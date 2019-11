Jak zmiana skal podatkowych w 2019 r. i 2020 r. wpłynie na rozliczenia wynagrodzeń

W wyniku zmiany przepisów ustawy o pdof płatnicy i podatnicy muszą stosować różne koszty uzyskania przychodów, kwotę zmniejszającą podatek i stawkę podatku dla 3 okresów, tj.:

od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.,

za cały 2019 r.,

od 1 stycznia 2020 r.

Zasadniczo zmiany parametrów podatkowych od 1 października 2019 r. spowodują wzrost kwoty wynagrodzeń przypadających do wypłaty.

Wyższe pracownicze koszty uzyskania przychodów

Od 1 października do 31 grudnia 2019 r., a także od 1 stycznia 2020 r. miesięczne zryczałtowane koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

250 zł - w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

300 zł - jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę.

Wprowadzenie zmiany wysokości kosztów pracowniczych w ostatnim kwartale 2019 r. będzie miało wpływ na rozliczenie podatkowe za cały 2019 r. W przepisach przejściowych wskazano bowiem nowe limity kosztów uzyskania przychodów, które należy zastosować do rozliczenia wszystkich przychodów pracowniczych osiągniętych w 2019 r. Podatnicy dokonując rozliczenia za ten rok zastosują zatem nowe wyższe stawki kosztów obowiązujące od 1 października 2019 r. Wyższe koszty uzyskania przychodów oznaczają wyższą kwotę przypadającą pracownikowi do wypłaty.

Porównanie wysokości kosztów pracowniczych w latach 2019-2020

Wysokość rocznych kosztów uzyskania przychodów: Kiedy przysługują od 1 stycznia do 30 września 2019 r. od 1 października do 31 grudnia 2019 r. od 1 stycznia 2020 r. nie więcej niż 1335 zł nie więcej niż 1751,25 zł nie więcej niż 3000 zł w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej nie mogą przekroczyć łącznie 2002,05 zł nie mogą przekroczyć łącznie 2626,54 zł nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej łącznie nie więcej niż 1668,72 zł łącznie nie więcej niż 2151,54 zł łącznie nie więcej niż 3600 zł w przypadku gdy miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę nie mogą przekroczyć łącznie 2502,56 zł nie mogą przekroczyć łącznie 3226,92 zł nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę

Wyższe zryczałtowane koszty uzyskania przychodów będą też stosowane do obliczenia podatku od przychodów z działalności wykonywanej osobiście z tytułu:

pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich,

powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych,

umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze ( art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o pdof ).



Dwie stawki podatku

Dla dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. stawka podatku dla podstawy opodatkowania nieprzekraczającej 85 528 zł (I próg podatkowy) wyniesie 17% (przed nowelizacją 18%). Jednak stawka w wysokości 17% obowiązuje już od 1 października 2019 r. Ustawodawca przyjął bowiem, że rozliczając cały 2019 r., podatnicy będą stosować dla pierwszego progu podatkowego stawkę 17,75%. W uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy zmieniającej wskazano, że:

(…) stawka podatku (17,75%) uwzględnia fakt, iż za trzy kwartały 2019 r. (od stycznia do września) najniższa stawka podatku, o której mowa w skali podatkowej, kształtuje się na poziomie 18%, natomiast dopiero w ostatnim kwartale 2019 r. (od października do grudnia) wynosi 17%. W skali całego roku 2019 daje to obniżkę o 0,25 pkt proc. w stosunku do roku ubiegłego. Tym samym stawka 17,75% jest wynikową obowiązywania w trakcie roku 2019 zarówno stawki 18%, jak i stawki 17%.

Zmiana skali podatkowej

Konsekwencją zmiany stawki podatkowej z 18% na 17% jest zmiana skali podatkowej dla 2019 r.

Skala podatkowa obowiązująca w 2019 r.

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi ponad do 85 528 17,75% minus kwota zmniejszająca podatek 85 528 15 181,22 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

Natomiast docelowa skala podatkowa dla 2020 r. uwzględnia tylko stawkę 17% podatku.

Skala podatkowa obowiązująca w 2020 r.