Zatrudnienie młodocianego 2018/2019 - czas pracy, urlop, zwrot kosztów

Zatrudnienie młodocianego pracownika

Pracodawco, planujesz zatrudnić młodocianego? Sprawdź obowiązujące przepisy prawa pracy oraz na jakie wsparcie możesz liczyć! Nowelizacja przepisów wprowadziła zmiany w zatrudnianiu młodocianych. Od września młodocianym pracownikiem jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. roku życia. Zatrudniać można tylko tych młodocianych, którzy ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża jego zdrowiu.

Czas pracy młodocianego

Czas pracy młodocianego do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a dla starszych - 8 godzin na dobę. Przy czym należy pamiętać o tym, że do czasu pracy młodego pracownika wlicza się także czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych - bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy czy też nie.

reklama reklama

Polecamy: Kodeks pracy 2018. Praktyczny komentarz z przykładami.

W przypadku nadgodzin i nocnych zmian Kodeks pracy jest nieugięty. Kategorycznie zabrania pracować młodocianym w godzinach nadliczbowych oraz w porze nocnej, która przypada pomiędzy godziną 22.00 a 6.00 rano.

Przerwy w pracy młodocianego

Przerwa w pracy, obejmująca porę nocną, dla pracownika młodocianego powinna trwać nie mniej niż 14 godzin, ponadto pracownik młodociany w każdym tygodniu powinien mieć zapewniony 48-godzinny, nieprzerwany odpoczynek, obejmujący niedzielę.

Przerwa na drugie śniadanie lub obiad dla młodocianego także musi być dłuższa. Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy nieletniego jest dłuższy niż 4,5 godziny, to pracodawca musi udzielić mu przerwy trwającej nieprzerwanie 30 minut. Przerwa wliczana jest do czasu pracy.

Urlop wypoczynkowy młodocianego

Prawo do urlopu wypoczynkowego, w wymiarze 12 dni, młodociany nabędzie z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy. Po roku pula jego dni urlopowych wzrasta do 26. Dodatkowo, młodocianemu, uczęszczającemu do szkoły, należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych.

Dofinansowanie zatrudnienia młodocianych

Pracodawca, który chce zatrudnić młodocianego pracownika w celu nauki zawodu, może ubiegać się o zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne. Ochotnicze Hufce Pracy mogą zrefundować koszty do wysokości najniższych stawek, określonych w odrębnych przepisach obowiązujących w okresie, za który jest dokonywana refundacja na podstawie umowy zawartej z pracodawcą lub organizacją zrzeszającą pracodawców. Wniosek o zawarcie umowy o refundację wraz z kompletem dokumentów pracodawcy zatrudniający młodocianych w formie szkolnej mogą składać w terminie od 1 stycznia do 15 listopada każdego roku. Jeśli kształcenie ma się odbywać w formach pozaszkolnych wnioski należy składać do 20. dnia każdego miesiąca.

Źródło: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy