Czy potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia wymaga pisemnej zgody pracownika?

PROBLEM

Pracownik ma nadpłacone wynagrodzenie. Już po jego wypłacie przebywał bowiem na urlopie bezpłatnym przez kilka dni w miesiącu, za który dostał pełną pensję. Czy na potrącenie tej nadwyżki z następnej wypłaty potrzebna jest pisemna zgodna pracownika?

reklama reklama



Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń – prenumerata.

RADA

Nie! Mimo że co do zasady należności o charakterze dobrowolnym można potrącać z wynagrodzenia pracownika jedynie za jego zgodą wyrażoną na piśmie, to jednak od tej reguły jest też wyjątek. Jest nim sytuacja, w której mamy do czynienia z nadpłaconym na rzecz pracownika wynagrodzeniem za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Ponieważ pracownik nie nabył do niego prawa, pracodawca może odliczyć tę nadwyżkę z wynagrodzenia płatnego w następnym terminie bez zgody pracownika.