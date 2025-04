ZUS wypłaci trzynastą emeryturę jeszcze przed Wielkanocą. Kwoty otrzymanego świadczenia mogą być różne

Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi ZUS wypłaci trzynastą emeryturę. Nie trzeba składać wniosku, żeby otrzymać dodatkowe pieniądze z ZUS.

Komu ZUS wypłaca trzynastą emeryturę

Wysokość trzynastej emerytury wynosi 1878,91 zł brutto. ZUS wypłaca te dodatkowe pieniądze osobom, które na dzień 31 marca 2025 r. miały prawo do wypłaty jednego z długoterminowych świadczeń.

Do długoterminowych świadczeń uprawniających do trzynastej emerytury należą: emerytura (w tym emerytura pomostowa, okresowa emerytura kapitałowa oraz emerytura częściowa), renta z tytułu niezdolności do pracy (w tym renta dla inwalidów wojennych i wojskowych oraz renta wypadkowa), renta szkoleniowa, renta socjalna, renta rodzinna (w tym renta rodzinna po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz renta rodzinna wypadkowa), rodzicielskie świadczenie uzupełniające, świadczenie pieniężne dla cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, świadczenie i zasiłek przedemerytalny.

Trzynasta emerytura wypłacana bez wniosków

Dodatkowa trzynasta emerytura jest wypłacana razem z pieniędzmi, które klient dostaje co miesiąc z ZUS. Osoby, których termin podstawowej wypłaty przypada na 10., 15. lub 20. dzień miesiąca, otrzymają trzynastą emeryturę jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi.

- Żeby te dodatkowe pieniądze zostały wypłacone nie trzeba do nas składać żadnych wniosków. Przelew naliczamy automatycznie – zapewnia Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka ZUS na Dolnym Śląsku.

Rzeczniczka dodaje, że ci z klientów ZUS, którzy swoje emerytury i renty dostają w pierwszych dniach miesiąca, tj. 1. i 6. dnia miesiąca, już mają swoje trzynastki na kontach.

Kwota netto trzynastej emerytury

Kwota netto trzynastej emerytury jest uzależniona od kwoty świadczenia podstawowego. Trzynastka jest opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym. To oznacza, że od kwot brutto emerytur i rent zostanie odliczona składka zdrowotna i zaliczka na podatek dochodowy.

- Kwoty trzynastej emerytury są różne, gdyż zależą od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Dodatkowa wypłata jest przez nas opodatkowana i oskładkowana na ogólnych zasadach przyjętych przy świadczeniu emerytalno-rentowym. To oznacza, że od kwot zostanie odliczona składka zdrowotna w wysokości 9 proc. i zaliczka na podatek dochodowy w wysokości 12 proc. – wyjaśnia rzeczniczka.

Kowalska-Matis zapewnia, że podatek nie będzie odliczony od emerytur niższych niż 2500 zł brutto. To ze względu na kwotę wolną od podatku, która wynosi 30000 zł.