Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych - wyższe kwoty od kwietnia 2020 r.

Nowa wysokość dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych

Art. 17 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadza nowe kwoty przysługującego dofinansowania do wynagrodzeń. Zgodnie z nowymi przepisami, kwoty z art. 26a ust. 1 i 1b ustawy o rehabilitacji są następujące:

1 950 zł – na osoby ze znacznym stopnieniem niepełnosprawności (dotąd 1 800 zł), 1 200 zł – na osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (dotąd 1 125 zł), 450 zł – na osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsja oraz niewidomi

Kwoty, o których mowa powyżej, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych, którym orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych, zwiększa się o:

1 200 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł), 900 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (dotąd 600 zł), 600 zł w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (kwota bez zmian).

Termin - od kwietnia 2020 r.

Zwiększone kwoty będą przysługiwać począwszy od okresu sprawozdawczego kwiecień 2020 r. PFRON odda do użytkowania aplikację SODiR (w tym SODiR off-line), ze zmienionymi wartościami kwot przysługującego dofinansowania, na przełomie kwietnia i maja 2020 r., o czy poinformujemy osobnym komunikatem. Do tego czasu składanie wniosku o dofinansowanie do wynagrodzeń za kwiecień 2020 r. nie jest możliwe.