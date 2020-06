Urlop wypoczynkowy w 2020 r. - ile dni, kiedy, gdzie

Urlop wypoczynkowy w 2020 r.

Urlop wypoczynkowy w 2020 r. będzie inny niż zawsze, bo w świecie ogarniętym pandemią koronawirusa. Internauci pytają o zasady korzystania z urlopu, wymiar, a przede wszystkim o to, czy pracodawca może wysłać pracownika na urlop przymusowy. Co do zasady nic w przepisach prawa pracy dotyczących wypoczynku pracowników się nie zmienia. Należy jednak mieć na uwadze Tarczę antykryzysową 4.0, która przewiduje modyfikacje w zakresie urlopów zaległych. Czym jest urlop zaległy?

Polecamy: Kodeks pracy 2020 PREMIUM

reklama reklama



Zaległy urlop wypoczynkowy czyli urlop niewykorzystany w roku poprzednim

Urlop zaległy to wymiar urlopu, którego pracownik nie wykorzystał w roku poprzednim, a więc w roku, w którym nabył do niego prawo. Z każdym początkiem roku kalendarzowego pracownik nabywa prawo do nowej puli urlopu wypoczynkowego. W zależności od stażu pracy będzie to albo 20 albo 26 dni. Jeśli w 2019 r. dana osoba nie wykorzystała pełnej puli przyznanych dni, zgodnie z obowiązującą zasadą powinna wykorzystać je do końca września 2020 r. Kodeks pracy nakazuje skorzystanie z tego zaległego urlopu do 30 września roku następnego po roku nabycia prawa do urlopu. W praktyce pracodawca rzadko jednak przestrzegają tej regulacji i pracownicy „zbierają” większą liczbę dni urlopowych, które wykorzystują np. dopiero po 2 latach. Gdy pracodawca widzi, że pracownik dysponuje zaległym urlopem, może zgodnie z prawem nakazać mu wykorzystanie wszystkich dni zaległego urlopu do końca września. Jak już zostało wspomniane, nie zdarza się to często.

Pracodawcy za niedopilnowanie wykorzystania urlopu zaległego do wspomnianej daty grozi kara grzywny. W jego interesie leży więc niedopuszczenie do „zbierania” urlopu zaległego. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 stycznia 2006 r. (I PK 124/05) potwierdził w omawianym przypadku uprawnienie pracodawcy do wysłania pracownika na zaległy urlop, nawet gdy ten nie wyraża na to zgody.

Urlop przymusowy

Wyżej opisana sytuacja stanowi jeden z przykładów, kiedy pracodawca może zmusić do wykorzystania urlopu. Kolejnym przypadkiem jest możliwość wysłania pracownika na urlop w trakcie trwania okresu wypowiedzenia. Takie polecenie ma na celu wykorzystanie pełnego urlopu wypoczynkowego albo, jeśli jest to niemożliwe, jego części przed rozwiązaniem stosunku pracy. Należy bowiem pamiętać, że za niewykorzystany urlop pracodawca musi wypłacić ekwiwalent urlopowy. Zatem gdy pracodawca udzieli urlopu w okresie wypowiedzenia, pracownik musi ten urlop wykorzystać.

Podsumowując, zgodnie z Kodeksem pracy, pracodawca może wysłać pracownika na przymusowy urlop wypoczynkowy w 2020 r. w dwóch przypadkach: