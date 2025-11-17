Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2025 r. Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
REKLAMA
REKLAMA
Współczynnik ekwiwalentu inaczej współczynnik urlopowy służy do obliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu w 2025 roku? Od lutego jego wysokość jest niższa. Dlaczego?
- Ekwiwalent za urlop 2025
- Współczynnik urlopowy w 2025 r.
- Współczynnik urlopowy w styczniu 2025
- Współczynnik urlopowy od lutego 2025
- Współczynnik ekwiwalentu 2025 – niepełny etat
- Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku
Ekwiwalent za urlop 2025
Jednym z podstawowych praw pracownika jest coroczny i płatny urlop wypoczynkowy. Powinien być wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli jednak pracownik nie skorzysta z przysługującego mu wymiaru urlopu (20 lub 26 dni w roku kalendarzowym) i dojdzie do wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy, pracodawca wypłaca mu ekwiwalent pieniężny. Jak obliczyć, ile wynosi ekwiwalent urlopowy dla danego pracownika?
REKLAMA
REKLAMA
Współczynnik urlopowy w 2025 r.
Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy stosuje się współczynnik urlopowy. Współczynnik zmienia się wraz z każdym nowym rokiem kalendarzowym. Jak ustala się wysokość współczynnika? W tym celu należy od liczby dni w danym roku odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Otrzymany wynik dzieli się przez 12 czyli liczbę wszystkich miesięcy.
W 2025 roku będą dwa współczynniki urlopowe, ponieważ w dniu 1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca dodatkowe święto wolne od pracy – 24 grudnia czyli Wigilię Bożego Narodzenia. W związku z tym zmieniła się liczba świąt, a co za tym idzie wynik wspomnianego wyliczenia.
Przy wyliczeniach ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę współczynnik urlopowy obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet wówczas, gdy dotyczy urlopu z roku poprzedniego.
Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce
REKLAMA
Współczynnik urlopowy w styczniu 2025
365 dni:
- 52 niedziele,
- 52 wolne soboty,
- 11 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.
365 – 115 (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250 : 12 = 20,83
Dla pracownika na pełnym etacie współczynnik urlopowy w styczniu 2025 roku wynosi 20,83.
Polecamy: Niezbędnik kadrowo- płacowy 2025 - seria 12 poradników - pakiet STANDARD
Współczynnik urlopowy od lutego 2025
365 dni:
- 52 niedziele,
- 52 wolne soboty,
- 12 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.
365 – 116 (52 niedziele + 12 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 249 : 12 = 20,75
Dla pracownika na pełnym etacie współczynnik urlopowy od lutego do grudnia 2025 roku wynosi 20,75. Dodanie nowego święta wolnego od pracy skutkuje niższym współczynnikiem urlopowym.
Współczynnik ekwiwalentu 2025 – niepełny etat
Dla pracowników zatrudnionych w niepełnych wymiarze czasu pracy współczynnik urlopowy pomniejsza się w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu:
Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Styczeń 2025:
- ¾ etatu – 15,62
- ½ - 10,42
- 1/3 – 6,94
- ¼ - 5,21
Od lutego 2025:
- ¾ etatu – 15,56
- ½ - 10,38
- 1/3 – 6,92
- ¼ - 5,19
Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku
Wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku znajdują się w tabeli:
*1 lutego 2025 roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o dniach wolnych od pracy, która dodała 14. dzień wolny od pracy w Polsce – 24 grudnia (Wigilię Bożego Narodzenia).
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)
Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2020, poz. 1920)
Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1965)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dziennik Ustaw z 1997 Nr 2, poz. 14)
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA