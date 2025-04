Seniorzy nadal aktywni zawodowo. Dlaczego opłaca się pracować osobom w wieku emerytalnym?

ZUS podaje, że wzrasta liczba pracujących osób w wieku emerytalnym. Aktywnych zawodowo seniorów w zeszłym roku było aż 872,6 tys. Kiedy opłaca się dalsza praca?

Kto nadal pracuje w wieku emerytalnym

Coraz więcej osób pracuje pomimo osiągnięcia wieku emerytalnego. Wśród pracujących emerytów od lat przeważają kobiety. Panie w 2024 r. stanowiły 58,1 proc. (w 2023 r. 57,8 proc.) aktywnych zawodowo seniorów. Ponad 96,4 proc (w 2023 r. niecałe 96 proc.) pracujących emerytów to osoby w wieku 60 - 65 lat i więcej. Średni wiek pracujących seniorów to 67,5 lat (w 2023 - 67,3 lat). W przypadku mężczyzn było to 69,2 lat (w 2023 r. - 68,9 lat) lat a kobiet – 66,3 lat (w 2023 - 66,1 lat).

W grudniu zeszłego roku 872,6 tys. osób z ustalonym prawem do emerytury (w 2023 r. było to 854 tys., a w 2022 r - 826,0 tys. osób) podlegało ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu innego niż tylko bycie emerytem. Spośród tych osób 556,8 tys.(w 2023 - 549,7 tys., w 2022 r - 536,3 tys.) podlegało także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, co oznacza, że od ich pensji odprowadzane były składki na emerytalne konta.

Według danych ZUS, średnio na 1000 osób, którym ZUS wypłaca emeryturę, aż 137 osób to pracujący emeryci. Podobnie jak rok wcześniej, tj. w 2023 r., najwięcej pracujących emerytów w przeliczeniu na 1000 osób pobierających emeryturę mieszka w województwie mazowieckim - 166 i wielkopolskim - 152, a najmniej – województwach podkarpackim - 91 i lubelskim - 107.

Umowa o pracę, umowa zlecenie, a może własna firma

Rzeczniczka podkreśla, że w przypadku pracujących emerytów podlegających także ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, zdecydowanie przeważają osoby pracujące na umowę o pracę. Stanowią one prawie 60 proc. aktywnych zawodowo seniorów, a osoby pracujące na umowę zlecenie – 35,1 proc.

- Seniorzy najchętniej kontynuują zatrudnienie na umowie o pracę, stanowią oni ponad 38 proc. ogółu pracujących emerytów. Emeryci zakładają także własne firmy. Wśród seniorów aktywnych zawodowo stanowią oni 29,6 proc. – mówi Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Senior, właściciel firmy najczęściej płaci tylko obowiązkową składkę zdrowotną – dodaje.

Kiedy seniorom opłaca się dalsza praca

Dalsza praca bardzo opłaca się seniorom przede wszystkim wtedy, gdy ich pensje są oskładkowane, czyli gdy na emerytalne konta wpływają nadal składki.

- Każdy przepracowany rok podwyższa kwotę wypłacanej później przez nas emerytury - mówi Iwona Kowalska-Matis. - Najwyższe emerytury w Polsce dostają ci, którzy pracowali długo po osiągnięciu ustawowego wieku emerytalnego i regularnie odprowadzali składki do ZUS – dodaje.

Według rzeczniczki, senior, który zakłada własną firmę, może ale nie musi płacić pełnych składek do ZUS. Obowiązkowa jest dla niego składka zdrowotna. Także z tej składki są zwolnieni seniorzy, których dochody są bardzo niskie. Natomiast składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe są dla emeryta prowadzącego firmę dobrowolnie.

Kowalska-Matis wyjaśnia, że gdy senior zdecyduje się na dobrowolne opłacanie ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, to musi również pamiętać o ubezpieczeniu wypadkowym, które wtedy staje się obowiązkowe.

- Decyzja o dobrowolnym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wiąże się z tym, że na konto emerytalne wpływają nadal składki a to prosta droga do wyższej, przyszłej emerytury – zapewnia rzeczniczka.