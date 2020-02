Jak wykazywać wpłatę do PPK w raporcie ZUS RCA

Wykazywanie w raporcie ZUS RCA wpłaty do PPK finansowanej przez podmiot zatrudniający

W ustawie o pracowniczych planach kapitałowych [1] wynagrodzenie zostało zdefiniowane jako podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe uczestnika PPK, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Kwota wpłat na PPK w części:

podmiotu zatrudniającego jest obliczana,

uczestnika PPK jest obliczana i pobierana,

w terminie wypłaty wynagrodzenia [2], a więc postawienia do dyspozycji ubezpieczonego przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli zatem część wpłaty na PPK obliczona przez podmiot zatrudniający staje się przychodem ubezpieczonego w terminie przekazania tej wpłaty do wybranego funduszu, to powinna zostać wykazana w imiennym raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiło przekazanie tej wpłaty.

Oznacza to, że gdy pracownik otrzyma wynagrodzenie np. za grudzień 2019 r. w styczniu 2020 r., wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę powinna zostać obliczona w terminie wypłaty tego wynagrodzenia w styczniu 2020 r. Następnie powinna zostać przekazana do wybranego funduszu najpóźniej do 15 lutego 2020 r.[3]. Czyli wpłata na PPK powinna zostać wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA za luty 2020 r. (gdy tymczasem wynagrodzenie pracownika za grudzień 2019 r., od którego wpłata została obliczona, zostanie ujęte w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracownika za styczeń 2020 r. i wykazane w imiennym raporcie miesięcznym za ten miesiąc).

Podstawa prawna

- [1] Art. 2 ust. 1 pkt. 40 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

- [2] Art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).

- 3] Art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215).