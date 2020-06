Obniżenie czasu pracy cudzoziemca i dofinansowanie do wynagrodzenia z FGŚP

Zmiana warunków pracy i dofinansowania do wynagrodzeń także dla cudzoziemców

Najnowsza zmiana przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (dalej jako ustawa Covid-19), która weszła w życie 25 maja 2020 r., niweluje wątpliwości pracodawców co do możliwego objęcia obniżonym wymiarem czasu pracy również zatrudnionych obcokrajowców.

Dotychczasowe wersje tzw. „tarczy antykryzysowej” wydłużały okresy ważności pobytu obcokrajowców, jednak dopiero ostatnia nowela wprost odnosi się do ich warunków zatrudnienia, zwłaszcza w kontekście rozwiązań, z jakich w celu ochrony miejsc pracy korzystają zatrudniający ich polscy przedsiębiorcy.

reklama reklama



Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Prawo pracy i ZUS. Pakiet 5 ebooków

Niejasne przepisy ustawy o promocji zatrudnienia

Wątpliwości pracodawców co do możliwości objęcia cudzoziemców porozumieniem pogarszającym czasowo warunki pracy wynikały z przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawy o cudzoziemcach, które to zakazują zatrudniania obcokrajowców w innym wymiarze czasu pracy lub za niższe wynagrodzenie niż zostało to ustalone w treści wydanego im zezwolenia na pracę (odpowiednio innych dokumentów stanowiących podstawę legalnego zatrudnienia). Jednocześnie powierzenie pracy na innych warunkach zagrożone jest tu sankcjami finansowymi dla podmiotu powierzającego taką pracę. Zatem zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia, zmiana warunków zatrudnienia cudzoziemca wymaga zmiany lub wydania nowej decyzji przez wojewodę. Także zmiana warunków pracy obcokrajowca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy wymaga nowego wpisu do ewidencji takich oświadczeń.

Tarcza 3.0 również dla cudzoziemców

W swoim stanowisku z 10 kwietnia 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stwierdziło dopuszczalność obejmowania cudzoziemców rozwiązaniami dotyczącymi ochrony miejsc pracy przewidzianymi w art. 15g specustawy.

Ostatecznie jednak kwestia ta uregulowana została w przepisach obowiązujących od 25 maja 2020 r., a dokładnie w art. 15z5 ustawy COVID-19. Zgodnie z jego treścią, jeśli na skutek skorzystania przez podmiot, który powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi z:

obniżenia wymiaru czasu pracy,

zmiany systemu lub rozkładu czasu pracy,

systemu równoważnego czasu pracy,

pracy zdalnej

Zmianie ulegną warunki wykonywania pracy w nim wskazane, nie będzie konieczna zmiana lub wydanie nowego: