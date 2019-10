Jak stosować "zerowy PIT dla młodych" - pytania i odpowiedzi

Przesłanki dla skorzystania ze zwolnienia "zerowy PIT dla młodych" są następujące:

Zwolnienie dotyczy ściśle wskazanych przychodów otrzymanych przez podatnika - są to przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia; Umowa zlecenia jest kwalifikowana jako przychód z działalności wykonywanej osobiście podlegający art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (są to przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

reklama reklama



b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,

c) przedsiębiorstwa w spadku

- z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej);

Podatnik może korzystać ze zwolnienia do ukończenia 26. roku życia. Organy podatkowe będą stosować dla ustalania dnia ukończenia 26. roku życia art. 112 Kodeksu cywilnego. Na jego podstawie termin oznaczony w latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Jednak przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin wyjątkowo upływa z początkiem ostatniego dnia. Pracownik, który urodził się 13 października 1993 r., 26 rok życia ukończy więc w nocy z 12 na 13 października 2019 r. (o północy), a nie z końcem 13 października 2019 r. (o północy); Nie można przekroczyć rocznego limitu - wynosi on 85 528 zł. Dla 2019 r. limit jest mniejszy. Ustawodawca określił go na 35 636,67 zł. Jest to 5/12 wartości 85 528 zł i takie obliczenie limitu wynika z wprowadzenia zwolnienia dla przychodów otrzymanych w ostatnich 5 miesiącach 2019 r.; Przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających zwolnieniu nie uwzględnia się przychodów:

opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

zwolnionych od podatku dochodowego oraz

od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

6) Ze zwolnienia nie mogą korzystać przychody ze zleceń do 200 zł - są opodatkowane ryczałtem 18% (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o PIT).

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na pytania Czytelników związane z nowym zwolnieniem podatkowym.

Polecamy: Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń

(?) Czy nowe przepisy należy rozumieć tak, że od wypłat z umów o pracę/zlecenia podatnik nie płaci podatku PIT do osiągnięcia przez niego 85 528 zł ze skali podatkowej?

Nie. Wartość 85 528 zł, o której jest mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, jest rzeczywiście taka sama jak pierwszy próg skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy o PIT). Jednak nowe zwolnienie nie odwołuje się do skali podatkowej. Ustawodawca nie mógł wprowadzić modyfikacji skali podatkowej w ten sposób, że część podatników w wieku do 26. roku życia, by jej nie podlegała. Byłoby to niezgodne z Konstytucją RP.

Wartość 85 528 zł ze skali podatkowej, to podstawa obliczenia podatku. A wartość w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT to przychód. Błędem będzie rozpatrywanie nowego zwolnienia w odniesieniu do skali podatkowej.

Przepisy związane z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT w jednym zakresie odwołują się do skali podatkowej i progu podatkowego 85 528 zł. Jest to nowy art. 22 ust. 9aa ustawy o PIT. Przepis ten stanowi, że w przypadku skorzystania ze zwolnienia przez podatnika do 26. roku życia suma łącznych 50% zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów dla twórców oraz przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o PIT (a więc kwoty 85 528 zł). Ta zasada ma blokować możliwość:

najpierw skorzystania przez podatnika ze zwolnienia "zerowy PIT dla młodych", a następnie skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodu bez uwzględnienia korzyści ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT.

Ubocznym skutkiem nowelizacji jest to, że podatnicy korzystający z "zerowego PIT dla młodych" podlegają skali podatkowej. Ale dopiero po utracie możliwości korzystania ze zwolnienia. Ma to miejsce w dwóch przypadkach:

przekroczenia limitu 85 528 zł w danym roku podatkowym (przejściowa utrata prawa do zwolnienia na okres danego roku podatkowego) lub

ukończenia 26. roku życia (definitywna utrata prawa do zwolnienia).

W tych przypadkach podatnik ma w danym roku podatkowym prawo do:

kwoty wolnej od podatku,

kosztów podatkowych (z ograniczeniami wprowadzonymi przez nowelizację),

preferencyjnego rozliczenia podatkowego w zeznaniu rocznym.

(?) Jak policzyć podatek dla studenta, jeżeli umowa zlecenia zawarta jest od 15 lipca 2019 r. do 14 września 2019 r.? Czy liczyć całość z podatkiem, czy zrobić dwie umowy: jedną do końca lipca, a drugą za sierpień i wrzesień?

Nie ma potrzeby:

rozbijania umowy obowiązującej od 15 lipca 2019 r. do 14 września 2019 r. na dwie osobne umowy lub

podpisania nowej umowy od 1 sierpnia 2019 r. lub

aneksowania umowy pierwotnej tak, aby uwzględnić fakt wprowadzenia nowego zlecenia przez ustawodawcę.

