Zmiany w wypłacie ekwiwalentu za urlop – rząd przyjął projekt nowelizacji Kodeksu pracy

Pracodawcy wciąż mają z tym spory kłopot. Lekarze wystawiają coraz więcej zwolnień z kodem „C”. Od stycznia do czerwca br. lekarze wystawili blisko 5 tys. zaświadczeń o niezdolności do pracy spowodowanej pewną sytuacją. Wydawałoby się, że na to nie można otrzymać L4 - a jednak. To o 12,3% więcej niż w analogicznym czasie w 2024 roku. W pierwszych sześciu miesiącach 2025 r. Polacy wzięli z tego tytułu 50,4 tys. dni wolnych od pracy.