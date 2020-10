Zwolnienie ze składek ZUS a dofinansowanie z PFRON

Tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej

22 września 2020 r. Prezydent podpisał ustawę z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarczę branżową lub Tarczę 5.0).

Ustawa przewiduje szereg form wsparcia dla branży turystycznej m.in. zwolnienie na wniosek płatnika z obowiązku opłacania składek ZUS. Fundusz sygnalizuje, iż ulga ta będzie miała istotny wpływ na udzielaną przez PFRON pomoc w postaci dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (podstawa prawna 1). Regulacja w zakresie zwolnienia z obowiązku opłacenia składek ZUS obowiązuje od 15 października 2020 r. i dotyczy okresów sprawozdawczych z deklaracji składanych do ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. - niezależnie od tego, czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres (podstawa prawna 2). Dla pracodawców osób niepełnosprawnych, w zależności od daty wypłaty wynagrodzenia pracownika, mogą być to okresy sprawozdawcze w PFRON: lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w tym samym miesiącu) lub czerwiec, lipiec, sierpień 2020 r. (gdy wynagrodzenie jest płacone w kolejnym miesiącu). Dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o refundację składek ZUS, okresy zwolnienia w ZUS odpowiadają okresom wnioskowania o refundację do PFRON.





Na wniosek płatnika składek prowadzącego, na dzień złożenia wniosku o zwolnienie z opłacania składek, działalność oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, zwalnia się z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do dnia 30 czerwca 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania tych składek, był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. (podstawa prawna 3)