Czy można wypłacić wynagrodzenie za pracę i zasiłek chorobowy za ten sam dzień?

PROBLEM

Pracownik centrum pomocy społecznej rozpoczął pracę, ale po godzinie źle się poczuł i lekarz udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Czy za przepracowany czas (tj. godzinę) pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę i za ten sam dzień również wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek? Jak rozliczyć takie wynagrodzenie? - pyta Czytelnik z Łomży.

RADA

Tak. Pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za przepracowany czas. Jeżeli centrum pomocy społecznej nie wypłaca pracownikowi wynagrodzenia za pełny dzień, wtedy należy również wypłacić za ten dzień wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek.

UZASADNIENIE

Lekarz wydający pracownikowi zwolnienie lekarskie z powodu choroby orzeka o jego niezdolności do pracy w danym dniu.

Świadczenia przysługujące za czas choroby

Świadczenia chorobowe przysługują za pełne dni choroby pracownika. Nie można więc stwierdzić, że pracownik był niezdolny do pracy tylko przez kilka godzin i nie ma możliwości wypłaty zasiłku chorobowego za godziny - jak w przypadku wynagrodzenia za pracę - za czas faktycznie przepracowany.

Jeżeli pracownik przez część dnia pracował, a następnie na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu tylko wówczas, gdy otrzymał wynagrodzenie jedynie za przepracowaną część dnia.

Pracownik centrum pomocy społecznej przyszedł do pracy, ale po godzinie źle się poczuł i lekarz udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Zakład pracy wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za godzinę pracy w tym dniu oraz pełną "dniówkę" zasiłkową.

Jeżeli natomiast pracownik - pomimo przepracowania jedynie kilku godzin z obowiązującej go np. 8-godzinnej normy czasu pracy otrzymał wynagrodzenie za cały dzień, wtedy nie przysługują mu inne świadczenia chorobowe, a dnia tego nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Skutkuje to tym, że nie wlicza się go do okresu zasiłkowego i skraca o 1 dzień zwolnienie lekarskie.

Pracownik centrum pomocy społecznej po 7 godzinach pracy źle się poczuł. Lekarz udzielił mu zwolnienia lekarskiego na ten sam dzień. Zakład pracy wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za pełny dzień pracy. W tej sytuacji wypłatę świadczenia chorobowego należy rozpocząć od następnego dnia.

Wynagrodzenia za pracę wykonaną w dniu choroby

Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną, a za czas niewykonywania pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia tylko wówczas, gdy przepisy prawa pracy tak stanowią (art. 80 Kodeksu pracy). Za pracę wykonaną pracownikowi należy wypłacić wynagrodzenie za pracę, choćby była to tylko godzina. Pracodawca powinien zatem: