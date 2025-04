Wielkanoc i majówka. Kiedy dni wolne od pracy, a kiedy urlop wypoczynkowy?

7 kwietnia 2025: Światowy Dzień Zdrowia Światowy. Hasło na ten rok: „Zdrowe początki, pełna nadziei przyszłość”. Jak podaje WHO minimum 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo w 27 państwach Unii Europejskiej mogłoby przyczynić się do uniknięcia ponad 10 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wśród osób w wieku 30-70 lat oraz wydłużenia średniej długości życia niedostatecznie aktywnych osób o 7,5 miesiąca, a całej populacji o prawie 2 miesiące. Co ważne, niezwykle ważne jest dbanie o zdrowie od najwcześniejszych lat życia oraz konieczność inwestowania w zdrową przyszłość kolejnych pokoleń. Zdrowie matek i dzieci stanowi podstawę zdrowia rodziny i społeczności.