Zwolnienia od podatku są wprowadzane na podstawie przepisów rangi ustawowej i obowiązują niezależnie od zapisów umownych. Ta zasada dotyczy także zwolnienia "zerowy PIT dla młodych". Przy czym do końca 2019 r. przy obliczaniu zaliczek na podatek od dochodów uzyskanych w 2019 r. płatnik nie stosuje nowego zwolnienia od podatku. Zwolnienie to zastosuje student w momencie złożenia zeznania rocznego za 2019 r. Tak więc w rozliczeniach ze studentem nic się nie zmienia w porównaniu z sytuacją sprzed nowelizacji. Wyjątkiem byłaby sytuacja, gdyby student złożył płatnikowi pisemne oświadczenie, że uzyskane w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. przychody z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT będą w całości zwolnione od podatku na podstawie tego przepisu. W tym przypadku obowiązek pobierania zaliczek na PIT według zasad sprzed nowelizacji wygasłby.

(?) W sierpniu 2019 r. uprawomocnił się wyrok w sprawie naszego pracownika przeciwko byłemu pracodawcy o odszkodowanie za nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony. Kwota odszkodowania przyznana przez sąd pracownikowi to 12 754 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie. Czy kwoty te uwzględniać w limicie dla nowego zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT?

Na podstawie nowego art. 21 ust. 39 ustawy o PIT przy obliczaniu kwoty przychodów podlegających nowemu zwolnieniu w ramach limitu 35 636,67 zł lub 85 528 zł nie uwzględnia się:

przychodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym,

przychodów zwolnionych od podatku dochodowego oraz

przychodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Jeżeli odszkodowanie od pracodawcy jest zwolnione z podatku, to nie uwzględniamy go w limicie 35 636,67 zł (stosując ten limit zakładamy, że pracownik otrzyma od byłego pracodawcy odszkodowanie w 2019 r.). Przykład takiej sytuacji znajdziemy w interpretacji indywidualnej z 1 kwietnia 2019 r. Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.41.2019.1.ŁS). Pismo dotyczy zasądzonej wyrokiem sądu od pozwanego pracodawcy kwoty 54 600 zł wraz z odsetkami tytułem odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę (na podstawie art. 45 § 2 Kodeksu pracy). Ponieważ zasady ustalania odszkodowania wynikały wprost z przepisów Kodeksu pracy, korzysta ono ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Zwolnienie dotyczy otrzymanych odszkodowań lub zadośćuczynień, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów ustaw odrębnych od podatkowych (w tym Kodeksu pracy). W przypadku zwolnienia odszkodowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT nie jest ono uwzględniane przy sprawdzeniu, czy podatnik przekroczył limit 35 636,67 zł.

W przypadku odsetek także ich nie uwzględniamy w obliczeniu limitu 35 636,67 zł, jeżeli odsetki kwalifikują się jako korzystające ze zwolnienia. W tym przypadku podstawą zwolnienia jest art. 21 ust. 1 pkt art. 95 ustawy o PIT. Przepis zwalnia z podatku odsetki z tytułu nieterminowej wypłaty wynagrodzeń i świadczeń z tytułów, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT. Dotyczy to przychodów m.in. ze stosunku służbowego i stosunku pracy, w których mieszczą się także odszkodowania wypłacane na podstawie Kodeksu pracy. Zdaniem fiskusa nie zawsze jako taki przychód można kwalifikować odsetki od odszkodowania. W interpretacji indywidualnej z 16 maja 2019 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDIT2-1.4011.120.2019.1.MT) uznał np. odsetki od odszkodowania za naruszenie art. 45 Kodeksu pracy za niepodlegające zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt art. 95 ustawy o PIT. Organ podatkowy stwierdził, że:

"Należy zakwalifikować je do kategorii przychodów z "innych źródeł" (art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Podlegają opodatkowaniu na tzw. zasadach ogólnych, według skali podatkowej (art. 27 ust. 1 ustawy). W związku z powyższym, Wnioskodawczyni ma obowiązek wykazania przychodu z odsetek w zeznaniu o wysokości dochodu osiągniętego w roku podatkowym 2018, składanym zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2019 r.".

