenie składek

Przedsiębiorcy opłacający składki na własne ubezpieczenia mogli również na podstawie ustawy powodziowej wystąpić do ZUS z wnioskiem o ich umorzenie. Opolskie jednostki ZUS-u wydały 188 decyzji o umorzeniu należności z tytułu składek o wartości prawie 20 mln zł.



ZUS może umorzyć należności z tytułu składek jeżeli zobowiązany wykaże, że ze względu na stan majątkowy i sytuację rodzinną nie jest w stanie opłacić tych należności. Chodzi o sytuację, gdy opłacenie należności z tytułu składek mogłoby pozbawić przedsiębiorcę możliwości dalszego prowadzenia działalności.



Okres, za który składki na ubezpieczenia społeczne zostały umorzone nie podlega uwzględnieniu przy ustalaniu prawa i wysokości emerytur i rent z ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń, do których prawo uzależnione jest od posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Inny termin płatności składek

Przedsiębiorcy z terenów objętych powodzią mogą opłacić składki, za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2024 r., w terminie do 15 września 2025 r. Do opłaconych w ten sposób składek nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Poszkodowani zobowiązani byli jedynie do złożenia specjalne oświadczenia, że byli poszkodowani w wyniku powodzi.



- Opolski ZUS wyznaczył nowy termin płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne za okres od sierpnia do grudnia 2024 roku dla 487 poszkodowanych. Przesunięcie terminu płatności składek dotyczy okresu od sierpnia do grudnia 2024 roku, a ich wysokość opolski ZUS wyliczyła na około 21,9 miliona złotych. Firmy i pracodawcy, którzy ucierpieli przez wodę będą zobligowani opłacić te składki dopiero za pół roku czyli w wrześniu tego roku - informuje Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.