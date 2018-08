Nowy formularz ZUS ERP-7 - wzór, jak wypełnić

Od 2 sierpnia 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaktualizował obecnie obowiązujący wzór zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7.) i nosi nazwę ZUS ERP-7.

Pracodawca, który zatrudnia pracownika ubiegającego się o emeryturę lub rentę ma wobec niego określone prawem obowiązki. Wynikają one z przepisów ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – art. 125 oraz art. 125a.

Na podstawie tych przepisów, pracodawca ma obowiązek wystawić zaświadczenie potwierdzające wysokość osiągniętych przez pracownika wynagrodzeń wliczanych do podstawy wymiaru emerytury, renty lub kapitału początkowego. Pracownik, który będzie wnioskował o świadczenia emerytalno-rentowe musi je odpowiednio udokumentować. W tym celu powinien złożyć zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu – ZUS ERP-7.

Pracownik wnioskujący o świadczenia emerytalno-rentowe musi je odpowiednio udokumentować. Najczęściej służył do tego formularz ZUS Rp-7 wystawiany przez pracodawcę. Ma on obowiązek wystawić ten formularz zarówno aktualnym pracownikom, jak i byłym.

Kto może wystawić zaświadczenie

Co do zasady, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu może wystawić pracodawca, który zatrudniał pracownika. Możliwe jest również wystawienie zaświadczenia przez:

- następcę prawnego pracodawcy,

- likwidatora lub syndyka masy upadłości,

- podmiot upoważniony przez płatnika składek do wystawienia zaświadczenia,

- Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – dla pracowników zlikwidowanych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Formularz –ERP7

Obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 11 października 2011 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe nie przewiduje urzędowego wzoru takiego zaświadczenia. Wskazane jest korzystanie ze wzoru przygotowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawidłowo wypełnione zaświadczenie niezbędne jest w celu ustalenia podstawy wymiaru renty z tytułu niezdolności do pracy oraz emerytury przyznawanej na starych zasadach, a także kapitału początkowego (jeżeli okres zatrudnienia przypadał przed 1999 r.).

Formularz ZUS ERP-7 dostępny jest na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ponadto ZUS przedstawił instrukcję jak krok po kroku wypełnić nowy formularz ZUS ERP-7. Sprawdź szczegóły poniżej.

Instrukcja wypełnienia ZUS ERP-7

Sekcja: Informacje o pracowniku

Do pkt 1

Wpisz datę początku i końca zatrudnienia (dzień, miesiąc, rok). W przypadku gdy zatrudnienie trwa, wpisz tylko datę początkową.

Do pkt 2

Jeśli w zaświadczeniu potwierdziłeś okres zatrudnienia przypadający przed 15 listopada 1991 r., i w tym okresie pracownik był zatrudniony w niepełnym wymiarze, dodatkowo podaj wymiar czasu pracy oraz okres, w którym pracownik był zatrudniony w niepełnym wymiarze. Wymiar ten możesz wpisać w postaci ułamka zwykłego, np.:

- 1/2 – dla połowy wymiaru czasu pracy,

- 3/4 – dla trzech czwartych wymiaru czasu pracy,

- 7/8 – dla siedmiu ósmych wymiaru czasu pracy.

Tabela w sekcji: Informacje o kwotach wynagrodzenia/ uposażenia, kwotach świadczeń wypłaconych w okresie niezdolności do pracy oraz kwotach innych należności – za dany rok kalendarzowy – uwzględnianych przy ustalaniu podstawy wymiaru emerytury, renty oraz kapitału początkowego

Do kolumny 2 tabeli Kwoty stałych i zmiennych składników wynagrodzenia/ uposażenia – należnych za dany rok kalendarzowy, które stanowiły podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne/ ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W kolumnie 2 wpisz kwoty wszystkich tych składników wynagrodzenia/ uposażenia, które w okresie zatrudnienia były objęte składką na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wszystkie wypłaty dolicz do roku, za który są należne. Jeżeli, np. nagrodę z zysku lub trzynastkę należną za 2001 r. wypłaciłeś w 2002 r. – kwotę tej nagrody i trzynastki dolicz do roku 2001 r., czyli do roku za który przysługuje. Oznacza to również konieczność wyłączenia kwoty nagrody i trzynastki z roku, w którym została wypłacona, czyli z 2002 r.