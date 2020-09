Czy udzielenie pracownikowi pożyczki przez pracodawcę jest opodatkowane?

PROBLEM

Chcemy udzielać naszym pracownikom nieoprocentowanych pożyczek ze środków obrotowych (wyodrębnionego na ten cel funduszu zakładowego). W tym zakresie zostanie opracowany stosowny dokument, na podstawie którego o pożyczkę będą mogli starać się wszyscy pracownicy na tych samych zasadach. Pożyczki będą udzielane w Polsce i pieniądze na ten cel również będą przekazywane na rachunki pracowników w Polsce. Jesteśmy podatnikiem podatku VAT i nie prowadzimy działalności w zakresie usługowego udzielania pożyczek. Czy umowa pożyczki będzie opodatkowana podatkiem od czynności cywilnoprawnych? Czy w związku z nieoprocentowaniem pożyczki po stronie pracowników powstanie przychód w postaci hipotetycznych odsetek? - pyta Czytelnik z Gdańska.

RADA

Należy przyjąć, że w opisanych w pytaniu okolicznościach udzielona pożyczka, bez względu na jej kwotę, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ponadto z tytułu nieprocentowania pożyczki po stronie pracowników nie powstanie przychód z nieodpłatnych świadczeń w postaci odsetek, jakie hipotetycznie mogłyby wystąpić, gdyby pożyczka była oprocentowana.





UZASADNIENIE

Czynności cywilnoprawne, w tym umowa pożyczki, podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli ich przedmiotem są:

rzeczy znajdujące się na terytorium Polski lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Polski,

rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Polski i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Polski.

Zasadniczo w takim przypadku obowiązek podatkowy ciąży na biorącym pożyczkę. Podstawą opodatkowania jest wówczas udostępniona kwota pożyczki, a stawka podatku wynosi 0,5% tej kwoty.

Warunki zwolnienia pożyczki z podatku

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej ustawa o PCC) przewiduje jednak sytuacje, kiedy udzielenie pożyczki będzie zwolnione z tego podatku. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest, aby przynajmniej jedna ze stron tej czynności była:

opodatkowana podatkiem od towarów i usług,

zwolniona z podatku od towarów i usług, z wyjątkiem:

- umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,