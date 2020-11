Przekroczenie limitów podatkowych i składkowych w 2020 r.

Przekroczenie rocznych limitów podatkowych i składkowych w 2020 r.

Płatnicy składek zatrudniający pracowników lub zleceniobiorców muszą kalkulować ich wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. A zatem muszą uwzględniać roczne limity dotyczące podstawy wymiaru składek emerytalnych i rentowych oraz opodatkowania. Przekroczenie tych limitów powoduje bowiem określone konsekwencje m.in. w zakresie obliczania podstawy wymiaru zasiłków czy dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. W tym przypadku także pracownicy i zleceniobiorcy mają obowiązek przekazania stosownych informacji swojemu pracodawcy/zleceniodawcy. Brak wiedzy o przekroczeniu wskazanych podstaw wymiaru może powodować dla płatników obowiązek dokonania korekty rozliczeń z tego tytułu.

Przy ustalaniu, czy doszło do przekroczenia I progu podatkowego i rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, należy zsumować wszystkie wypłaty podlegające odpowiednio opodatkowaniu i oskładkowaniu uzyskane (wypłacone lub postawione do dyspozycji) przez osobę ubezpieczoną (podatnika) w danym roku kalendarzowym. Nie ma przy tym znaczenia, za jaki okres świadczenia te przysługiwały.





Roczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne) jest ograniczona w roku do kwoty 30-krotności prognozowanego na dany rok przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej (art. 19 ust. 1 ustawy systemowej w zw. z art. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.). W 2020 r. kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) wynosi 156 810 zł (30 x 5227 zł). Oznacza to, że po przekroczeniu wskazanej podstawy składek (którą ustala się na bieżąco i narastająco) należy zaprzestać poboru składek na powyższe ubezpieczenia do końca danego roku kalendarzowego. Zasada ta dotyczy również osób przebywających na urlopach macierzyńskich i wychowawczych. Ponadto w przypadku gdy pracownik wykonujący pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za którego jest należna składka na FEP, osiągnie roczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ustaje obowiązek opłacania za niego w danym roku składki na ten fundusz.

Płatnik ma jednak nadal obowiązek naliczać i odprowadzać w tym roku składki na pozostałe ubezpieczenia, tj. chorobowe (zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne), wypadkowe, a także - pod ustawowymi warunkami - na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Pracownica do 30 czerwca 2020 r. otrzymała wynagrodzenie, od którego istniał obowiązek naliczenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w łącznej wysokości 120 000 zł. Od 1 lipca do 19 sierpnia 2020 r. osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim, za które wypłacono jej wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy. Od 20 sierpnia 2020 r. przebywa na urlopie macierzyńskim, za który otrzymuje zasiłek macierzyński (jest wykazywana z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx). Od tego zasiłku są należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe obliczone przez płatnika składek, lecz finansowane z budżetu państwa za pośrednictwem ZUS. Do 31 października 2020 r. kwota zasiłku macierzyńskiego wyniosła 41 994,71 zł (w tym za październik 17 833,37 zł). Po zsumowaniu podstawa wymiaru składek narastająco od 1 stycznia do 31 października 2020 r. wyniosła 161 994,71 zł (120 000 zł + 41 994,71 zł). Płatnik musi zaprzestać naliczania należności składkowych od nadwyżki w wysokości 5184,71 zł (161 994,71 zł - 156 810 zł). Oznacza to, że przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłku macierzyńskiego w dokumentach ZUS za październik 2020 r. jako podstawę wymiaru tych składek powinien wykazać kwotę 12 648,66 zł (17 833,37 zł - 5184,71 zł). W dokumentach rozliczeniowych, począwszy od listopada do grudnia 2020 r., nadal trzeba wykazywać tę osobę z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, ale z zerową podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i z zerowymi kwotami składek na te ubezpieczenia.

Płatnik zaprzestaje opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przez ubezpieczonego w danym roku kalendarzowym kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru tych składek, na podstawie:

zawiadomienia przez osobę ubezpieczoną (jeżeli do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jest zobowiązany więcej niż jeden płatnik składek) - w raporcie imiennym ZUS RCA składanym za ubezpieczonego, którego dotyczy przekroczenie, w polu 02 bloku III.B należy podać kod 1,

własnej dokumentacji płacowej (ubezpieczony uzyskuje przychody podlegające oskładkowaniu od jednego płatnika) - w raporcie imiennym ZUS RCA składanym za ubezpieczonego, którego dotyczy przekroczenie, w polu 02 bloku III.B należy podać kod 2,

informacji uzyskanej z ZUS, że kwota ograniczenia została osiągnięta - w raporcie imiennym ZUS RCA składanym za ubezpieczonego, którego dotyczy przekroczenie, w polu 02 bloku III.B należy podać kod 3.

