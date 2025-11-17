REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2025 r. Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2025 r. Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
17 listopada 2025, 19:36
Emilia Panufnik
współczynnik ekwiwalentu 2025 styczeń luty ekwiwalent urlopowy
Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2025 r. Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Współczynnik ekwiwalentu inaczej współczynnik urlopowy służy do obliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu w 2025 roku? Od lutego jego wysokość jest niższa. Dlaczego?

rozwiń >

Ekwiwalent za urlop 2025

Jednym z podstawowych praw pracownika jest coroczny i płatny urlop wypoczynkowy. Powinien być wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli jednak pracownik nie skorzysta z przysługującego mu wymiaru urlopu (20 lub 26 dni w roku kalendarzowym) i dojdzie do wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy, pracodawca wypłaca mu ekwiwalent pieniężny. Jak obliczyć, ile wynosi ekwiwalent urlopowy dla danego pracownika?

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

Współczynnik urlopowy w 2025 r.

Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy stosuje się współczynnik urlopowy. Współczynnik zmienia się wraz z każdym nowym rokiem kalendarzowym. Jak ustala się wysokość współczynnika? W tym celu należy od liczby dni w danym roku odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Otrzymany wynik dzieli się przez 12 czyli liczbę wszystkich miesięcy.

W 2025 roku będą dwa współczynniki urlopowe, ponieważ w dniu 1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca dodatkowe święto wolne od pracy – 24 grudnia czyli Wigilię Bożego Narodzenia. W związku z tym zmieniła się liczba świąt, a co za tym idzie wynik wspomnianego wyliczenia.

Ważne

Przy wyliczeniach ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę współczynnik urlopowy obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet wówczas, gdy dotyczy urlopu z roku poprzedniego.

Polecamy: Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce

REKLAMA

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie
Autopromocja

Urlopy wypoczynkowe. Ustalanie wymiaru, udzielanie i rozliczanie

Sprawdź

Współczynnik urlopowy w styczniu 2025

365 dni:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • 52 niedziele,
  • 52 wolne soboty,
  • 11 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.

365 – 115 (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250 : 12 = 20,83

Dla pracownika na pełnym etacie współczynnik urlopowy w styczniu 2025 roku wynosi 20,83.

Polecamy: Niezbędnik kadrowo- płacowy 2025 - seria 12 poradników - pakiet STANDARD

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców
Autopromocja

Praca zdalna. Obowiązki i uprawnienia pracowników i pracodawców

Sprawdź

Współczynnik urlopowy od lutego 2025

365 dni:

  • 52 niedziele,
  • 52 wolne soboty,
  • 12 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.

365 – 116 (52 niedziele + 12 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 249 : 12 = 20,75

Dla pracownika na pełnym etacie współczynnik urlopowy od lutego do grudnia 2025 roku wynosi 20,75. Dodanie nowego święta wolnego od pracy skutkuje niższym współczynnikiem urlopowym.

Współczynnik ekwiwalentu 2025 – niepełny etat

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnych wymiarze czasu pracy współczynnik urlopowy pomniejsza się w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu:

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Styczeń 2025:

  • ¾ etatu – 15,62
  • ½ - 10,42
  • 1/3 – 6,94
  • ¼ - 5,21

Od lutego 2025:

  • ¾ etatu – 15,56
  • ½ - 10,38
  • 1/3 – 6,92
  • ¼ - 5,19
Zobacz również:

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku znajdują się w tabeli:

dni ustawowo wolne od pracy 2025

Dni ustawowo wolne od pracy 2025

Infor.pl

*1 lutego 2025 roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o dniach wolnych od pracy, która dodała 14. dzień wolny od pracy w Polsce – 24 grudnia (Wigilię Bożego Narodzenia).

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw z 2020, poz. 1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw z 2024, poz. 1965)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dziennik Ustaw z 1997 Nr 2, poz. 14)

Powiązane
Nowelizacja kodeksu pracy i ustawy o zfśs w II poł. 2025 r. Zmiany w rozliczaniu ekwiwalentu za urlop i inne nowości. Rada Ministrów przyjęła projekt
Nowelizacja kodeksu pracy i ustawy o zfśs w II poł. 2025 r. Zmiany w rozliczaniu ekwiwalentu za urlop i inne nowości. Rada Ministrów przyjęła projekt
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w trakcie roku 2025 - jak liczyć? Od kiedy? Ile godzin? Do kiedy trzeba wykorzystać? Jaki ekwiwalent za dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?
Dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej w trakcie roku 2025 - jak liczyć? Od kiedy? Ile godzin? Do kiedy trzeba wykorzystać? Jaki ekwiwalent za dodatkowy urlop dla osoby niepełnosprawnej?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Mental Health Summit 2025: pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Trwają zapisy
17 lis 2025

Mental Health Summit 2025 odbędzie się 28 listopada 2025 r. online. To pierwsza w Polsce bezpłatna konferencja o zdrowiu psychicznym w miejscu pracy. Infor.pl objął wydarzenie patronatem medialnym. Trwają zapisy.
Pokolenie Z pracuje w kilku miejscach na raz. Pracodawcy tego nie lubią
17 lis 2025

Pokolenie Z pracuje w kilku miejscach na raz. Czy to dobrze? Pracodawcy tego nie lubią, ale jednoczesna praca u różnych zatrudniających przynosi młodym pracownikom korzyści. Dlaczego Zetki pracują wieloetatowo? Jak pogodzić racje pracowników i pracodawców?
Bezpodstawne obniżenie wynagrodzenia? Nie. Pracodawcy mieli rację bo obowiązuje zasada nullum crimen sine lege certa
17 lis 2025

Poniżej opis stanu faktycznego i prawnego bardzo ciekawej sprawy, która zawisła przed SN. Sprawa odnosiła się do wypłaty wynagrodzenia i zasady nullum crimen sine lege certa. Sąd Najwyższy wskazał, że niejasne warunki odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności za wykroczenia wykładać należy ściśle - zatem pracodawcy wygrali w SN i sprawa trafiła do ponownego rozpoznania w sądzie okręgowym.
991 i więcej dni umowy na czas określony? Czy 5 umów na czas określony? To nie luka prawna, ale KP pozwala omijać limity umów: pracownicy muszą uważać na wyłączenia z art. 25 zn. 1 par. 4 jeśli chcą umowę na czas nieokreślony
17 lis 2025

Generalna zasada wynikająca z Kodeksu Pracy w zakresie umów o pracę zawieranych na czas określony jest taka, że istnieją ograniczenia czasowe i liczbowe tych umów terminowych. O co zatem chodzi z okresem 33 miesięcy i limitem 3 umów? Czy można to ominąć i przedłużyć czas trwania terminowej umowy albo liczbę zawartych umów - tak aby jak najdłużej nie zawierać umowy na czas nieokreślony? Okazuje się, że jest taka możliwość.

REKLAMA

Co dalej z przekształceniem umów w stosunek pracy? Pracodawcy krytycznie o konsultacjach nad projektem nowelizacji ustawy o PIP
17 lis 2025

Pracodawcy (w tym BCC) krytycznie wypowiadają się o konsultacjach nad projektem nowelizacji ustawy o PIP, ze względu na brak udostępnienia do analiz ostatniej wersji, z której wynika, że: ograniczono okres, za jaki może zostać wydana decyzja stwierdzająca ustalenie stosunku pracy, do trzech lat wstecz; wskazano także, że rygor natychmiastowej wykonalności decyzji będzie mógł zostać uchylony przez Głównego Inspektora Pracy lub sąd; resort pracy zapowiedział również wprowadzenie możliwości odpowiedzialności odszkodowawczej za błędne decyzje.
Kto będzie płatnikiem zasiłków w 2026 roku? 30 listopada to ważna data w firmach
16 lis 2025

O tym kto w 2026 roku będzie płatnikiem zasiłków z ubezpieczenia chorobowego decyduje liczba osób zgłoszonych na dzień 30 listopada roku 2025. Wynika to z przepisów tzw. ustawy zasiłkowej.
2 dni wolnego ponad ustawową pulę urlopową. Dla kogo bonusowe 2 dni wolne w 2026 roku?
15 lis 2025

W 2026 roku, zgodnie z Kodeksem pracy, pracownicy zyskają dwa dodatkowe dni wolne, ponieważ dwa święta państwowe wypadną w sobotę. Otrzymanie tych rekompensat nastąpi jednak dopiero w drugiej połowie tego roku kalendarzowego.
Czy 1 sierpnia stanie się dniem wolnym od pracy? Sejmowa komisja zabiera głos
14 lis 2025

Powstanie Warszawskie to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski XX wieku. Choć od jego wybuchu minęło już ponad osiem dekad, pamięć o walczących i ofiarach nadal żyje, a coroczne obchody 1 sierpnia mają szczególny i uroczysty charakter. Teraz pojawiła się szansa, by ta data została uznana za dzień ustawowo wolny od pracy. Sejmowa Komisja do Spraw Petycji skierowała w tej sprawie oficjalny dezyderat do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

REKLAMA

Usuną to święto z dni wolnych od pracy??? Do rządu trafił zaskakujący dezyderat na skutek petycji o wykreślenie tego dnia wolnego - co to oznacza?
16 lis 2025

Dyskusja o dniach wolnych od pracy w Polsce zazwyczaj dotyczy dodawania nowych dat do kalendarza – dość wspomnieć niedawne debaty o wolnej Wigilii (z sukcesem) czy Wielkim Piątku. Tym razem jednak na biurko minister trafił dokument idący w zupełnie innym kierunku. Chodzi o "porządkowanie" prawa, które w teorii nie powinno nic zmienić w życiu przeciętnego Kowalskiego, ale w praktyce budzi szereg wątpliwości prawnych, od Kodeksu pracy po relacje z Kościołem Katolickim. Autorzy petycji domagają się bowiem usunięcia jednego święta z katalogu dni wolnych od pracy. Jakie będą tego skutki?
Kiedy zachodzi wyłączenie ochrony przedemerytalnej? Jeden ważny przepis - czy go znasz?
14 lis 2025

Kiedy zachodzi wyłączenie ochrony przedemerytalnej? Jeden ważny przepis - czy go znasz? Przepis znosi szczególną ochronę przed wypowiedzeniem w przypadku pracowników w wieku przedemerytalnym. Pracodawca może więc wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi nawet jeżeli brakuje dosłownie kilku lat czy nawet kilku miesięcy lub dni do emerytury.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA