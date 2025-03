Umowa o pracę bez formy pisemnej, uproszczone zatrudnianie cudzoziemców – jaką deregulację postulują przedsiębiorcy?

Konfederacja Lewiatan od lat przedstawia propozycje zmian, które mają zmniejszyć liczbę skomplikowanych regulacji. Odejście od obowiązku stosowania umowy pisemnej w przepisach prawa pracy czy też skrócenie czasu trwania procedur legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców oraz uproszczenie wymogów przy zmianie warunków ich zatrudnienia – to tylko niektóre z postulatów deregulacyjnych.

Propozycje deregulacyjne na Czarnej Liście Barier

Konfederacja Lewiatan jako reprezentatywna organizacja pracodawców od lat działa na rzecz uproszczenia przepisów i ograniczenia biurokracji, aby ułatwić prowadzenie biznesu w Polsce. Regularnie przedstawia w Czarnej Liście Barier propozycje zmian, które mają zmniejszyć liczbę skomplikowanych regulacji.

Czarna Lista Barier obejmuje prawie 300 propozycji deregulacyjnych dla przedsiębiorców dotyczących m.in. zatrudniania. Wśród kilkudziesięciu propozycji związanych z zatrudnieniem są rozwiązania dotyczące prawa pracy, migracji, postępowania przed sądami czy współpracy z administracją.

Digitalizacja czynności z zakresu prawa pracy

Bardzo ważnym postulatem pracodawców jest kwestia umożliwienia pełnej digitalizacji czynności w zakresie zatrudnienia. W Kodeksie pracy, w aktach wykonawczych oraz przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych wciąż obowiązuje wiele przepisów, które nakazują sporządzenie umowy, oświadczenia czy wniosku w formie pisemnej. Szczególnie dużym utrudnieniem dla firm jest wymóg zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej.

– Odejście od zasady sporządzania na piśmie szeregu dokumentów z zakresu prawa pracy mogłoby uprościć i odformalizować procesy HR. Wymóg formy pisemnej utrudnia budowanie procesów elektronicznych. Postulujemy też dopuszczenie niezależnie od formy pisemnej innych sposobów podpisywania dokumentów przewidzianych przepisami, m.in. e-dowód (eDO), podpis zaufany – profil zaufany czy również innych funkcjonujących u danego pracodawcy rozwiązań cyfrowych umożliwiających ustalenie osoby składającej oświadczenie (spełniając wymogi dla formy dokumentowej, tj. złożenie oświadczenia w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie) – mówi Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

Priorytetem powinno być skrócenie czasu trwania procedur legalizujących pobyt i pracę cudzoziemców oraz przywrócenie biegu terminów. Procedury legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce trwają zbyt długo – na zezwolenie na pobyt czeka się nawet kilka lat, a na pracę kilka miesięcy.

– Dodatkowo zawieszenie terminów wprowadzono w ramach ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, co utrudnia sytuację zarówno cudzoziemcom, jak i pracodawcom. Brak kontroli nad terminowością decyzji administracyjnych powoduje przewlekłość postępowań – w skrajnych przypadkach trwa to kilka lat. W tym czasie cudzoziemcy nie mogą swobodnie opuszczać kraju, z kolei zatrudnienie cudzoziemca w tym czasie jest obarczone ryzykiem nielegalnego powierzenia pracy. Problem wymaga pilnych zmian i przywrócenia ściśle określonych terminów rozpatrywania wniosków – mówi Nadia Winiarska, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Uproszczenie procedur przy zmiany warunków zatrudnienia cudzoziemca

Konfederacja Lewiatan zwraca też uwagę na uproszczenie procedur przy zmianie warunków zatrudnienia cudzoziemców. Obecnie każda zmiana, (w tym awans pracownika) co do zasady wymaga uzyskania nowych dokumentów legalizujących pracę, nawet jeśli nie zmienił się podmiot ją powierzający. To znacznie wydłuża proces i utrudnia firmom dostosowanie się do oczekiwań pracowników i realiów rynku pracy.

Alternatywnym rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie obowiązku powiadomienia urzędu o zmianie stanowiska i warunków zatrudnienia, co ograniczyłoby formalności, ułatwiło zarządzanie kadrami oraz zmniejszyło obciążenie administracyjne dla firm i urzędów, jednocześnie pozwalając na kontrolę warunków zatrudnienia.