W powołanej interpretacji indywidualnej była pracownica otrzymała na mocy wyroku sądu 8740 zł 71 gr brutto z tytułu odszkodowania w wysokości 3-miesięcznych pensji z tytułu niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę. Została zwolniona z pracy po powrocie ze zwolnienia lekarskiego, otrzymując 3-miesięczne wypowiedzenie z powodu redukcji etatu. Okazało się jednak, że na jej miejsce została zatrudniona inna osoba, która przejęła jej obowiązki, tak więc redukcji etatu faktycznie nie było. Samo odszkodowanie fiskus zakwalifikował za zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Natomiast odsetki w kwocie 656 zł organ podatkowy uznał za opodatkowane. W przypadku takiej kwalifikacji odsetki należy uwzględnić obliczając limit 35 636,67 zł.

Płatnik nie sprawdza, które dochody pracownika należy uwzględnić weryfikując, czy nastąpiło przekroczenie limitu 35 636,67 zł. Jest to zadanie podatnika w momencie wypełniania zeznania rocznego za 2019 r.

Powyższe zasady stosujemy także wobec innych zwolnień podatkowych z art. 21 ust. 1 ustawy o PIT.

W 2020 r. 24-letni pracownik otrzyma 3000 zł stypendium od gminy, spełniające przesłanki zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy o PIT. Przy sprawdzaniu, czy podatnik w 2020 r. przekroczył limit 85 528 zł, nie uwzględnia się stypendium 3000 zł.

W grudniu 2019 r. pracodawca przekaże pracownikom (w tym pracownikom do 26. roku życia) karty przedpłacone z wartością środków 1000 zł. Ww. kartami można dokonywać płatności w sklepach honorujących dany rodzaj kart, posiadających terminale płatnicze. Zasilone środkami karty będą wydane pracownikom w ramach zfśs. Jest to świadczenie pieniężne, a nie rzeczowe. I dlatego podlega zwolnieniu z art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT. Takiej kwalifikacji dokonał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (sygn. 0115-KDIT2-2.4011.16.2019.1.ENB). Pomimo że interpretacja została wydana przed wejściem w życie "zwolnienia PIT dla młodych", można się na nią powołać przy rozstrzyganiu problemów dotyczących nowego zwolnienia.

(?) Czy mamy pobierać oświadczenia od pracowników i zleceniobiorców do 26. roku życia o tym, że nie osiągają przychodów u innych pracodawców w celu sprawdzenia, czy mieszczą się w limicie dla zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT?

Nie. Przepisy nie nakładają na płatników obowiązku sprawdzania, czy pracownik przekroczył limit 85 528 zł z uwagi na osiąganie przychodów u kilku pracodawców lub zleceniodawców. Zasadą w 2020 r. będzie niepobieranie przez płatnika zaliczek na podatek PIT od pracowników do 26. roku życia. To podatnik będzie korygował kwestię przekroczenia limitu w zeznaniu rocznym za 2020 r., dopłacając podatek dochodowy. Podatnik znając swoje przychody wynikające z umów o pracę i zlecenia może ocenić, że konsekwencją niepobierania zaliczek w 2020 r. przez płatników będzie wysoka dopłata do podatku PIT w zeznaniu za 2020 r. Może temu zapobiec składając w 2020 r. wniosek o pobór zaliczek bez stosowania nowego zwolnienia. W przypadku zeznania za 2019 r. zasadą jest odbiór zwolnienia przez podatników w formie nadpłaty po złożeniu PIT-37, chyba że podatnik złoży płatnikowi odpowiedni wniosek w okresie do końca 2019 r.

(?) Jeden ze zleceniobiorców chce, abyśmy od września 2019 r. nie pobierali zaliczek na podatek dochodowy w związku ze zwolnieniem "zerowy PIT dla młodych". Czy jest jakiś druk urzędowy, który ma wypełnić?

Nie ma wzoru urzędowego tego wniosku. Pracodawca stosuje wzór opracowany samodzielnie. Przykładem jest poniższy wzór (opracowany na podstawie wzoru opublikowanego przez MF).

Wzór. Oświadczenie o zwolnieniu z podatku PIT uzyskanych przychodów przez podatnika do 26. roku życia

Oświadczenie z dnia ……….. Ja, niżej podpisany(a) ____________________________________________, urodzony(a) _______________, zatrudniony(a) w _________________________, po zapoznaniu się z art. 5 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1394) oświadczam, że przychody z pracy/umowy zlecenia podpisanej w dniu _________________, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT, uzyskane w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. (nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia), będą w całości zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. ____________________________

Wniosek o zastosowanie zwolnienia "zerowy PIT dla młodych" pracodawca przyjmuje tylko w 2019 r. W 2020 r. należy stosować odwrotny wniosek, tj. o zaprzestanie stosowania tego zwolnienia.

Obowiązują tu dwie przeciwstawne reguły: