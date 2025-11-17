Współczynnik ekwiwalentu za urlop w 2025 r. Ile wynosi ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

Współczynnik ekwiwalentu inaczej współczynnik urlopowy służy do obliczenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za każdy dzień niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego. Ile wynosi współczynnik do ekwiwalentu w 2025 roku? Od lutego jego wysokość jest niższa. Dlaczego?

Ekwiwalent za urlop 2025

Jednym z podstawowych praw pracownika jest coroczny i płatny urlop wypoczynkowy. Powinien być wykorzystany w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo. Jeśli jednak pracownik nie skorzysta z przysługującego mu wymiaru urlopu (20 lub 26 dni w roku kalendarzowym) i dojdzie do wygaśnięcia stosunku pracy lub rozwiązania umowy, pracodawca wypłaca mu ekwiwalent pieniężny. Jak obliczyć, ile wynosi ekwiwalent urlopowy dla danego pracownika?

Współczynnik urlopowy w 2025 r.

Do obliczenia wysokości ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy stosuje się współczynnik urlopowy. Współczynnik zmienia się wraz z każdym nowym rokiem kalendarzowym. Jak ustala się wysokość współczynnika? W tym celu należy od liczby dni w danym roku odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel, świąt oraz dni ustawowo wolnych od pracy. Otrzymany wynik dzieli się przez 12 czyli liczbę wszystkich miesięcy.

W 2025 roku będą dwa współczynniki urlopowe, ponieważ w dniu 1 lutego weszła w życie ustawa wprowadzająca dodatkowe święto wolne od pracy – 24 grudnia czyli Wigilię Bożego Narodzenia. W związku z tym zmieniła się liczba świąt, a co za tym idzie wynik wspomnianego wyliczenia.

Ważne Przy wyliczeniach ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy bierze się pod uwagę współczynnik urlopowy obowiązujący w roku wypłacania ekwiwalentu, nawet wówczas, gdy dotyczy urlopu z roku poprzedniego.

Współczynnik urlopowy w styczniu 2025

365 dni:

52 niedziele,

52 wolne soboty,

11 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.

365 – 115 (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 250 : 12 = 20,83

Dla pracownika na pełnym etacie współczynnik urlopowy w styczniu 2025 roku wynosi 20,83.

Współczynnik urlopowy od lutego 2025

365 dni:

52 niedziele,

52 wolne soboty,

12 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku.

365 – 116 (52 niedziele + 12 dni świątecznych + 52 dni wolne) = 249 : 12 = 20,75

Dla pracownika na pełnym etacie współczynnik urlopowy od lutego do grudnia 2025 roku wynosi 20,75. Dodanie nowego święta wolnego od pracy skutkuje niższym współczynnikiem urlopowym.

Współczynnik ekwiwalentu 2025 – niepełny etat

Dla pracowników zatrudnionych w niepełnych wymiarze czasu pracy współczynnik urlopowy pomniejsza się w sposób proporcjonalny do wymiaru etatu:

Styczeń 2025:

¾ etatu – 15,62

½ - 10,42

1/3 – 6,94

¼ - 5,21

Od lutego 2025:

¾ etatu – 15,56

½ - 10,38

1/3 – 6,92

¼ - 5,19

Dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku

Wszystkie dni ustawowo wolne od pracy w 2025 roku znajdują się w tabeli:

dni ustawowo wolne od pracy 2025 Dni ustawowo wolne od pracy 2025 Infor.pl

*1 lutego 2025 roku weszła w życie ustawa nowelizująca ustawę o dniach wolnych od pracy, która dodała 14. dzień wolny od pracy w Polsce – 24 grudnia (Wigilię Bożego Narodzenia).