Ustalanie wysokości wynagrodzenia chorobowego dla pracownika objętego przestojem na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej

PROBLEM

Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2019 r. w pełnym wymiarze czasu pracy jest objęty przestojem ekonomicznym na podstawie tzw. tarczy antykryzysowej od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Jego wynagrodzenie za ten okres zostało obniżone do minimalnej płacy. W lipcu 2020 r. przebywa na zwolnieniu lekarskim przez 10 dni. To jego pierwsza niezdolność do pracy w tym roku. Czy wynagrodzenie chorobowe powinniśmy obliczyć tylko od wynagrodzenia za okres przestoju czy z 12 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia niezdolności do pracy?





RADA

Wynagrodzenie chorobowe należy obliczyć z uwzględnieniem wynagrodzenia wypłaconego za okres od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wynagrodzenie za przestój w podstawie zasiłkowej. Przestój to przerwa w wykonywaniu pracy, podczas której pracownik wykazuje gotowość do jej podjęcia. Czas pozostawania w gotowości do pracy jest zaliczany do czasu pracy. Pracownik pozostaje w tym okresie w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym wyznaczonym miejscu. Wynagrodzenie za przestój jest wliczane do podstawy wymiaru zasiłku. Jest od niego bowiem należna składka na ubezpieczenie chorobowe i nie przysługuje za czas niezdolności do pracy, lecz za stan gotowości do świadczenia pracy.

Jeśli w firmie ogłoszono tzw. przestój ekonomiczny na podstawie porozumienia zawartego z pracownikami, to za czas tego przestoju wynagrodzenie może być obniżone maksymalnie o 50%, przy czym nie może być niższe niż wynagrodzenie minimalne, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Należy zaznaczyć, że w takim przypadku nie dochodzi do obniżenia wymiaru czasu pracy, lecz tylko do obniżenia pensji. Natomiast tylko w razie zmiany umowy o pracę (lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy), polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę zasiłku stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli ta zmiana nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach poprzedzających.

Pracownikowi, który został objęty przestojem, wynagrodzenie chorobowe i zasiłek należy ustalać z uwzględnieniem wynagrodzenia również za miesiące przypadające przed przestojem.

Zatem w przypadku choroby pracownika w lipcu 2020 r. podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego należy obliczyć według ogólnych zasad, czyli z 12 miesięcy poprzedzających niezdolność do pracy, a zatem z okresu od lipca 2019 r. do czerwca 2020 r.

Pracownik chorował w lipcu 2020 r. przez 10 dni. Od 1 czerwca 2020 r. został objęty przestojem ekonomicznym i jego wynagrodzenie zostało obniżone do poziomu minimalnego wynagrodzenia za pracę, tj. do kwoty 2600 zł. Do 31 maja 2020 r. pracownik zarabiał miesięcznie 4000 zł. Podstawę wynagrodzenia chorobowego za lipiec 2020 r. stanowi wynagrodzenie wypłacone za okres od lipca do czerwca 2020 r., czyli: