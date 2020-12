Dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP - tarcza

Tarcza Antykryzysowa (COVID-19)

Tarcza Antykryzysowa czyli wielokrotnie nowelizowana tzw. ustawa covidowa, a dokładniej ustawa z 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami Tarczy dofinansowanie można otrzymać bez względu na rodzaju prowadzonej działalności, ale trzeba spełnić warunki związane ze spadkiem obrotu firmy i wprowadzeniem przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy dla swoich pracowników. Dodatkowo wobec przedsiębiorcy nie mogą zachodzić przesłanki do ogłoszenia upadłości oraz nie może on zalegać z należnościami podatkowymi.

W celu wprowadzenia przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy niezbędne jest porozumienie ze stroną pracowniczą. Obniżając pracownikom czas pracy, można zrobić to maksymalnie do połowy etatu, a wynagrodzenie nie może być obniżone bardziej niż do minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r.





Wysokość dofinansowania w przypadku przestoju wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, a w przypadku obniżonego czasu pracy maksymalnie do połowy wynagrodzenia pracownika, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w poprzednim kwartale.

Listopad 2020 r.

Nowa Tarcza - Tarcza branżowa została uchwalona w celu wsparcia przedsiębiorców w czacie drugiej fali epidemii COVID-19 jesienią 2020 r. W listopadzie zostały wprowadzone rygorystyczne obostrzenia, w związku z czym część branż została całkowicie wyłączona z rynku. Powstała więc Tarcza Antykryzysowa 6.0 mająca załagodzić skutki tego kryzysu. Została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15 grudnia 2020 r. Przepisy o dofinansowaniu do wynagrodzeń pracowników mają zacząć obowiązywać po 3 dniach od opublikowania. Wsparcie to polega na ochronie miejsc pracy w postaci przekazania pracodawcom pomocy finansowej do wynagrodzeń pracowników. Tym razem pomoc skierowana jest jednak do konkretnych branż określonych kodami PKD.

Dla kogo?

W odróżnieniu od wcześniejszych regulacji ustawy covidowej tym razem dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z tarczy dotyczy konkretnych branż. Nowe przepisy określają, komu przysługuje wsparcie od listopada 2020 r. Przeważająca działalność musi odpowiadać następującym kodom Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007:

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (art. 15gga ust. 1 ustawy covidowej).

Spełnienie warunku prowadzenia określonej działalności ocenia się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w dniu 30 września 2020 r.

Wysokość

Wysokość dofinansowania wynosi 2000 zł miesięcznie. Jest to kwota do wynagrodzenia jednego pracownika, przy czym uwzględnia się wymiaru czasu pracy. Jeśli pracownik wykonuje pracę na podstawie umowy na ½ etatu, wówczas będzie to kwota 1000 zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a więc z FGŚP.

W celu określenia, na kogo przysługuje dofinansowanie, należy przywołać art. 15g ust.4 ustawy covidowej. Pracownikiem jest osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy. Przepisy o dofinansowaniu stosuje się również do osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania, albo która wykonuje pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną, jeżeli z tego tytułu podlega obowiązkowi ubezpieczeń: emerytalnemu i rentowemu, z wyjątkiem pomocy domowej zatrudnionej przez osobę fizyczną.

WAŻNE!

Nie udziela się dofinansowania do wynagrodzeń pracowników:

których wynagrodzenie uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie było wyższe niż 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału (ogłasza je Prezes GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych), które obowiązuje na dzień złożenia wniosku; zatrudnionych krócej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Warunki

Podmioty, których przeważająca działalność oznaczona jest kodem z powyższej listy, może ubiegać się o dofinansowanie, jeśli spełnia określone w nowych przepisach warunki. Należą do nich:

prowadzenie jednej z określonych wyżej działalności na dzień 30 września 2020 r.; przychód z tej działalności uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.

Dodatkowe warunki do uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z tarczy branżowej (art. 15gga ust.3):

niezaleganie w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FGŚP, FP lub FS do końca trzeciego kwartału 2019 r. (wyjątkiem jest przedsiębiorca, który zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności); niespełnianie przesłanek do ogłoszenia upadłości (art. 11 lub art. 13 ust. 3 ustawy – Prawo upadłościowe); nieprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego.

Do kiedy? Na ile miesięcy?

Zgodnie z art. 15gg ust. 11 dofinansowania udziela się na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy. Można otrzymać je maksymalnie przez okres 3 miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca złożenia wniosku. Wypłata dofinansowania następuje w transzach miesięcznych. Do kiedy można składać wnioski? Zgodnie z nowym brzmieniem art. art. 15gh ust. 1 wnioski o przyznanie świadczeń na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, o których mowa w art. 15g (uprawnienia podmiotów, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19), art. 15ga (dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez osobę lub jednostkę organizacyjną posiadającą status pomnika historii lub zabytku) i art. 15gg (dofinansowanie z Tarczy 4.0 - bez przestoju bez obniżonego czasu pracy), mogą być składane do dnia 10 czerwca 2021 r. Natomiast maksymalny termin na udzielenie dofinansowania to 30 czerwca 2020 r.

Dofinansowanie a zwolnienie z ZUS

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej tłumaczy, że dofinansowanie na ochronę miejsc pracy (do wynagrodzeń) i zwolnienie ze składek ZUS to świadczenia konkurencyjne. Przedsiębiorca musi wybrać, z którego z nich chce korzystać.

Dofinansowanie a zwolnienie pracownika

Pracodawca pobierający dofinansowanie z FGŚP nie może w czasie objętym dofinansowaniem zwolnić pracownika z przyczyn niedotyczących pracownika. W przeciwnym razie zobowiązany jest do zwrotu całego dofinansowania otrzymanego do wynagrodzenia tego pracownika.

Księgowanie

Jak zaksięgować dofinansowanie otrzymane w ramach tarczy antykryzysowej

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP - pytania i odpowiedzi

Dofinansowanie a przychód i podatek dochodowy

Przychód z tytułu dofinansowania do wynagrodzeń pracowników nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, a więc nie podlega opodatkowaniu.

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP

Wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń z FGŚP nosi nazwę „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy” i składa się go elektronicznie za pomocą udostępnionego narzędzia. Adresatem wniosku jest dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy właściwego dla siedziby przedsiębiorcy.

Wniosek zawiera następujące dane:

informacje o wnioskowanej kwocie na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników i liczbie pracowników, których to świadczenie dotyczy; oświadczenie o prowadzeniu na dzień 30 września 2020 r. działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1; oświadczenie potwierdzające, że przychód z działalności gospodarczej uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego; oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w ust. 3; oświadczenie o przeznaczeniu wnioskowanej kwoty na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników objętych wnioskiem, z uwzględnieniem ust. 4 i 5; oświadczenie, że przedsiębiorca na dzień sporządzenia wniosku sporządził zgodny ze stanem faktycznym wykaz pracowników objętych wnioskiem i jednocześnie zobowiązuje się dostarczyć wykaz na żądanie uprawnionego organu; oświadczenie o niekorzystaniu w miesiącach, na które składany jest wniosek, z innej pomocy w formie dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Ustawa określa również, co powinien zawierać wykaz pracowników zamieszczony we wniosku, a mianowicie: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku jego braku – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, wysokość wynagrodzenia brutto, wymiar czasu pracy.

Wyżej wymienione oświadczenia z pkt 2–7 składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Obowiązkiem jest zawarcie w oświadczeniu następującej klauzuli: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta stosowana jest zamiast pouczenia organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

WAŻNE!

Jeśli przedsiębiorca korzysta w danych miesiącach z innego dofinansowania wynagrodzeń pracowników udzielonej w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19, nie może za ten sam miesiąc starać się o dofinansowanie na omawianych w niniejszym artykule zasadach.

Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć funkcjonowanie dofinansowania z tarczy branżowej, a także rozszerzyć grono beneficjentów pomocy, uwzględniając przy tym okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, skutki nimi wywołane, ograniczenia w prowadzeniu działalności wynikające z tych stanów oraz obszary życia gospodarczego i społecznego w szczególny sposób dotknięte konsekwencjami COVID-19.

Wejście w życie

W świetle art. 10 Ustawy z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników z FGŚP (art. 1 pkt 6) wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 2255)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1740)