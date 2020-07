Obniżenie wynagrodzenia i czasu pracy o 20% - jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?

Ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego dla pracowników, którzy zostali objęci porozumieniem z załogą w sprawie obniżenia wynagrodzenia i czasu pracy o 20% w związku ze stanem epidemii COVID-19

Pracodawca zawarł porozumienie z pracownikami dotyczące obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia o 20% na okres 3 miesięcy, tj. maj, czerwiec i lipiec. Tym samym pracownikom należy obniżyć wymiar przysługującemu im urlopu wypoczynkowego proporcjonalnie do wymiaru etatu, tj. 4/5 (lub 0,8).

1. Pracownik był do czasu obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak będzie wyglądało jego prawo do urlopu w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia oraz w skali roku kalendarzowego? Pracownik posiada prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego.





a) Liczba dni urlopu wypoczynkowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czau pracy:

4/5 x 20 dni = 16 dni

b) Ustalenie wymiaru urlopu, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w okresie obowiązywania porozumienia pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami załogi - 3 miesiące:

3/12 = 0,25 x 16 = 4 dni

c) Ustalenie wymiaru urlopu za pozostały okres pracy w pełnym wymiarze czasu pracy:

9/12 =0,75 x 20 = 15

d) Prawo do urlopu wypoczynkowego w roku 2020:

14 + 15 = 19

2. Pracownik był do czasu obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy. Jak będzie wyglądało jego prawo do urlopu w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia oraz w skali roku kalendarzowego? Pracownik posiada prawo do 26 dni urlopu wypoczynkowego w skali roku kalendarzowego.

a) Liczba dni urlopu wypoczynkowego ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czau pracy:

4/5 x 26 dni = 20,8 dni = 21 dni

b) Ustalenie wymiaru urlopu, ustalonego proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy w okresie obowiązywania porozumienia pomiędzy pracodawcą a przedstawicielami załogi - 3 miesiące:

3/12 = 0,25 x 16 = 5, 25 dni = 6 dni

c) Ustalenie wymiaru urlopu za pozostały okres pracy w pełnym wymiarze czasu pracy:

9/12 =0,75 x 26 = 19, 5 dni = 20 dni

d) Prawo do urlopu wypoczynkowego w roku 2020:

20 + 6 = 26

3. Pracownik w roku 2020 podjął pierwszy raz w życiu pracę. Został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. W związku z tym po każdym pełnym miesiącu nabywa prawo do 1,66 dnia urlopu wypoczynkowego. Jak będzie wyglądało jego prawo do urlopu w okresie obniżenia wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia oraz w skali roku kalendarzowego?