W przypadku błędnego zawiadomienia płatników składek o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe odpowiedzialność za powstałe zadłużenie (włącznie z obowiązkiem zapłaty składek finansowanych przez płatnika i odsetek od nieterminowo przekazanych należności składkowych) spoczywa na osobie ubezpieczonej (§ 10 rozporządzenia składkowego). Jeżeli natomiast dojdzie do opłacenia składek powyżej rocznej kwoty granicznej, podlegają one zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku - na poczet przyszłych składek. Płatnik może złożyć wniosek o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, pomniejszonych o składkę zdrowotną, która została opłacona w zaniżonej wysokości, ponieważ podstawa wymiaru tej składki została obniżona o nienależne składki emerytalno-rentowe. Jest to możliwe pod warunkiem, że:

przekraczają one wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 11,60 zł), o czym ZUS zawiadamia płatnika, oraz

nie uległy przedawnieniu.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, obliczone i przekazane od nadwyżki ponad kwotę ograniczenia, ZUS zwraca w terminie 30 dni od złożenia przez płatnika składek deklaracji rozliczeniowych korygujących i imiennych raportów miesięcznych korygujących, w związku z przekroczeniem kwoty rocznego limitu. Jeżeli nienależnie opłacone składki nie zostaną zwrócone we wskazanym terminie, podlegają oprocentowaniu w wysokości równej odsetkom za zwłokę pobieranym od zaległości podatkowych, od dnia złożenia wniosku o ich zwrot (art. 24 ust. 6a, ust. 6b, ust. 6e i ust. 6g ustawy systemowej). Po otrzymaniu zwrotu nadwyżki składek płatnik ma obowiązek niezwłocznie zwrócić ubezpieczonemu finansowaną przez niego część składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (§ 8 rozporządzenia składkowego).

Od 1 sierpnia 2020 r. pracodawca zatrudnił pracownika. Pracownik nie złożył pracodawcy informacji o wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za 2020 r. uzyskanej w poprzednim miejscu pracy. Dopiero po złożeniu tej informacji okazało się, że pracodawca nienależnie opłacił za niego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty przewyższającej roczny limit o 1500 zł (w październiku 2020 r. podstawa wymiaru składek wyniosła 13 665 zł, a narastająco do 31 października była to kwota 158 310 zł). Ze względu na wspólne rozliczenie z bezrobotnym małżonkiem (pracownik złożył w tym zakresie oświadczenie), od jego dochodów pobierana jest zaliczka na podatek w wysokości 17%. Rozliczenia składek przed korektą i po korekcie pracodawca dokonał w następujący sposób:

Rozliczenie składek z listy płac za 10/2020 Przed korektą (zł) Po korekcie (zł) Różnica (zł) 1 2 3 4 Wynagrodzenie brutto 13 665,00 13 665,00 - Przychód razem 13 665,00 13 665,00 - Podstawa wymiaru składek emerytalno-rentowych do progu 30-krotności 13 665,00 12 165,00 1500,00 Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez pracownika: 1873,47 1704,57 168,90 - emerytalna - 9,76% 1333,70 1187,30 146,40 - rentowa - 1,5% 204,98 182,48 22,50 - chorobowa - 2,45% 334,79 334,79 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne - 9% 1061,24 1076,44 -15,20 Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku dochodowego - 7,75% 913,84 926,93 -13,09 Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe finansowane przez pracodawcę: 2221,93 1978,03 243,90 - emerytalna - 9,76% 1333,70 1187,30 146,40 - rentowa - 6,5% 888,23 790,73 97,50

Nadpłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wyniosła 168,90 zł, a niedopłata składki na ubezpieczenie zdrowotne - 15,20 zł (w tym do odliczenia od podatku 13,09 zł). Jeżeli pracodawca wystąpi do ZUS z wnioskiem o zwrot nadpłaconych składek, otrzyma je w łącznej wysokości 397,60 zł, tj. 153,70 zł (168,90 zł - 15,20 zł) - z tytułu składek stanowiących koszt dla pracownika + 243,90 zł - z tytułu składek, których koszt ponosił płatnik. Od zwróconych pracownikowi składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracodawca musi naliczyć podatek dochodowy. Przy założeniu, że pracodawca odrębnie rozliczy zwrot składek dla pracownika (przychód z tego tytułu nie zostanie doliczony do innych opodatkowanych przychodów ze stosunku pracy), osoba ta otrzyma do wypłaty 136,70 zł, co wynika z następującego wyliczenia:

● podstawa opodatkowania: 169 zł (168,90 zł - po zaokrągleniu do pełnych złotych) × 17% = 28,73 zł (podatek przed odliczeniem składki zdrowotnej),

● 28,73 zł - 13,09 zł = 15,64 zł, po zaokrągleniu 16 zł (podatek do przekazania do urzędu skarbowego),

● 168,90 zł - 15,20 zł - 16 zł = 137,70 zł (kwota do wypłaty).